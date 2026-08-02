Maduro celebra diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela

Previamente, el Gobierno y un sector de la oposición en Venezuela anunciaron, a través de un comunicado, una ronda de conversaciones que se realizará en los próximos días en Caracas. En ella, se pretende definir una estrategia para tres temas específicos:
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó esta nueva medida, la cual vislumbró como una oportunidad para mejorar las condiciones en el país sudamericano.
"Saludamos todo el camino del diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos. Hagamos de agosto un mes de maravillosos logros, solidaridad comprometida, diálogo y renacimiento espiritual", resaltó en su cuenta de X.
Previamente, el Gobierno y un sector de la oposición en Venezuela anunciaron, a través de un comunicado, una ronda de conversaciones que se realizará en los próximos días en Caracas.
En ella, se pretende definir una estrategia para tres temas específicos:
Atención a las víctimas del doble terremoto ocurrido en junio
Fortalecimiento de la democracia
Derechos y garantías políticas
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