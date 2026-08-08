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De la Espriella podría salir desairado en su alineamiento con EEUU, advierten expertos

De la Espriella podría salir desairado en su alineamiento con EEUU, advierten expertos

Sputnik Mundo

La ausencia de Marco Rubio en la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia indica que, para Washington, el vínculo con el país... 08.08.2026, Sputnik Mundo

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Aunque el estrechamiento del vínculo con EEUU es uno de los cambios esperados con la asunción del político colombiano, la inasistencia de Rubio a la ceremonia de juramentación, podría marcar el perfil que tendrá el vínculo entre ambos países durante los próximos cuatro años.En efecto, aunque se había especulado con la llegada de Rubio al país sudamericano, la delegación estadounidense no estuvo encabezada por representantes de la política exterior del Gobierno de Donald Trump. Por el contrario, la delegación estuvo encabezada por el fiscal general en funciones de EEUU, Todd Blanche.El resto del contingente estuvo integrado por funcionarios vinculados mayormente a las políticas de seguridad, como Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes, Sara Carter de la Oficina de Políticas de Control de Drogas, Terrance Cole, de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas del Departamento de Guerra estadounidense, entre otros.Una relación basada en la seguridadEl experto remarcó, en ese sentido, que el envío a Colombia de "altos mandos de la Justicia y de la DEA" estadounidense indica "que la agenda bilateral estará dominada casi de manera exclusiva por la 'guerra contra las drogas'", un proceso que se ha intensificado en los últimos meses con los bombardeos a embarcaciones en el Caribe.Así las cosas, sintetizó Prieto, la lista de funcionarios que viajaron a Colombia denota que "para Washington, Colombia funciona como un tapón de seguridad hemisférico, relegando a segundo plano otras agendas relacionadas con la industrialización, el desarrollo local, la construcción de paz o la asistencia humanitaria, estas últimas afectadas por los recortes presupuestales de USAID a nivel global".También consultada por Sputnik, la analista internacional y académica de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Carolina Jiménez, apuntó que la ausencia de Marco Rubio en la ceremonia de Cali indica que la relación con Colombia no tiene para EEUU "el valor en términos políticos que hubiera permitido una asistencia de más alto rango", aunque sí es elocuente sobre la intención de privilegiar las relaciones de seguridad entre los países.¿Un alineamiento que no deja ganancias?Sin embargo, la percepción estadounidense parece no coincidir con las expectativas que el Gobierno entrante de De la Espriella tiene de la relación con Washington.Jiménez recordó que a finales de julio el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, cumplió una gira por Nueva York y Washington en la que se entrevistó con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y se reunió con el propio Marco Rubio, a quien transmitió el interés colombiano en tener "nuevas oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversión y dinamizar el desarrollo económico".Para Jiménez, el planteo de Restrepo de lograr una "apertura comercial" con EEUU se da de bruces con la reciente decisión del Gobierno de Trump de incluir a Colombia en la lista de países con aranceles de hasta el 12% por "trabajo forzoso".Al respecto, Prieto señaló que "existe un desfase estructural de expectativas" entre ambos Gobiernos: por un lado, el Gobierno de De la Espriella "espera que la afinidad ideológica y la cooperación antinarcóticos revivan épocas de abundante cooperación financiera" y por otro, la doctrina 'Donroe' que "tiene nula disposición a ofrecer concesiones comerciales, ayuda exterior o paquetes de inversión sustanciales a menos que haya un beneficio directo e inmediato para la industria estadounidense".El analista recordó que, más allá de la cooperación militar, Colombia "ha dependido históricamente de la cooperación de USAID para enfrentar problemas estructurales relacionados con las desigualdades sociales", por lo que, si EEUU mantiene la postura de cortar este tipo de ayudas, el Gobierno de De la Espriella "enfrentará una grave paradoja: mayor alineamiento con Washington, pero menor respaldo efectivo para las necesidades estructurales del país".La necesidad de mostrar resultadosAmbos analistas coincidieron en que un ejemplo de este problema son las recientes declaraciones del designado nuevo embajador estadounidense en Colombia, Nate Morris, quien, en su exposición ante el Congreso estadounidense antes de tomar el cargo, admitió que uno de sus objetivos es que Colombia se retire del acuerdo comercial conocido como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, impulsado por China y al que Bogotá acordó sumarse en 2025.El analista consideró además que De la Espriella se enfrentará a la necesidad "urgente" de que su alineamiento con Washington arroje resultados positivos concretos para Colombia. "El Gobierno entrante necesita validar su apuesta de alineamiento demostrando a la opinión pública y a los mercados que esta cercanía genera dividendos tangibles, es decir, inversiones, cooperación financiera o alivios comerciales", apuntó.En esa línea, aseguró que, si la relación con EEUU "se limita exclusivamente a operaciones antidrogas y aumento de las extradiciones", el Gobierno enfrentará críticas "por incumplir una de las principales promesas de campaña de la 'Patria Milagro', pero sobre todo por revivir dinámicas históricas de subordinación sin obtener los beneficios macroeconómicos necesarios para garantizar la estabilidad interna del país".

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