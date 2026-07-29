Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260729/los-vamos-a-atacar-muy-fuerte-dice-trump-sobre-iran-1174467524.html
"Los vamos a atacar muy fuerte", dice Trump sobre Irán
"Los vamos a atacar muy fuerte", dice Trump sobre Irán
Sputnik Mundo
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este 29 de julio que ahora es el "turno" de su país para atacar Irán y aseguró que la ofensiva será "dura". 29.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-29T22:07+0000
2026-07-29T22:07+0000
internacional
política
seguridad
donald trump
jordania
eeuu
irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/02/1173302395_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_121b8e662e559cac139c14d80ce46d43.jpg
"Ahora es nuestro turno de atacarlos [a Irán]. Ellos saben que lo vamos a hacer. Nos están pidiendo que no lo hagamos, pero intentaron atacarnos anoche, así que es nuestro turno y veremos si logramos un acuerdo en algún punto. Pero los vamos a atacar con mucha fuerza", dijo a la prensa.En la víspera, Irán lanzó un ataque contra la base aérea de Muwaffaq Salti en Jordania. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que todos los misiles fueron interceptados, pese al humo que fue captado saliendo de las instalaciones agredidas.Si bien el Centcom no ha emprendido una nueva ofensiva en los últimos días, el país persa no ha aceptado ningún alto al fuego desde que Estados Unidos se retiró de las negociaciones.
https://noticiaslatam.lat/20260728/eeuu-esta-en-graves-problemas-iran-lo-derrota-y-vacia-sus-capacidades-militares-1174448934.html
jordania
eeuu
irán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/02/1173302395_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_4fa8bcfe8b30dd75671f3014a7e80382.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, seguridad, donald trump, jordania, eeuu, irán
política, seguridad, donald trump, jordania, eeuu, irán

"Los vamos a atacar muy fuerte", dice Trump sobre Irán

22:07 GMT 29.07.2026
© AP Photo / Matt RourkeDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Síguenos en
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este 29 de julio que ahora es el "turno" de su país para atacar Irán y aseguró que la ofensiva será "dura".
"Ahora es nuestro turno de atacarlos [a Irán]. Ellos saben que lo vamos a hacer. Nos están pidiendo que no lo hagamos, pero intentaron atacarnos anoche, así que es nuestro turno y veremos si logramos un acuerdo en algún punto. Pero los vamos a atacar con mucha fuerza", dijo a la prensa.
En la víspera, Irán lanzó un ataque contra la base aérea de Muwaffaq Salti en Jordania. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que todos los misiles fueron interceptados, pese al humo que fue captado saliendo de las instalaciones agredidas.
EEUU está en graves problemas: Irán lo derrota y vacía sus capacidades militares - Sputnik Mundo, 1920, 28.07.2026
Ajedrez de Geopolítica
EEUU está en graves problemas: Irán lo derrota y vacía sus capacidades militares
ayer, 20:57 GMT
Si bien el Centcom no ha emprendido una nueva ofensiva en los últimos días, el país persa no ha aceptado ningún alto al fuego desde que Estados Unidos se retiró de las negociaciones.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала