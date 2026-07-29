"Los vamos a atacar muy fuerte", dice Trump sobre Irán

"Ahora es nuestro turno de atacarlos [a Irán]. Ellos saben que lo vamos a hacer. Nos están pidiendo que no lo hagamos, pero intentaron atacarnos anoche, así que es nuestro turno y veremos si logramos un acuerdo en algún punto. Pero los vamos a atacar con mucha fuerza", dijo a la prensa.En la víspera, Irán lanzó un ataque contra la base aérea de Muwaffaq Salti en Jordania. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que todos los misiles fueron interceptados, pese al humo que fue captado saliendo de las instalaciones agredidas.Si bien el Centcom no ha emprendido una nueva ofensiva en los últimos días, el país persa no ha aceptado ningún alto al fuego desde que Estados Unidos se retiró de las negociaciones.
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este 29 de julio que ahora es el "turno" de su país para atacar Irán y aseguró que la ofensiva será "dura".
"Ahora es nuestro turno de atacarlos [a Irán]. Ellos saben que lo vamos a hacer. Nos están pidiendo que no lo hagamos, pero intentaron atacarnos anoche, así que es nuestro turno y veremos si logramos un acuerdo en algún punto. Pero los vamos a atacar con mucha fuerza", dijo a la prensa.
En la víspera, Irán lanzó un ataque contra la base aérea de Muwaffaq Salti en Jordania. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que todos los misiles fueron interceptados, pese al humo que fue captado saliendo de las instalaciones agredidas.