https://noticiaslatam.lat/20260729/la-visita-de-la-titular-del-fmi-a-argentina-tiene-un-claro-componente-de-respaldo-politico-dice-1174452750.html

La visita de la titular del FMI a Argentina "tiene un claro componente de respaldo político", dice analista

La visita de la titular del FMI a Argentina "tiene un claro componente de respaldo político", dice analista

Sputnik Mundo

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), realizó esta semana su primera visita a Buenos Aires desde que asumió el cargo... 29.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-29T02:43+0000

2026-07-29T02:43+0000

2026-07-29T02:43+0000

américa latina

kristalina georgieva

javier milei

luis caputo

argentina

buenos aires

neuquén

fondo monetario internacional (fmi)

vaca muerta

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1d/1174457338_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d983b5c64ccc587255e4b5e9d5b5dc79.jpg

Georgieva llegó el 27 de julio a Buenos Aires y se reunió con Milei, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con las autoridades del Banco Central. En una conferencia de prensa junto a Caputo, sostuvo que Argentina se encuentra en una posición mucho más sólida que la que encontró al asumir su cargo, y descartó que el país necesite solicitar fondos frescos al organismo.La visita se produce en la antesala de la tercera revisión del programa, prevista de manera tentativa para septiembre, que evaluará el cumplimiento de las metas cuantitativas fijadas para fines de junio y podría habilitar un desembolso adicional de 860 millones de dólares para reforzar las cuentas públicas y las reservas del Banco Central en el tramo final del año.El grado de cumplimiento de Buenos Aires hacia el organismo dista de ser total: el Gobierno argentino no alcanzó la meta de acumulación de reservas de dólares en las dos primeras revisiones, así como tampoco el objetivo fiscal fijado para el primer semestre del año. Pese a esos desvíos, el FMI giró los desembolsos correspondientes, incluido un giro de $1.000 millones.Georgieva citó indicadores puntuales para sustentar su lectura sobre la economía argentina: el riesgo país bajó de 1.500 a cerca de 400 puntos básicos desde el inicio de la gestión de Milei, mientras el Banco Central acumuló 13.000 millones de dólares en reservas en lo que va del año, por encima de la meta pactada con el organismo para ese período.La funcionaria también hizo referencia a la evolución de otros indicadores macroeconómicos: la inflación pasó de niveles superiores al 200% anual a un rango cercano al 30%, y las cuentas públicas pasaron de un déficit primario crónico a un superávit sostenido durante la gestión actual, según los datos que maneja el organismo sobre el desempeño fiscal del país.La agenda de la funcionaria incluyó además un viaje a la provincia patagónica de Neuquén (sur), donde se desarrolla Vaca Muerta, la principal formación de hidrocarburos no convencionales del país y una de sus mayores fuentes de generación de dólares por exportaciones energéticas en los últimos años, en un recorrido pensado para observar de cerca el proyecto.Una tarea doble"Lo que está haciendo el Fondo es una tarea doble: por un lado, viene a mirar in situ cómo está funcionando el plan económico de su principal deudor, que es Argentina, y por otro lado brinda todo el apoyo posible al programa económico y al Gobierno de Milei", dijo a Sputnik Jorge Carrera, economista y exvicepresidente del Banco Central argentino.El experto señaló que Georgieva hizo prevenciones sutiles y en público, sobre todo referidas a lograr que la actividad económica sea más homogénea. "Ha dicho cosas genéricas, como fomentar que crezcan las pequeñas y medianas o que haya más empleo, todas cosas que uno diría que son deseables para todos, y suelen ser bastante genéricas", explicó.El especialista advirtió que Georgieva evitó hablar en público de la apreciación cambiaria, habida cuenta del relativo atraso del dólar ante una inflación que sigue rondando el 2% mensual. "En las charlas privadas, obviamente habrán tenido algún tipo de discusión sobre esto", señaló, y agregó: "El Fondo siempre se preocupa por evitar un exceso de apreciación cambiaria, sabiendo que el año que viene habrá tensión electoral".Consultado por este medio, Ramiro Tosi, economista y exsubsecretario de Financiamiento de la Nación, consideró que la visita responde ante todo a una lógica política. "La reunión tiene un claro componente de respaldo político en un momento importante para el Gobierno, que se encamina en su intención de recuperar el acceso al mercado internacional del crédito. Es un gesto importante para Milei", sostuvo.El consultor relativizó el optimismo expresado por Georgieva sobre no necesitar nuevos desembolsos del organismo. "Esa declaración supone que el país va a lograr mejorar el saldo exportador y generador de divisas, y que va a lograr retornar al mercado internacional del crédito, algo que hasta ahora no está garantizado", remarcó.¿Una solución en la Patagonia?Carrera consideró que la visita al yacimiento de Vaca Muerta adquiere una relevancia insoslayable: "Es importante desde el punto de vista financiero, porque genera dólares, y desde el punto de vista de la balanza externa, porque es una fuente de acumulación de reservas. Y también hay un mensaje centrado en que, en un mundo fragmentado, Argentina tiene un elemento interesante en la geopolítica global", afirmó.Sobre la meta de reservas, el exfuncionario fue más optimista: "Yo creo que esa está bien encaminada, si bien hay que mirarla cuando se evalúen las metas, a fin de año, y pueden pasar eventos". Sobre la fiscal fue más cauto: "He escuchado que hay un uso bastante intensivo de cierta contabilidad creativa en pagos a la Ciudad de Buenos Aires y otros organismos, aunque no soy experto en su medición", aclaró.Tosi coincidió en la lectura sobre Vaca Muerta como pieza clave del interés del organismo. "La visita de Georgieva al yacimiento es importante porque muestra el interés del FMI en verificar que Argentina va a lograr juntar los dólares necesarios para devolver el crédito y los intereses. La Patagonia es quizás el principal proveedor potencial de divisas para la economía", explicó.El consultor señaló que el eje de las preocupaciones del organismo pasa por el cumplimiento del acuerdo firmado en 2025. "Ahí hay que pensar, sobre todo, en la acumulación de reservas en el Banco Central para pagar la deuda: es la meta que más difícil viene siendo cumplir para el Gobierno, a pesar de que se propuso corregir ese frente", precisó.

https://noticiaslatam.lat/20260725/el-desafio-es-volver-a-confiar-por-que-los-argentinos-tienen-sus-ahorros-fuera-de-los-bancos-1174408288.html

https://noticiaslatam.lat/20260728/el-fmi-visita-argentina-para-georgieva-la-tecnologia-mineria-y-energia-son-ejes-de-recuperacion-1174444265.html

argentina

buenos aires

neuquén

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

kristalina georgieva, javier milei, luis caputo, argentina, buenos aires, neuquén, fondo monetario internacional (fmi), vaca muerta, 💬 opinión y análisis