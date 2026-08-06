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¿Puede México mantener la senda de crecimiento económico?
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La economía mexicana tuvo un crecimiento de 1,5% durante el segundo trimestre del año, una cifra que coincide con la llegada de la Copa Mundial de Fútbol al... 06.08.2026, Sputnik Mundo
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El indicador, que a tasa anual fue de más del 2%, se debió a que entre abril y junio la estimación oportuna del producto interno bruto (PIB) de las actividades primarias (agricultura, pesca, ganadería) tuvo un alza de 3,3%; las secundarias (materias primas), de 1,6%, y las terciarias (servicios), de 1,5%. Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el dato como una "muy buena noticia" y estimó que el mayor impulso para el desarrollo económico en el segundo semestre de este año se dio a través del programa Vivienda para el Bienestar.En tanto, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, aseveró que el resultado "es importante por tres razones: primero, porque confirma que la economía mexicana retomó una senda de crecimiento. Segundo, porque el avance fue generalizado (...). Y tercero, porque coloca la economía en una mejor posición para el resto del año". Un crecimiento lento Mientras que naciones como Brasil, Colombia y Perú crecen por arriba del 2% al año, México ha tenido un crecimiento ralentizado que para este año roza apenas el 1,5%, según estimaciones de analistas. De acuerdo con Héctor Magaña, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, la nación ha crecido a paso lento por varios factores, siendo la informalidad laboral uno de los principales. Al respecto, explicó que, a pesar de que la tasa de desocupación del país es una de las más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), más de la mitad de la fuerza productiva del país está en este sector. Al respecto, Josafat Hernández, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indicó que otro de los puntos a considerar al momento de medir el crecimiento del país es la poca inversión privada nacional. ¿Un dato coyuntural?El crecimiento económico de México durante el segundo trimestre del año coincide con la presencia de la Copa Mundial de Futbol que el país albergó durante junio y los primeros días de julio. Si bien el torneo pudo haber dado un empujón al alza en el indicador, lo cierto es que no se le puede achacar todo el avance, observaron ambos expertos. El profesor Héctor Magaña recordó que los datos brindados por el INEGI indican que fueron las actividades primarias (agricultura, pesca, ganadería) donde se presentó el alza más pronunciada, mientras que las terciarias (servicios) crecieron en apenas 1,5 %; sin embargo, precisó que la aportación del torneo se podrá ver con mayor claridad en el próximo trimestre. Con él coincide Josafat Hernández, quien observó que el crecimiento del país entre abril y junio puede deberse a tres posibles factores: el efecto del Mundial, las ventajas arancelarias que México conserva y que lo vuelven un país atractivo para la inversión, además de una mayor inversión local en el sector de la construcción. Sobre si México podrá mantener este paso de crecimiento, el maestro Héctor Magaña fue más reservado en sus pronósticos. Explicó que hay varios factores que podrían frenar el avance por arriba del 1,5%, como la volatilidad comercial alrededor del tratado de libre comercio entre las naciones norteamericanas, así como las tasas de interés en el país que, aunque son inferiores en comparación con años pasados, también podrían limitar la inversión en territorio mexicano. La clave, ver hacia adentroTanto Josafat Hernández como Héctor Magaña consideran que la clave para que México pueda seguir creciendo económicamente está en ver hacia lo interno. De acuerdo con el académico e investigador del Tec de Monterrey, el Gobierno debe apostar hacia el consumo interno y por el fortalecimiento de las empresas que ya están en el país mediante la certidumbre jurídica, el robustecimiento del Estado de derecho y las garantías de seguridad. Al respecto, el investigador y docente del CIDE apuntó como otra clave la defensa de la soberanía nacional: "¿Qué significa apostar por la soberanía nacional? Apostar a que, por ejemplo, los empresarios mexicanos inviertan en México, que confíen en nuestra economía, que se confíe en el Gobierno, que se busque generar crecimiento económico para aumentar el bienestar, para aumentar el empleo, para generar más fuerzas productivas de calidad". Eso, agregó, significa que la mentalidad de la clase empresarial mexicana tendría que estar más centrada en el desarrollo nacional y el bienestar, ya que para ellos es también conveniente.
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¿Puede México mantener la senda de crecimiento económico?

04:11 GMT 06.08.2026 (actualizado: 05:46 GMT 06.08.2026)
© AP Photo / Armando SolisLa economía de México es uno de los temas relevantes en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La economía de México es uno de los temas relevantes en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2026
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Daniela Díaz
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La economía mexicana tuvo un crecimiento de 1,5% durante el segundo trimestre del año, una cifra que coincide con la llegada de la Copa Mundial de Fútbol al país. ¿Será este un avance coyuntural o podrá el país mantener dicha tendencia?
El indicador, que a tasa anual fue de más del 2%, se debió a que entre abril y junio la estimación oportuna del producto interno bruto (PIB) de las actividades primarias (agricultura, pesca, ganadería) tuvo un alza de 3,3%; las secundarias (materias primas), de 1,6%, y las terciarias (servicios), de 1,5%.
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el dato como una "muy buena noticia" y estimó que el mayor impulso para el desarrollo económico en el segundo semestre de este año se dio a través del programa Vivienda para el Bienestar.
En tanto, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, aseveró que el resultado "es importante por tres razones: primero, porque confirma que la economía mexicana retomó una senda de crecimiento. Segundo, porque el avance fue generalizado (...). Y tercero, porque coloca la economía en una mejor posición para el resto del año".
Marcelo Ebrard, secretario de Economía - Sputnik Mundo, 1920, 29.07.2026
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29 de julio, 22:06 GMT

Un crecimiento lento

Mientras que naciones como Brasil, Colombia y Perú crecen por arriba del 2% al año, México ha tenido un crecimiento ralentizado que para este año roza apenas el 1,5%, según estimaciones de analistas.
De acuerdo con Héctor Magaña, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, la nación ha crecido a paso lento por varios factores, siendo la informalidad laboral uno de los principales. Al respecto, explicó que, a pesar de que la tasa de desocupación del país es una de las más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), más de la mitad de la fuerza productiva del país está en este sector.

"Si bien una cantidad importante de personas tiene empleo, al estar la mayoría (el 55%) en el sector informal, es baja la cantidad de producción que contribuye al Producto Interno Bruto", indicó en entrevista con Sputnik.

Al respecto, Josafat Hernández, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indicó que otro de los puntos a considerar al momento de medir el crecimiento del país es la poca inversión privada nacional.

"En gran medida, la clase empresarial mexicana no invierte porque en realidad no se comportan como empresarios, se comportan como rentistas y quieren ganancias seguras, no se quieren arriesgar, no quieren innovar, no quieren generar inversiones en tecnología de punta porque entonces piensan que van a perder; entonces ahí lo que tenemos es una falta de nacionalismo de un sector muy grande, del sector empresarial, que me parece que en estos momentos no le está haciendo bien al país", abundó.

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20 de febrero, 23:15 GMT

¿Un dato coyuntural?

El crecimiento económico de México durante el segundo trimestre del año coincide con la presencia de la Copa Mundial de Futbol que el país albergó durante junio y los primeros días de julio. Si bien el torneo pudo haber dado un empujón al alza en el indicador, lo cierto es que no se le puede achacar todo el avance, observaron ambos expertos.
El profesor Héctor Magaña recordó que los datos brindados por el INEGI indican que fueron las actividades primarias (agricultura, pesca, ganadería) donde se presentó el alza más pronunciada, mientras que las terciarias (servicios) crecieron en apenas 1,5 %; sin embargo, precisó que la aportación del torneo se podrá ver con mayor claridad en el próximo trimestre.

"Sí, el Mundial probablemente impulsó varias actividades, por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, el comercio, el transporte y servicios relacionados con los visitantes (...). Si nosotros abocamos que la mayor parte de las actividades del Mundial se concentran en el sector servicios, pues incluso su aportación al crecimiento fue inferior a la de las otras actividades", ponderó.

Con él coincide Josafat Hernández, quien observó que el crecimiento del país entre abril y junio puede deberse a tres posibles factores: el efecto del Mundial, las ventajas arancelarias que México conserva y que lo vuelven un país atractivo para la inversión, además de una mayor inversión local en el sector de la construcción.

"Habría que hacer con cuidado el análisis, pero lo que yo podría decir es que sí hay condiciones para cerrar el año con un crecimiento de 1,5% o más, dependiendo de cómo se vayan dando diferentes factores de la renegociación (del T-MEC)", apuntó.

Sobre si México podrá mantener este paso de crecimiento, el maestro Héctor Magaña fue más reservado en sus pronósticos. Explicó que hay varios factores que podrían frenar el avance por arriba del 1,5%, como la volatilidad comercial alrededor del tratado de libre comercio entre las naciones norteamericanas, así como las tasas de interés en el país que, aunque son inferiores en comparación con años pasados, también podrían limitar la inversión en territorio mexicano.
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29 de junio, 22:25 GMT

La clave, ver hacia adentro

Tanto Josafat Hernández como Héctor Magaña consideran que la clave para que México pueda seguir creciendo económicamente está en ver hacia lo interno.
De acuerdo con el académico e investigador del Tec de Monterrey, el Gobierno debe apostar hacia el consumo interno y por el fortalecimiento de las empresas que ya están en el país mediante la certidumbre jurídica, el robustecimiento del Estado de derecho y las garantías de seguridad.

"Otro de los elementos es tratar de incentivar la formalidad en el mercado laboral. Si el 55% de las personas las tienes empleadas en el sector informal, pues difícilmente se van a ver beneficiadas de todos los elementos que provocan una mejor calidad de vida", abundó.

Al respecto, el investigador y docente del CIDE apuntó como otra clave la defensa de la soberanía nacional: "¿Qué significa apostar por la soberanía nacional? Apostar a que, por ejemplo, los empresarios mexicanos inviertan en México, que confíen en nuestra economía, que se confíe en el Gobierno, que se busque generar crecimiento económico para aumentar el bienestar, para aumentar el empleo, para generar más fuerzas productivas de calidad".
Semiconductor - Sputnik Mundo, 1920, 14.02.2025
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14 de febrero 2025, 00:30 GMT
Eso, agregó, significa que la mentalidad de la clase empresarial mexicana tendría que estar más centrada en el desarrollo nacional y el bienestar, ya que para ellos es también conveniente.

"Creo que esa es la clave: apostar a la soberanía nacional, entendida precisamente como el fortalecimiento de nuestras capacidades de producción. También me parece que lo que tendríamos que pensar es en hacer grandes políticas de innovación tecnológica, porque me parece que un país que no tiene soberanía tecnológica es un país que no va a tener capacidad para crecer en términos económicos", finalizó.

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