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"El riesgo es enorme": Defensoría del Pueblo de Colombia pide estrategia especial gubernamental tras ataques

"El riesgo es enorme": Defensoría del Pueblo de Colombia pide estrategia especial gubernamental tras ataques

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Derivado de los hechos violentos cometidos poco después de la asunción del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, donde grupos criminales... 09.08.2026, Sputnik Mundo

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De igual manera, comentó que estas reacciones también son secuela del anuncio que hizo el nuevo mandatario sobre el férreo combate contra las organizaciones delictivas."No podemos hablar de una operación concertada, pero es previsible que, en estos primeros días de gobierno, especialmente porque se han cerrado las posibilidades de diálogo, quieran mostrar el poder territorial y armado que tienen", reflexionó.

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