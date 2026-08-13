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De nada servirá cubrir Odesa: un experto analiza el fracaso de Ucrania ante la ineficacia de su defensa aérea

De nada servirá cubrir Odesa: un experto analiza el fracaso de Ucrania ante la ineficacia de su defensa aérea

Sputnik Mundo

La defensa aérea ucraniana, incluso estando concentrada solo en la protección de Kiev y Odesa, ya no puede hacer frente a los golpes rusos contra instalaciones... 13.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-13T09:33+0000

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Recordó que Ucrania está agotando sus existencias de misiles interceptores para el sistema Patriot, el cual ya se ha convertido de hecho en un arma de cobertura puntual, en lugar de ser un sistema completo de defensa aérea, según Dandikin.Aunque Ucrania cuenta también con otros sistemas de defensa aérea como el Nasams y el IRIS-T, estos no consiguen derribar los misiles rusos "que causan el mayor daño" y de los que Rusia no tiene escasez alguna."La inteligencia ucraniana informó que, en este momento, nuestra producción de misiles supera el nivel previsto —al menos una vez y media o dos veces—. Tenemos esa capacidad. Las fábricas funcionan y las reservas se están aumentando", puntualizó el exmilitar.De acuerdo con el experto, esta relación de fuerzas hará que Moscú refuerce sus golpes. En este momento "se está llevando a cabo una destrucción total del complejo militar-industrial" de Ucrania, y ante la llegada del invierno boreal, es posible que también se destruya su sector energético relacionado con el ámbito militar, indicó."Ellos [los dirigentes de Ucrania] pensaban que si protegían a Kiev y Odesa, todo saldría bien. No será así. Atacaremos la red eléctrica, los puertos y los depósitos. Todo lo que les permita mantener su capacidad de combate. Y no vamos a reducir el consumo de municiones, sino que lo aumentaremos", cerró Dandikin.

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