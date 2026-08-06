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Trump niega crisis de municiones en EEUU: "Tenemos enormes cantidades"
Trump niega crisis de municiones en EEUU: "Tenemos enormes cantidades"
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El presidente Donald Trump rechazó los recientes reportes de prensa sobre una supuesta escasez de municiones en el país norteamericano, y aseguró que... 06.08.2026, Sputnik Mundo
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Sus declaraciones responden a un informe de un diario estadounidense que señala que el Pentágono habría reducido de forma considerable sus reservas de misiles, especialmente de los sistemas THAAD y Patriot, debido a la guerra contra Irán. Según el reporte, las existencias de estos equipos se encuentran en "niveles preocupantes".
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Trump niega crisis de municiones en EEUU: "Tenemos enormes cantidades"

22:58 GMT 06.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump, presidente de EEUU, pronuncia un discurso durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington
Donald Trump, presidente de EEUU, pronuncia un discurso durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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El presidente Donald Trump rechazó los recientes reportes de prensa sobre una supuesta escasez de municiones en el país norteamericano, y aseguró que Washington cuenta con "enormes cantidades" en sus arsenales.
"Las empresas del sector de la defensa están construyendo el mayor número de plantas y fábricas en la historia de EEUU. Se está persiguiendo a los filtradores de estas declaraciones traicioneras. ¡Se solicitarán penas de cárcel de larga duración!", dijo en su cuenta de Truth Social.
Sus declaraciones responden a un informe de un diario estadounidense que señala que el Pentágono habría reducido de forma considerable sus reservas de misiles, especialmente de los sistemas THAAD y Patriot, debido a la guerra contra Irán.
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2026
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Según el reporte, las existencias de estos equipos se encuentran en "niveles preocupantes".
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