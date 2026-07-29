https://noticiaslatam.lat/20260729/nadie-le-compra-mas-a-eeuu-que-mexico-asi-responde-el-gobierno-de-sheinbaum-a-trump-1174467636.html

"Nadie le compra más a EEUU que México": así responde el Gobierno de Sheinbaum a Trump

"Nadie le compra más a EEUU que México": así responde el Gobierno de Sheinbaum a Trump

Sputnik Mundo

El mayor cliente de la economía estadounidense es México y eso ha sido tomado en cuenta a la hora de negociar con Washington el Tratado de Libre Comercio entre... 29.07.2026, Sputnik Mundo

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Previamente, el presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a minimizar la importancia del T-MEC, al señalar que el tratado "no es importante" para su país. "México nos necesita, Canadá nos necesita. Nosotros no necesitamos a ellos", dijo.Firmado en 2018 y entrado en vigor en 2020, este tratado estará vigente hasta 2036, sujeto a una serie de revisiones anuales. El 1 de julio, a pesar de que Canadá y México respaldaban la renovación del T-MEC, Washington se negó a apoyar su prórroga en su formato actual.

https://noticiaslatam.lat/20260702/mexico-elogia-al-t-mec-tras-anuncio-de-eeuu-de-no-renovarlo-es-el-tratado-comercial-mas-exitoso-1174146278.html

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