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"El futuro de Venezuela es de sus ciudadanos": ¿cómo se vislumbra el diálogo político en el país?

"El futuro de Venezuela es de sus ciudadanos": ¿cómo se vislumbra el diálogo político en el país?

Sputnik Mundo

"Las partes suscriben los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela". Con esta... 08.08.2026, Sputnik Mundo

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El grupo referido está conformado por exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015, quienes actualmente se han mostrado abiertos a la conversación.Tras semanas de contactos indirectos, la instalación de la plenaria en Caracas, que sesionará de forma permanente hasta el 12 de agosto, marca un nuevo intento por desactivar el conflicto político que ha marcado la vida republicana en los últimos años.Pero, ¿qué hay detrás de la elección de esta delegación opositora y qué posibilidades reales tiene este proceso de traducirse en mejoras para la población? Los analistas venezolanos Walter Ortiz y César Mogollón desmenuzan para Sputnik las claves de este nuevo escenario.El "subterfugio" de WashingtonPara Ortiz, la decisión de Estados Unidos de respaldar a la Asamblea Nacional de 2015 como interlocutor válido responde a dos factores. Sin embargo, el politólogo va más allá y advierte que esto podría ser un "subterfugio" para sortear un problema de fondo: la dificultad de avanzar en una negociación seria con el extremismo opositor.Ortiz recuerda que esta misma instancia, que hoy se utiliza para "lo menos" —una negociación política—, en 2019 fue utilizada para "lo más", que fue tratar de fraguar una institucionalidad paralela con Juan Guaidó a la cabeza. En esa línea, el analista subraya que la oposición extremista, "por su misma actitud de estos últimos años, ella misma se ha aislado de la posibilidad de ser parte mucho más proactiva en un proceso constructivo de diálogo".Mogollón complementa este análisis desde una perspectiva pragmática. A su juicio, la elección de Washington responde "principalmente por el control que tiene esta Asamblea Nacional sobre el tema de los activos en Venezuela fuera [de la nación sudamericana]". Esa delegación, que fue promotora de las sanciones y el bloqueo, "son los únicos que pueden en este momento, junto a quienes tienen el control interno del país, destrabar el tema económico y el tema social". Para el experto, esta decisión "responde a una política del pragmatismo de la diplomacia estadounidense en este momento".¿Una pieza clave o una fracción?La figura de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y líder de la delegación opositora, genera consenso entre los analistas en cuanto a su origen, pero división en cuanto a su representatividad.Ortiz señala que, si bien en la mesa opositora tienen fuerza partidos como Voluntad Popular y Primero Justicia, "los otros partidos se han mantenido cautelosos incluso rechazando este tipo de mecanismos". Advierte que no hay un consenso absoluto en la oposición y que la legitimidad de esta mesa dependerá de su capacidad para fraguar "victorias tempranas" en los temas planteados.Mogollón es más explícito al definir a Figuera: "Ella en su investidura, con ese espacio de poder controlando el tema de los activos, representa una fracción de un sector de la oposición que es Primero Justicia".El analista considera que Figuera se convierte en una "clave" para destrabar el juego político, pero admite que no está representada toda la oposición en esta mesa. Mogollón insiste en la necesidad de que el diálogo se amplíe.De la agenda a la acciónLa agenda de temas ratificada —atención a las víctimas del doble terremoto, fortalecimiento de la democracia y derechos y garantías políticas— es el punto de partida, pero el gran interrogante es cómo se traducirá en acciones concretas.Para Ortiz, el éxito del diálogo depende de la solidez de los principios acordados. Destaca el comunicado de Jorge Rodríguez, que habla de "soberanía nacional, negociaciones de buena fe, búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política y pacífica, democrática y constitucional". Asimismo, el experto contrasta estos principios con fracasos anteriores, como el diálogo de República Dominicana, donde la oposición a "última hora decidió no suscribir el acuerdo porque estaban casados abiertamente con un proceso insurreccional". En este sentido, considera que el nuevo marco puede permitir "agilizar el conflicto político", siempre que haya un interlocutor fiable.De igual modo, el experto afirma que el diálogo "tiene que generar la posibilidad de acuerdos concretos que vayan a la realidad, pero que den solución a los venezolanos". Advierte que, mientras los resultados no sean visibles, "la gente va a sentir totalmente repudio cada vez sobre los métodos de negociación que existe en el país".Los analistas coinciden en que el nuevo proceso de diálogo es un paso necesario, pero insuficiente si no logra desprenderse de los cálculos políticos de las cúpulas. Ortiz subraya la necesidad de que la mesa pueda "fraguar victorias tempranas" para ganar legitimidad, mientras que Mogollón concluye con un mensaje que resuena como una advertencia: "El futuro de Venezuela no pertenece a las cúpulas (...) es de todos los venezolanos".

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