https://noticiaslatam.lat/20260730/continuaron-atacando-rusia-asesta-golpes-contra-puertos-y-buques-usados-por-las-ffaa-ucranianas-1174477357.html

"Continuaron atacando": Rusia asesta golpes contra puertos y buques usados por las FFAA ucranianas

"Continuaron atacando": Rusia asesta golpes contra puertos y buques usados por las FFAA ucranianas

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas rusas atacaron cuatro buques de carga seca que transportaban suministros militares para las tropas ucranianas en los puertos de Odesa y... 30.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-30T15:35+0000

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Precisa que cuatro buques de carga seca que transportaban material militar resultaron dañados: uno de ellos en los puertos de Odesa, otro en los de Yuzhni, y dos mientras cruzaban por mar.Asimismo, como consecuencia de los ataques de las tropas rusas, una estación de bombeo de combustible y una unidad de distribución de combustible resultaron dañadas.Poco antes, desde el organismo declararon que las tropas rusas asestaron golpes contra aeródromos, empresas del complejo militar-industrial y centros logísticos militares en Kiev, Leópolis y varias regiones ucranianas.

https://noticiaslatam.lat/20260730/soldados-ucranianos-quemaron-a-sus-companeros-al-retirarse-de-la-region-de-sumi-informan-las-1174473304.html

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