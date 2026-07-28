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"EEUU debe mirarse a sí mismo": Sheinbaum responde a ataques de asesor de Trump

"EEUU debe mirarse a sí mismo": Sheinbaum responde a ataques de asesor de Trump

Sputnik Mundo

La seguridad y la política interna de México no deben ser instrumentalizadas en EEUU con fines electorales, afirmó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum... 28.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-28T22:08+0000

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"EEUU tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y el lavado de dinero en EEUU relacionado con el narcotráfico", advirtió.Luego de que Miller acusara que en México hay "territorios controlados y ocupados por organizaciones terroristas" —en referencia a los cárteles—, la mandataria insistió en que cada Gobierno debe hacer su trabajo, como detener el flujo de armas desde EEUU a México, una tarea que corresponde, en gran medida, a Washington, según la mandataria.

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