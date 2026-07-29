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Venezuela se acerca al diálogo con la oposición ante las dudas sobre el destino de sus recursos petroleros

Venezuela se acerca al diálogo con la oposición ante las dudas sobre el destino de sus recursos petroleros

Sputnik Mundo

A seis meses de la intervención militar estadounidense en Venezuela, el Gobierno de Donald Trump ha acumulado más de 13.000 millones de dólares en ingresos por... 29.07.2026, Sputnik Mundo

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De esa cifra, el Gobierno venezolano liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez solo ha reportado públicamente una transferencia de 300 millones de dólares en marzo, a través de una plataforma de transparencia.La discrepancia entre lo recaudado y lo redireccionado ocurre en un momento crítico: el 1 de agosto está previsto un diálogo político entre el Gobierno interino y un sector de la oposición, en medio de una devastación sísmica que la ONU estima en 37.000 millones de dólares solo en daños a infraestructura.Para los analistas venezolanos María Alejandra Castillo y Luis Salas Rodríguez, consultados por Sputnik, estas conversaciones deben priorizar la transparencia absoluta sobre los fondos petroleros retenidos por Washington. Ambos coinciden en que, sin un mecanismo claro de rendición de cuentas y sin el acceso efectivo a los recursos que pertenecen a Venezuela, cualquier acuerdo de reconstrucción carecerá de credibilidad y perpetuará la dependencia externa.Fondos retenidos y transparenciaLa politóloga María Alejandra Castillo considera que el diálogo que comienza el 1 de agosto no puede considerarse un ejercicio de soberanía nacional mientras Estados Unidos retenga el control de los principales ingresos del país."Estados Unidos entra a Venezuela por la fuerza, por la vía militar, el pasado 3 de enero del año 2026. Todo lo que se ha hecho a partir de allí, incluso la aprobación de leyes, la reforma de la ley del petróleo, tiene que ver con el tutelaje o la fuerza militar y política que ha impuesto Estados Unidos sobre Venezuela", sostiene. La analista señala que la Administración Trump no ha levantado ninguna de las 1.188 sanciones que pesan sobre el país, de las cuales el 51% recae sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA). "Estamos hablando de un diálogo tutelado, de un diálogo con unos actores que una Asamblea Nacional que está extinta, que es ilegítima, pero que la ha impuesto para negociar con el Gobierno", afirma.El sociólogo Luis Salas Rodríguez coincide en que la rendición de cuentas sobre los fondos retenidos debería ser un punto central de la negociación. "Una de las cosas que debería contribuir este diálogo que se va a iniciar el 1 de agosto es transparentar un conjunto de situaciones que hasta ahora no están del todo claras", señala. El sociólogo advierte que "ningún país, o prácticamente ningún país de los que se puedan comparar con el nuestro, puede afrontar los retos que tiene con recursos propios, pero nosotros tampoco podemos discutir planes y nuevos endeudamientos si tampoco tenemos acceso a los recursos que por sí nos pertenecen".El presidente Trump, consultado el 27 de julio sobre el destino de esos fondos, aseguró que Estados Unidos ha recaudado "más de 13.000 millones" y que "hemos pagado esa guerra muchas veces". Al ser presionado sobre el paradero del dinero, respondió: "Dirigiendo el país". Luego añadió que los fondos "pueden ir a los militares", aunque señaló que el Congreso debe aprobar ese gasto.Condicionalidad externa vs. soberaníaCastillo sostiene que el proceso de reconstrucción no debe confundirse con un mecanismo de sometimiento financiero. "¿Por qué Estados Unidos insiste en que Venezuela pueda endeudarse para la reconstrucción del país? Porque ellos saben que sobre Venezuela están las mayores reservas de petróleo. Ellos saben que Venezuela puede pagar por muchos años o endeudarnos de por vida y pagar con petróleo", afirma. La politóloga enumera los recursos estratégicos del país: "No solamente es petróleo, es gas, es oro, es hierro, es coltán, es agua dulce, y es una posición geográfica que privilegia, que es un privilegio para la entrada del sur-sur, para el mar Caribe y para el Atlántico". En su opinión, el encuentro facilitado por Washington "no va a ser un diálogo independiente, donde van a prevalecer los intereses de los venezolanos, sino al contrario, es un diálogo tutelado".Salas Rodríguez advierte contra el modelo de reconstrucción que profundice la dependencia externa. "En situaciones como la que nosotros estamos viviendo, todavía la estamos viviendo, lo que suele suceder es que hay una avalancha de personas y de instituciones que parten para ayudar, pero también hay personas e instituciones que parten para aprovecharse de la situación", explica. El sociólogo subraya que Venezuela debe partir de "tener pleno acceso a sus recursos en principio" y, desde allí, "afrontar algún esquema de revisión de esa deuda, de esquemas de pago en caso de que haya que pagar". Advierte que, de no hacerlo, "aquellos que no tienen buenas intenciones, pero que tienen mucho poder para presionar, van a aprovecharse justamente para crear condiciones mucho más difíciles al país".Deuda externa y negociación paralelaEn cuanto al impacto de la renegociación de la deuda externa —cuyos reclamos rondan los 200.000 millones de dólares— en paralelo al diálogo político, Castillo advierte que "Venezuela tendrá que priorizar los recursos económicos entre el pago de deuda y la reconstrucción del país". La analista subraya que "en estos momentos, los está administrando Estados Unidos, nos guste o no nos guste", en referencia a los fondos petroleros. Señala como grave que "le preguntaron a Donald Trump sobre estos 13.000 millones de dólares en este fondo y no supo qué responder". Para Castillo, "mientras hay una mesa política que va a definir el rumbo del país en los próximos meses y en los próximos años, paralelamente nos están pidiendo renegociar la deuda".Salas Rodríguez enfatiza que la discusión sobre la deuda debería incluir "tanto el monto de esas deudas como el origen de estas". El sociólogo recomienda "sincerar y poder discutir de manera objetiva" cualquier propuesta de financiamiento, partiendo del principio de que Venezuela tenga pleno acceso a sus recursos. "De lo que se trata aquí es de emprender un proceso de recuperación que no signifique, como le pasó a Haití o como le ha pasado a otros países, saltar de la sartén al fuego", advierte.

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