Trump niega crisis de municiones en EEUU: "Tenemos enormes cantidades"

Sus declaraciones responden a un informe de un diario estadounidense que señala que el Pentágono habría reducido de forma considerable sus reservas de misiles, especialmente de los sistemas THAAD y Patriot, debido a la guerra contra Irán. Según el reporte, las existencias de estos equipos se encuentran en "niveles preocupantes".
El presidente Donald Trump rechazó los recientes reportes de prensa sobre una supuesta escasez de municiones en el país norteamericano, y aseguró que Washington cuenta con "enormes cantidades" en sus arsenales.
"Las empresas del sector de la defensa están construyendo el mayor número de plantas y fábricas en la historia de EEUU. Se está persiguiendo a los filtradores de estas declaraciones traicioneras. ¡Se solicitarán penas de cárcel de larga duración!", dijo en su cuenta de Truth Social.
Sus declaraciones responden a un informe de un diario estadounidense que señala que el Pentágono habría reducido de forma considerable sus reservas de misiles, especialmente de los sistemas THAAD y Patriot, debido a laguerra contra Irán.