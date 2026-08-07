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Sequía extrema: el Danubio cae a niveles récord en Rumanía

Sequía extrema: el Danubio cae a niveles récord en Rumanía

Sputnik Mundo

El nivel del agua del Danubio alcanzó un nuevo mínimo histórico y el caudal se redujo a 1.400 metros cúbicos por segundo, informó la portavoz de la... 07.08.2026, Sputnik Mundo

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La funcionaria señaló que esta situación garantizaría entre tres y cuatro días más de funcionamiento para la central nuclear de Cernavoda, la única del país. Añadió que, por ahora, es difícil hacer previsiones a más largo plazo.El 31 de julio, el Gobierno de Rumanía declaró una alerta energética debido a la caída de la producción eléctrica, causada por la sequía y el descenso del nivel del Danubio, cuya agua se utiliza en Cernavoda. Uno de los dos reactores ya fue detenido, y las autoridades acordaron con grandes consumidores industriales una reducción voluntaria del consumo eléctrico en horas de la tarde.A mediados de junio se estableció en Europa un clima anormalmente caluroso. En varios países, la temperatura del aire sube hasta los 40 grados, e incluso los supera en algunos lugares. Se ha declarado el nivel rojo, el más alto de peligro meteorológico, en Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. Según medios, al menos 94 millones de personas en Europa se enfrentarán al calor extremo en medio de temperaturas anormalmente altas.

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