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Ola de calor en Europa, ¿fenómeno natural o crisis de gobernanza?

Ola de calor en Europa, ¿fenómeno natural o crisis de gobernanza?

Sputnik Mundo

El reciente período de temperaturas extremas, empeorado por la escasez de aire acondicionado, ha puesto en entredicho la capacidad de respuesta del continente... 04.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-04T11:51+0000

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Una intensa ola de calor que azota a Europa desde hace más de un mes ha desencadenado una crisis humanitaria y logística sin precedentes en países como Francia, España y Alemania, elevando la cifra de muertes a miles debido a las altas temperaturas. Ante el ambiente extremo, se han vuelto cotidianas las imágenes de ciudadanos esperando durante horas bajo el sol o llegando incluso a altercados físicos en los establecimientos comerciales para adquirir equipos de aire acondicionado, destaca el medio.A pesar de que el cambio climático ha dejado de ser un fenómeno accidental para convertirse en una realidad permanente, los Gobiernos europeos evidencian una preocupante falta de preparación e infraestructura adecuada para mitigar catástrofes climáticas predecibles.La escasez estructural de sistemas de refrigeración, justificada en el pasado por veranos históricamente templados, refleja en la actualidad un rezago en la planificación urbana, la seguridad energética y el apoyo a grupos vulnerables. Analistas señalan que la crisis actual trasciende el desastre natural, convirtiéndose en un problema de gestión política donde las autoridades han fallado en asegurar el abastecimiento de suministros de emergencia o facilitar la importación de equipos accesibles.Frente al escenario europeo, argumenta el Global Times, el modelo de desarrollo integral implementado por China mediante su estrategia de "civilización ecológica" surge como un punto de referencia en la gestión de crisis climáticas globales. A diferencia del enfoque europeo, que ha liderado en tecnologías de eficiencia, pero cuya estricta búsqueda de reducción de emisiones ha descuidado en ocasiones el desarrollo coordinado de otras áreas, el país asiático propone un marco sistémico y holístico. Este enfoque considera al ecosistema y al bienestar humano como un todo orgánico, buscando que las políticas de transición verde no aíslen las necesidades básicas de la población.La actual emergencia en el viejo continente, continúa el artículo, también ha expuesto tensiones sociales internas, calificadas por algunos medios locales como una "guerra de clases climática". La excesiva dependencia europea en los mecanismos de mercado ha provocado que los recursos de enfriamiento se concentren en los sectores de mayores ingresos, mientras que las trabas burocráticas impiden una asistencia oportuna a los ciudadanos de a pie. En contraposición, enfoques basados en el desarrollo compartido sugieren la integración de subsidios energéticos y precios escalonados en el bienestar social, transformando el acceso a la refrigeración de una elección de consumo individual a una responsabilidad estatal.Asimismo, el panorama actual desmiente la noción de que la protección del medio ambiente y el desarrollo económico son objetivos inherentemente opuestos, ahonda el texto, por lo que la experiencia internacional demuestra que los activos ecológicos pueden convertirse en motores de crecimiento sostenible si se orientan a mejorar la calidad de vida y a mitigar de manera práctica el efecto de isla de calor urbana. La urgencia climática ha impulsado un incremento significativo en la demanda de sistemas de refrigeración de fabricación china por parte de los consumidores europeos, subrayando el valor insustituible de la globalización económica y el beneficio mutuo. A pesar de las posturas de ciertos sectores políticos en Europa que en el pasado intentaron imponer barreras comerciales y politizar la competencia empresarial, la realidad actual demuestra la necesidad de una cooperación internacional abierta, concluye la publicación, añadiendo que la fortaleza de un sistema de gobernanza no debe medirse por discursos de superioridad, sino por su efectividad para resolver problemas reales y proteger a la población cuando más lo necesita.

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