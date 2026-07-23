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Ecuador analiza coordinar ejercicios militares con el próximo gobierno de Colombia

Ecuador analiza coordinar ejercicios militares con el próximo gobierno de Colombia

Sputnik Mundo

Las autoridades ecuatorianas consideran que una mayor coordinación binacional permitirá enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones criminales que operan... 23.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-23T07:20+0000

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El Gobierno encabezado por el presidente Daniel Noboa anunció que buscará coordinar operaciones militares con la próxima administración de Colombia, encabezada por Abelardo de la Espriella, con el objetivo de fortalecer el combate contra las organizaciones criminales que operan en la frontera entre ambos países.El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró que el cambio de mandato en Bogotá representa una oportunidad para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y comenzar acciones conjuntas contra las estructuras delictivas que actúan en la zona limítrofe.El funcionario explicó que ya sostuvo conversaciones con el mandatario ecuatoriano para avanzar en la integración de Colombia a estas operaciones, las cuales estarían enfocadas en mejorar la vigilancia y la respuesta de las fuerzas de seguridad en la frontera.De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, la frontera compartida es una de las principales rutas utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas, el lavado de activos y la minería ilegal, actividades que representan un desafío permanente para ambos países.Quito estima que en esta región operan cerca de ocho grupos armados colombianos y 11 bandas criminales ecuatorianas, las cuales mantienen disputas por el control de corredores estratégicos y generan un clima constante de violencia e inseguridad para la población.Ante este panorama, Reimberg afirmó que la estrategia consiste en enfrentar a estas organizaciones "con fuerza y determinación" mediante un despliegue coordinado de las fuerzas militares y de seguridad de ambos países para debilitar su capacidad operativa.El ministro también destacó que Ecuador mantiene una política activa en materia de extradición de personas vinculadas con actividades delictivas. Indicó que cada procedimiento es supervisado de manera cercana para garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia.Asimismo, señaló que el fortalecimiento de la cooperación internacional será una pieza clave para combatir el crimen organizado transnacional, al considerar que la coordinación entre los gobiernos permitirá mejorar la seguridad en la frontera y reducir la influencia de las organizaciones criminales.

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