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Maduro celebra diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó esta nueva medida, la cual vislumbró como una oportunidad para mejorar las condiciones en el país... 02.08.2026, Sputnik Mundo
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Maduro celebra diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela

23:40 GMT 02.08.2026
© AP Photo / Ariana CubillosEl presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. - Sputnik Mundo, 1920, 02.08.2026
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó esta nueva medida, la cual vislumbró como una oportunidad para mejorar las condiciones en el país sudamericano.

"Saludamos todo el camino del diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos. Hagamos de agosto un mes de maravillosos logros, solidaridad comprometida, diálogo y renacimiento espiritual", resaltó en su cuenta de X.

Previamente, el Gobierno y un sector de la oposición en Venezuela anunciaron, a través de un comunicado, una ronda de conversaciones que se realizará en los próximos días en Caracas.
En ella, se pretende definir una estrategia para tres temas específicos:
Atención a las víctimas del doble terremoto ocurrido en junio
Fortalecimiento de la democracia
Derechos y garantías políticas
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