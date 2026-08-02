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Maduro celebra diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela

Maduro celebra diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela

Sputnik Mundo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó esta nueva medida, la cual vislumbró como una oportunidad para mejorar las condiciones en el país... 02.08.2026, Sputnik Mundo

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Previamente, el Gobierno y un sector de la oposición en Venezuela anunciaron, a través de un comunicado, una ronda de conversaciones que se realizará en los próximos días en Caracas. En ella, se pretende definir una estrategia para tres temas específicos:

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