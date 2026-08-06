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¿Puede México mantener la senda de crecimiento económico?

¿Puede México mantener la senda de crecimiento económico?

Sputnik Mundo

La economía mexicana tuvo un crecimiento de 1,5% durante el segundo trimestre del año, una cifra que coincide con la llegada de la Copa Mundial de Fútbol al... 06.08.2026, Sputnik Mundo

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El indicador, que a tasa anual fue de más del 2%, se debió a que entre abril y junio la estimación oportuna del producto interno bruto (PIB) de las actividades primarias (agricultura, pesca, ganadería) tuvo un alza de 3,3%; las secundarias (materias primas), de 1,6%, y las terciarias (servicios), de 1,5%. Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el dato como una "muy buena noticia" y estimó que el mayor impulso para el desarrollo económico en el segundo semestre de este año se dio a través del programa Vivienda para el Bienestar.En tanto, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, aseveró que el resultado "es importante por tres razones: primero, porque confirma que la economía mexicana retomó una senda de crecimiento. Segundo, porque el avance fue generalizado (...). Y tercero, porque coloca la economía en una mejor posición para el resto del año". Un crecimiento lento Mientras que naciones como Brasil, Colombia y Perú crecen por arriba del 2% al año, México ha tenido un crecimiento ralentizado que para este año roza apenas el 1,5%, según estimaciones de analistas. De acuerdo con Héctor Magaña, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, la nación ha crecido a paso lento por varios factores, siendo la informalidad laboral uno de los principales. Al respecto, explicó que, a pesar de que la tasa de desocupación del país es una de las más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), más de la mitad de la fuerza productiva del país está en este sector. Al respecto, Josafat Hernández, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indicó que otro de los puntos a considerar al momento de medir el crecimiento del país es la poca inversión privada nacional. ¿Un dato coyuntural?El crecimiento económico de México durante el segundo trimestre del año coincide con la presencia de la Copa Mundial de Futbol que el país albergó durante junio y los primeros días de julio. Si bien el torneo pudo haber dado un empujón al alza en el indicador, lo cierto es que no se le puede achacar todo el avance, observaron ambos expertos. El profesor Héctor Magaña recordó que los datos brindados por el INEGI indican que fueron las actividades primarias (agricultura, pesca, ganadería) donde se presentó el alza más pronunciada, mientras que las terciarias (servicios) crecieron en apenas 1,5 %; sin embargo, precisó que la aportación del torneo se podrá ver con mayor claridad en el próximo trimestre. Con él coincide Josafat Hernández, quien observó que el crecimiento del país entre abril y junio puede deberse a tres posibles factores: el efecto del Mundial, las ventajas arancelarias que México conserva y que lo vuelven un país atractivo para la inversión, además de una mayor inversión local en el sector de la construcción. Sobre si México podrá mantener este paso de crecimiento, el maestro Héctor Magaña fue más reservado en sus pronósticos. Explicó que hay varios factores que podrían frenar el avance por arriba del 1,5%, como la volatilidad comercial alrededor del tratado de libre comercio entre las naciones norteamericanas, así como las tasas de interés en el país que, aunque son inferiores en comparación con años pasados, también podrían limitar la inversión en territorio mexicano. La clave, ver hacia adentroTanto Josafat Hernández como Héctor Magaña consideran que la clave para que México pueda seguir creciendo económicamente está en ver hacia lo interno. De acuerdo con el académico e investigador del Tec de Monterrey, el Gobierno debe apostar hacia el consumo interno y por el fortalecimiento de las empresas que ya están en el país mediante la certidumbre jurídica, el robustecimiento del Estado de derecho y las garantías de seguridad. Al respecto, el investigador y docente del CIDE apuntó como otra clave la defensa de la soberanía nacional: "¿Qué significa apostar por la soberanía nacional? Apostar a que, por ejemplo, los empresarios mexicanos inviertan en México, que confíen en nuestra economía, que se confíe en el Gobierno, que se busque generar crecimiento económico para aumentar el bienestar, para aumentar el empleo, para generar más fuerzas productivas de calidad". Eso, agregó, significa que la mentalidad de la clase empresarial mexicana tendría que estar más centrada en el desarrollo nacional y el bienestar, ya que para ellos es también conveniente.

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