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El río Rin podría perder su caudal habitual por la sequía

El río Rin podría perder su caudal habitual por la sequía

Sputnik Mundo

La prolongada falta de lluvias ha llevado al río Rin a niveles históricamente bajos en Alemania, al punto de que podría perder su navegabilidad continua en los... 11.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-11T06:45+0000

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El río Rin registra niveles de agua históricamente bajos debido a la prolongada falta de precipitaciones y podría dejar de ser navegable de manera continua en Alemania si el caudal continúa disminuyendo, advirtió la Federación Alemana de Navegación Interior (BDB).El principal punto de preocupación se encuentra en Kaub, Renania-Palatinado (oeste), una estación de referencia para la navegación y la actividad económica del arroyo. El nivel del agua podría caer por debajo de los 10 centímetros esta semana, algo que representaría un mínimo histórico para ese punto.Con un nivel tan reducido, el río dejaría de ser navegable de forma continua y podría quedar prácticamente dividido en dos tramos, dificultando el desplazamiento de embarcaciones y el transporte de mercancías por esta vía.El 10 de agosto, la referencia registrada en Kaub era de 17 centímetros, equivalente a una profundidad aproximada de 130 centímetros en el canal utilizado para la navegación.La interrupción del tránsito en el Rin supondría un problema para el transporte de productos entre importantes puertos europeos y las zonas industriales alemanas, debido al papel del río como una de las principales rutas fluviales de carga del continente.Pese al riesgo en el tramo central y sur, la navegación todavía podría mantenerse entre los puertos de Ámsterdam, Róterdam y Amberes y Renania del Norte-Westfalia, además de continuar hacia otras zonas mediante canales y afluentes como el Neckar, el Mosela y el Meno.Si la sequía persiste, las restricciones al transporte fluvial podrían profundizarse y aumentar la presión sobre las cadenas logísticas que dependen de esta vía de navegación.

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