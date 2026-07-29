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"Nadie le compra más a EEUU que México": así responde el Gobierno de Sheinbaum a Trump
"Nadie le compra más a EEUU que México": así responde el Gobierno de Sheinbaum a Trump
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El mayor cliente de la economía estadounidense es México y eso ha sido tomado en cuenta a la hora de negociar con Washington el Tratado de Libre Comercio entre... 29.07.2026, Sputnik Mundo
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Previamente, el presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a minimizar la importancia del T-MEC, al señalar que el tratado "no es importante" para su país. "México nos necesita, Canadá nos necesita. Nosotros no necesitamos a ellos", dijo.Firmado en 2018 y entrado en vigor en 2020, este tratado estará vigente hasta 2036, sujeto a una serie de revisiones anuales. El 1 de julio, a pesar de que Canadá y México respaldaban la renovación del T-MEC, Washington se negó a apoyar su prórroga en su formato actual.
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"Nadie le compra más a EEUU que México": así responde el Gobierno de Sheinbaum a Trump

22:06 GMT 29.07.2026
© Foto : Cortesía de la Secretaría de Economía de MéxicoMarcelo Ebrard, secretario de Economía
Marcelo Ebrard, secretario de Economía - Sputnik Mundo, 1920, 29.07.2026
© Foto : Cortesía de la Secretaría de Economía de México
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El mayor cliente de la economía estadounidense es México y eso ha sido tomado en cuenta a la hora de negociar con Washington el Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá (T-MEC), afirmó el secretario de Economía del país latinoamericano, Marcelo Ebrard.
"Somos su cliente número uno (...) Vamos a ver qué sucede en los próximos meses, pero hoy por hoy, estamos bien", dijo el funcionario, quien ha estado a cargo de las intensas conversaciones con las autoridades comerciales de EEUU para la revisión del acuerdo comercial que rige a América del Norte.
Previamente, el presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a minimizar la importancia del T-MEC, al señalar que el tratado "no es importante" para su país. "México nos necesita, Canadá nos necesita. Nosotros no necesitamos a ellos", dijo.
Marcelo Ebrard - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
América Latina
México elogia al T-MEC tras anuncio de EEUU de no renovarlo: "Es el tratado comercial más exitoso"
2 de julio, 22:23 GMT
Firmado en 2018 y entrado en vigor en 2020, este tratado estará vigente hasta 2036, sujeto a una serie de revisiones anuales. El 1 de julio, a pesar de que Canadá y México respaldaban la renovación del T-MEC, Washington se negó a apoyar su prórroga en su formato actual.
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