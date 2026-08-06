Venezuela podría enfrentar una sequía extrema y una crisis energética sin precedentes ante llegada del súper-El Niño
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) encendió las alarmas en toda América Latina ante la inminente llegada de un fenómeno de El Niño cuya intensidad, según el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, podría ubicarse entre las más fuertes desde 1950.
Para Venezuela, el pronóstico adquiere ribetes de emergencia nacional debido a su alta dependencia del sistema hidroeléctrico, que abastece más del 70% del consumo energético del país.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció recientemente un plan especial para el ahorro de energía eléctrica y agua, y detalló los esfuerzos para robustecer el sistema termoeléctrico ante la llegada del súper-El Niño. Las aristas de dicho plan incluyen:
El fortalecimiento de la generación termoeléctrica: el país sumará 480 megavatios adicionales a su matriz energética, respaldados por acuerdos comerciales y alianzas estratégicas con empresas como General Electric.
Campaña nacional de uso racional: se lanzará una convocatoria dirigida a toda la ciudadanía para promover el ahorro consciente del agua y la electricidad, tanto en los hogares como en los espacios laborales.
Despliegue de protección ambiental: se pondrá en marcha un operativo a escala nacional para la prevención de incendios forestales, el monitoreo permanente de los niveles de los embalses y la conservación de las cuencas hídricas.
Coordinación con el sector agroindustrial: a través del Consejo Nacional de Economía, el gobierno articulará acciones directas con la agroindustria para resguardar la seguridad alimentaria y atenuar el impacto de la sequía en los cultivos.
El ingeniero forestal y exministro de Ecosocialismo, Ricardo Molina, en un diálogo con Sputnik, analizó las causas y consecuencias de este evento climático, al tiempo que se refirió al plan de contingencia anunciado por Rodríguez, y ofreció recomendaciones puntuales para la población.
El origen del fenómeno y la razón de su calificación como "súper"
Molina explicó que el origen de El Niño responde a un desequilibrio térmico en el Pacífico.
"La causa de El Niño se origina por la diferencia de temperatura entre el agua del océano Pacífico y del ambiente. Eso ha tenido una variación importante en estos últimos 20 años, en el lapso que se ha acentuado el calentamiento del agua, no solo en el océano Pacífico, en todos los mares", precisó.
Este diferencial, según el especialista, modifica el comportamiento de los vientos alisios. "Al cambiar el rumbo, la humedad que debería llegar a América del Sur, a Centroamérica, no llega de la manera conveniente o habitual, sino que el viento que llega es un viento seco, no está cargado de humedad. Por eso se genera un periodo seco por encima de lo esperado", detalló.
El calificativo de "súper" no es arbitrario. Molina indicó que los expertos proyectan que el fenómeno superará en magnitud a temporadas anteriores. "Anuncian los expertos que, a partir de octubre, noviembre y hasta abril del año 2027, ese efecto de El Niño va a ser superior a otras temporadas. ¿Qué significa? Que la temperatura va a aumentar más de lo normal, el aire seco va a evitar la formación de nubes y la formación de precipitaciones. Se espera que haya menos lluvia y mucho más calor", sentenció.
El impacto directo sobre la matriz energética y la producción nacional
Molina fue enfático al describir las consecuencias que este escenario tendrá sobre el territorio venezolano. Señaló que el fenómeno no solo afectará el confort de los ciudadanos, sino que golpeará los ciclos naturales y la infraestructura productiva.
"Eso va a generar un efecto negativo en los ciclos naturales; no es solamente en el confort de los seres humanos, en los bosques, en la fauna, en la producción agrícola, en los volúmenes de agua en los embalses", advirtió.
El punto crítico, subrayó, será la generación de energía hidroeléctrica. "Eso va a tener un efecto negativo en la generación de energía hidroeléctrica, donde así se tenga, como es en el caso de Venezuela, que más del 70% de la energía se genera a través de un sistema hidroeléctrico", reiteró. El exministro proyectó un escenario de estrés múltiple: "Seguramente va a tener causa no solamente en el confort del ser humano, sino en procesos severos de limitación de producción de alimentos, de disponibilidad de agua potable, de disponibilidad de electricidad".
Consultado sobre la estrategia gubernamental para mitigar los efectos del fenómeno climático, Molina la calificó como necesaria.
"Son estas acciones que anuncia la presidenta Delcy Rodríguez, paliativos para tratar de mitigar los efectos de la temporada de El Niño. Es un fenómeno que no podemos detener y que lo que se procura es que haya un ahorro de electricidad y que pueda aprovecharse de mejor manera la electricidad y el agua potable en esas temporadas", sostuvo.
El ingeniero forestal, al evaluar el impacto real del ahorro sobre el fenómeno climático, consideró que "el hecho de ahorrar energía y agua no va a tener un efecto para minimizar el comportamiento de El Niño este año. Pero sí va a contribuir con el ahorro de energía y la formación de conciencia de lo que significa el impacto del cambio climático en la cotidianidad", matizó.
Más allá de las medidas inmediatas, Molina abogó por profundizar en la conciencia ecológica. "Seguir trabajando en la concientización de la población, seguir demostrando que el sistema capitalista, el sistema que expolia al ser humano y a la naturaleza, no es viable y que tenemos que modificar nuestras formas de producción, nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza", declaró. En este sentido, recomendó acompañar las políticas oficiales con planes de reforestación, preservación de cuencas hidrográficas y mantenimiento de cortafuegos para prevenir incendios forestales.
Recomendaciones para la población ante la ola de calor
Ante la inminencia del fenómeno, Molina ofreció algunos consejos para los ciudadanos, instándolos a prepararse para una temporada particularmente hostil. "Vamos a tener una temporada a partir de octubre de este año y hasta abril del año 2027 con muy poca lluvia o prácticamente nada de lluvia", proyectó.
Sus recomendaciones incluyeron el uso de ropa fresca y la ventilación de ambientes. Sin embargo, advirtió sobre la paradoja del uso del aire acondicionado en un contexto de ahorro energético.
"Hay un dilema allí porque para ahorrar energía eléctrica no se debería usar aire acondicionado, pero la gente va a tender a usarlo. Si se va a usar, de manera racional, no dejemos los aparatos de aire prendidos mientras nos vamos al trabajo o a la universidad o a la escuela para encontrar la casa fresca cuando regresemos, porque es un consumo de energía muy alto", enfatizó.
El exministro hizo un llamado a la corresponsabilidad social. "Tenemos que acompañar a la presidenta Delcy Rodríguez y a las políticas de nuestro Gobierno en cuanto al desarrollo de planes de reforestación, de preservación de cuencas, de mantenimiento de los cortafuegos para que sean efectivos en caso de incendios forestales, en la administración segura y consciente del agua potable, medidas que siempre se dicen, pero que siempre hay mucho más que hacer".
1 de agosto, 06:10 GMT
Molina consideró que es necesario aprovechar la coyuntura que se abre con la llegada del súper-El Niño para seguir profundizando el debate en torno a un nuevo paradigma civilizatorio frente al cambio climático.
"El Niño este año promete ser mucho más fuerte que otros años, y nosotros estamos seguros de que igual lo vamos a saber soportar. Solo que debemos tener cada vez más conciencia de que el sistema capitalista destruye la naturaleza. La vinculación humana con la naturaleza tiene que cambiar", concluyó.
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