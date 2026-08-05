Brasil retira a su embajador de Argentina

La decisión de Brasil fue adoptada tras las nuevas declaraciones del presidente argentino Javier Milei contra el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.En respuesta, el Gobierno argentino informó que se tomó nota de la "decisión adoptada unilateralmente" por Brasil. En ese sentido, la Cancillería del país austral acusó en un comunicado que el Gobierno brasileño optó por "continuar aislándose del resto de la región"."En estos últimos años, se produjeron numerosos episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países. En todos esos casos, sin excepción, la Argentina eligió no convertirlos en un incidente diplomático. Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional", añadió la cartera diplomática.
El Gobierno brasileño decidió retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y reducir la relación bilateral al nivel de encargado de negocios, algo que no había ocurrido en décadas, informaron medios argentinos.
La decisión de Brasil fue adoptada tras las nuevas declaraciones del presidente argentino Javier Milei contra el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
"Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacia el presidente [Lula da Silva] hace inevitable esa decisión", comunicó Itamaraty, según un reporte del diario La Nación.
En respuesta, el Gobierno argentino informó que se tomó nota de la "decisión adoptada unilateralmente" por Brasil. En ese sentido, la Cancillería del país austral acusó en un comunicado que el Gobierno brasileño optó por "continuar aislándose del resto de la región".
"En estos últimos años, se produjeron numerosos episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países. En todos esos casos, sin excepción, la Argentina eligió no convertirlos en un incidente diplomático. Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional", añadió la cartera diplomática.
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