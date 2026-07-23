Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260723/ecuador-analiza-coordinar-ejercicios-militares-con-el-proximo-gobierno-de-colombia-1174381903.html
Ecuador analiza coordinar ejercicios militares con el próximo gobierno de Colombia
Ecuador analiza coordinar ejercicios militares con el próximo gobierno de Colombia
Sputnik Mundo
Las autoridades ecuatorianas consideran que una mayor coordinación binacional permitirá enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones criminales que operan... 23.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-23T07:20+0000
2026-07-23T07:20+0000
américa latina
seguridad
abelardo de la espriella
ecuador
colombia
daniel noboa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/09/1174219450_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d1a3e4cbec82dd0bae0e7e34ba0d6ce.jpg
El Gobierno encabezado por el presidente Daniel Noboa anunció que buscará coordinar operaciones militares con la próxima administración de Colombia, encabezada por Abelardo de la Espriella, con el objetivo de fortalecer el combate contra las organizaciones criminales que operan en la frontera entre ambos países.El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró que el cambio de mandato en Bogotá representa una oportunidad para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y comenzar acciones conjuntas contra las estructuras delictivas que actúan en la zona limítrofe.El funcionario explicó que ya sostuvo conversaciones con el mandatario ecuatoriano para avanzar en la integración de Colombia a estas operaciones, las cuales estarían enfocadas en mejorar la vigilancia y la respuesta de las fuerzas de seguridad en la frontera.De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, la frontera compartida es una de las principales rutas utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas, el lavado de activos y la minería ilegal, actividades que representan un desafío permanente para ambos países.Quito estima que en esta región operan cerca de ocho grupos armados colombianos y 11 bandas criminales ecuatorianas, las cuales mantienen disputas por el control de corredores estratégicos y generan un clima constante de violencia e inseguridad para la población.Ante este panorama, Reimberg afirmó que la estrategia consiste en enfrentar a estas organizaciones "con fuerza y determinación" mediante un despliegue coordinado de las fuerzas militares y de seguridad de ambos países para debilitar su capacidad operativa.El ministro también destacó que Ecuador mantiene una política activa en materia de extradición de personas vinculadas con actividades delictivas. Indicó que cada procedimiento es supervisado de manera cercana para garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia.Asimismo, señaló que el fortalecimiento de la cooperación internacional será una pieza clave para combatir el crimen organizado transnacional, al considerar que la coordinación entre los gobiernos permitirá mejorar la seguridad en la frontera y reducir la influencia de las organizaciones criminales.
https://noticiaslatam.lat/20260411/tensiones-entre-ecuador-y-colombia-en-lo-comercial-y-diplomatico-vulneran-el-pacto-andino-segun-1173010711.html
ecuador
colombia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/09/1174219450_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_44af262548f539f203efb8affb039893.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, abelardo de la espriella, ecuador, colombia, daniel noboa
seguridad, abelardo de la espriella, ecuador, colombia, daniel noboa

Ecuador analiza coordinar ejercicios militares con el próximo gobierno de Colombia

07:20 GMT 23.07.2026
© AP Photo / Dolores OchoaFrontera de Ecuador.
Frontera de Ecuador. - Sputnik Mundo, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Dolores Ochoa
Síguenos en
Las autoridades ecuatorianas consideran que una mayor coordinación binacional permitirá enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones criminales que operan en la frontera común, una de las zonas más afectadas por el narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de dinero.
El Gobierno encabezado por el presidente Daniel Noboa anunció que buscará coordinar operaciones militares con la próxima administración de Colombia, encabezada por Abelardo de la Espriella, con el objetivo de fortalecer el combate contra las organizaciones criminales que operan en la frontera entre ambos países.
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró que el cambio de mandato en Bogotá representa una oportunidad para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y comenzar acciones conjuntas contra las estructuras delictivas que actúan en la zona limítrofe.
El funcionario explicó que ya sostuvo conversaciones con el mandatario ecuatoriano para avanzar en la integración de Colombia a estas operaciones, las cuales estarían enfocadas en mejorar la vigilancia y la respuesta de las fuerzas de seguridad en la frontera.
Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa (izquierda), y de Colombia, Gustavo Petro. - Sputnik Mundo, 1920, 11.04.2026
América Latina
Tensiones entre Ecuador y Colombia en lo comercial y diplomático vulneran el Pacto Andino, según experto
11 de abril, 01:00 GMT
De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, la frontera compartida es una de las principales rutas utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas, el lavado de activos y la minería ilegal, actividades que representan un desafío permanente para ambos países.
Quito estima que en esta región operan cerca de ocho grupos armados colombianos y 11 bandas criminales ecuatorianas, las cuales mantienen disputas por el control de corredores estratégicos y generan un clima constante de violencia e inseguridad para la población.
Ante este panorama, Reimberg afirmó que la estrategia consiste en enfrentar a estas organizaciones "con fuerza y determinación" mediante un despliegue coordinado de las fuerzas militares y de seguridad de ambos países para debilitar su capacidad operativa.
El ministro también destacó que Ecuador mantiene una política activa en materia de extradición de personas vinculadas con actividades delictivas. Indicó que cada procedimiento es supervisado de manera cercana para garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia.
Asimismo, señaló que el fortalecimiento de la cooperación internacional será una pieza clave para combatir el crimen organizado transnacional, al considerar que la coordinación entre los gobiernos permitirá mejorar la seguridad en la frontera y reducir la influencia de las organizaciones criminales.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала