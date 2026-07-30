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"Continuaron atacando": Rusia asesta golpes contra puertos y buques usados por las FFAA ucranianas
"Continuaron atacando": Rusia asesta golpes contra puertos y buques usados por las FFAA ucranianas
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Las Fuerzas Armadas rusas atacaron cuatro buques de carga seca que transportaban suministros militares para las tropas ucranianas en los puertos de Odesa y... 30.07.2026, Sputnik Mundo
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Precisa que cuatro buques de carga seca que transportaban material militar resultaron dañados: uno de ellos en los puertos de Odesa, otro en los de Yuzhni, y dos mientras cruzaban por mar.Asimismo, como consecuencia de los ataques de las tropas rusas, una estación de bombeo de combustible y una unidad de distribución de combustible resultaron dañadas.Poco antes, desde el organismo declararon que las tropas rusas asestaron golpes contra aeródromos, empresas del complejo militar-industrial y centros logísticos militares en Kiev, Leópolis y varias regiones ucranianas.
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"Continuaron atacando": Rusia asesta golpes contra puertos y buques usados por las FFAA ucranianas
Las Fuerzas Armadas rusas atacaron cuatro buques de carga seca que transportaban suministros militares para las tropas ucranianas en los puertos de Odesa y Yuzhni, así como en el mar al sur de Odesa, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso.
"Durante todo el día, las Fuerzas Armadas rusas continuaron atacando puertos y buques de guerra desplegados por las Fuerzas Armadas ucranianas", reza el comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia.
Precisa que cuatro buques de carga seca que transportaban material militar resultaron dañados: uno de ellos en los puertos de Odesa, otro en los de Yuzhni, y dos mientras cruzaban por mar.
Asimismo, como consecuencia de los ataques de las tropas rusas, una estación de bombeo de combustible y una unidad de distribución de combustible resultaron dañadas.
Poco antes, desde el organismo declararon que las tropas rusas asestaron golpes
contra aeródromos, empresas del complejo militar-industrial y centros logísticos militares en Kiev, Leópolis y varias regiones ucranianas.