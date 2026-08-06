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"Al vencedor le corresponde el botín": Trump sobre la intervención militar en Venezuela

"Al vencedor le corresponde el botín": Trump sobre la intervención militar en Venezuela

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense Donald Trump se refirió a la operación militar que su país emprendió contra Venezuela el pasado 3 de enero, en la que el... 06.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-06T04:39+0000

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El mandatario estadounidense también aseguró que el país norteamericano controla actualmente el 60% del petróleo mundial, contabilizando los recursos venezolanos como parte del potencial nacional.Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por su presunta participación en actividades de "narcoterrorismo". Ambos se declararon inocentes de los cargos en su contra ante un tribunal.Tras la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela transfirió temporalmente la Presidencia a Delcy Rodríguez.Durante la gestión de Rodríguez, autoridades estadounidenses y venezolanas comenzaron a negociar una nueva agenda bilateral que incluye cooperación contra el narcotráfico, la liberación de fondos venezolanos, la venta de petróleo del país sudamericano, la exploración minera y la reanudación del diálogo diplomático.

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