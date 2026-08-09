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"El riesgo es enorme": Defensoría del Pueblo de Colombia pide estrategia especial gubernamental tras ataques
"El riesgo es enorme": Defensoría del Pueblo de Colombia pide estrategia especial gubernamental tras ataques
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Derivado de los hechos violentos cometidos poco después de la asunción del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, donde grupos criminales... 09.08.2026, Sputnik Mundo
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De igual manera, comentó que estas reacciones también son secuela del anuncio que hizo el nuevo mandatario sobre el férreo combate contra las organizaciones delictivas."No podemos hablar de una operación concertada, pero es previsible que, en estos primeros días de gobierno, especialmente porque se han cerrado las posibilidades de diálogo, quieran mostrar el poder territorial y armado que tienen", reflexionó.
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"El riesgo es enorme": Defensoría del Pueblo de Colombia pide estrategia especial gubernamental tras ataques

21:45 GMT 09.08.2026 (actualizado: 05:29 GMT 10.08.2026)
© AP Photo / Santiago SaldarriagaEstallido de coche bomba en el departamento de Cauca (suroeste), a la altura de la caseta de Mondomo, en la vía Panamericana.
Estallido de coche bomba en el departamento de Cauca (suroeste), a la altura de la caseta de Mondomo, en la vía Panamericana. - Sputnik Mundo, 1920, 09.08.2026
© AP Photo / Santiago Saldarriaga
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Derivado de los hechos violentos cometidos poco después de la asunción del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, donde grupos criminales emplearon explosivos en diversas zonas del país sudamericano, el órgano autónomo se pronunció al respecto.

"El riesgo para la población civil es enorme, por eso es importante que el gobierno tome en cuenta los impactos en diferentes regiones", dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín, en entrevista para RCN Noticias.

De igual manera, comentó que estas reacciones también son secuela del anuncio que hizo el nuevo mandatario sobre el férreo combate contra las organizaciones delictivas.
"No podemos hablar de una operación concertada, pero es previsible que, en estos primeros días de gobierno, especialmente porque se han cerrado las posibilidades de diálogo, quieran mostrar el poder territorial y armado que tienen", reflexionó.
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