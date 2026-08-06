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Trump niega crisis de municiones en EEUU: "Tenemos enormes cantidades"

Trump niega crisis de municiones en EEUU: "Tenemos enormes cantidades"

Sputnik Mundo

El presidente Donald Trump rechazó los recientes reportes de prensa sobre una supuesta escasez de municiones en el país norteamericano, y aseguró que... 06.08.2026, Sputnik Mundo

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Sus declaraciones responden a un informe de un diario estadounidense que señala que el Pentágono habría reducido de forma considerable sus reservas de misiles, especialmente de los sistemas THAAD y Patriot, debido a la guerra contra Irán. Según el reporte, las existencias de estos equipos se encuentran en "niveles preocupantes".

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