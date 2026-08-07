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De la Espriella "tiene claro que tiene que haber resultados en el corto plazo", dice analista

De la Espriella "tiene claro que tiene que haber resultados en el corto plazo", dice analista

Sputnik Mundo

Colombia posesionará este 7 de agosto como presidente a Abelardo de la Espriella, que prepara una serie de decretos con reformas en seguridad y economía... 07.08.2026, Sputnik Mundo

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Abelardo de la Espriella asume la Presidencia de Colombia en un acto en la ciudad de Cali que, por primera vez en la historia del país, alejará de la capital, Bogotá, la asunción de un nuevo jefe de Estado.La ceremonia contará con la presencia de presidentes sudamericanos y el rey Felipe VI de España, pero tendrá la ausencia de algunas figuras destacadas como el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien era esperado para la cita.El mandatario destacó los preparativos que cumplió en el último mes, diseñando una "nueva estrategia de seguridad y orden público" para "recuperar la soberanía y proteger a los ciudadanos de la delincuencia y el narcoterrorismo".Asimismo, aseguró que realizó "una ardua tarea" para buscar "todos los mecanismos que nos permitan hacer frente a la recuperación y reconstrucción de las finanzas públicas que han sido saqueadas por los miembros del Gobierno saliente". En ese marco, aseguró: "La confianza que trajo a la economía la elección del 'Tigre' es una bendición de todo este desastre que dejan [Gustavo] Petro y su combo".Responder a las altas expectativasEn diálogo con Sputnik, el analista político colombiano Felipe Mendoza consideró que, a pesar de que tenga preparados decenas de decretos para los primeros días de gestión, el nuevo mandatario enfrentará "una carrera contra el tiempo" para poder demostrar, en sus primeras semanas de gestión, "una ruptura con el modelo tradicional que venía manejando el presidente Gustavo Petro e ir hacia un nuevo modelo de gobernanza".El analista señaló que la asunción del nuevo mandatario se enmarca en "la necesidad de los colombianos de resultados inmediatos", por lo que, además de adoptar medidas concretas, deberá encargarse de "la generación de confianza con la ciudadanía" para sostener su modelo.También consultado por este medio, el analista político Leonardo Guzmán sostuvo que la seguridad es, decididamente, el tema que más atendió De la Espriella, incluso desde antes de asumir el cargo. "Ya vimos a un presidente que, sin estar posesionado, ya les estaba hablando a los grupos criminales, diciéndoles que se sometieran porque, una vez llegara al poder, la cosa sería distinta", puntualizó.Para Guzmán, atender el tema de seguridad desde antes de su asunción favoreció la imagen de De la Espriella porque, al igual que lo hizo en la campaña, logra "aprovechar un vacío que dejó el Gobierno de Petro". Ahora bien, advirtió el analista, la apuesta por resolver el problema de la seguridad "a través de la fuerza" podría resultar en resultados positivos, pero también generar "una escalada más profunda de violencia".En sintonía con Mendoza, Guzmán subrayó que la expectativa de los votantes de De la Espriella por cambios sustanciales a lo hecho en períodos anteriores puede volverse un arma de doble filo en caso de que no logre efectos comprobables en los primeros meses.La disputa por la gobernabilidadUna de las particularidades que tendrá el período de De la Espriella es que el nuevo mandatario llega al poder sin una bancada propia en el Congreso. De hecho, su partido, Defensores de la Patria, recién fue oficializado como partido político en agosto de 2026, días antes de su asunción.Así, el poder del nuevo presidente en el Congreso descansa sobre los partidos políticos que decidieron apoyarlo de cara a la segunda vuelta y principalmente en el Centro Democrático, formación política liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que cuenta con 17 senadores y 30 diputados. Además, se espera el apoyo de los tradicionales Partido Liberal y Partido Conservador y de otras formaciones como el Partido de la U.De todos modos, De la Espriella ya tuvo un primer revés político en el legislativo cuando un acuerdo entre el Centro Democrático y el opositor Pacto Histórico otorgó la presidencia del Senado al uribista Honorio Henríquez, dejando por el camino a Alfredo Deluque, del partido de la U, que contaba con el respaldo de De la Espriella.El experto, también especializado en análisis jurídicos, precisó que, si bien el nuevo presidente puede optar por promover algunas de sus reformas a través de decretos, "en Colombia el régimen presidencialista tiene límites".En ese sentido, recordó que el Gobierno de Petro ya enfrentó restricciones a varias de sus reformas por parte del Poder Judicial y otros organismos de control, por lo que De la Espriella podría atravesar situaciones similares "si se atreve a intentar gobernar por decreto en asuntos que necesariamente requieren pasar por el Congreso".Para Guzmán, el próximo mandatario podrá tener "un primer año tranquilo" si, como ha hecho hasta ahora, busca recostarse sobre los gobernadores que lo han apoyado, especialmente en ciudades importantes como Barranquilla, Cali o Medellín. En cualquier caso, recordó, las elecciones regionales de 2027 podrían volver a cambiar el mapa político, por lo que no deberá perder de vista esos comicios como una primera prueba de fuego.Mendoza, por su parte, afirmó que el nuevo presidente colombiano deberá encargarse también de "estabilizar el juego político interno" porque, si bien se ha configurado una coalición de gobierno, "muchos partidos no se sienten totalmente cómodos con el círculo cercano" del mandatario, lo que podría facilitar "fracturas en la derecha" que compliquen la aprobación de algunos proyectos.A eso debe sumarse la oposición del Pacto Histórico, que sigue cuestionando la legitimidad del nuevo Gobierno y cuyo liderazgo será disputado entre el excandidato presidencial Iván Cepeda, que ratifica su llamado a "desobediencia civil", y el presidente saliente Gustavo Petro, quien, según el experto, transita un proceso "desde el poder presidencial al poder popular".

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