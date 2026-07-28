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"EEUU debe mirarse a sí mismo": Sheinbaum responde a ataques de asesor de Trump
"EEUU debe mirarse a sí mismo": Sheinbaum responde a ataques de asesor de Trump
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La seguridad y la política interna de México no deben ser instrumentalizadas en EEUU con fines electorales, afirmó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum... 28.07.2026, Sputnik Mundo
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"EEUU tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y el lavado de dinero en EEUU relacionado con el narcotráfico", advirtió.Luego de que Miller acusara que en México hay "territorios controlados y ocupados por organizaciones terroristas" —en referencia a los cárteles—, la mandataria insistió en que cada Gobierno debe hacer su trabajo, como detener el flujo de armas desde EEUU a México, una tarea que corresponde, en gran medida, a Washington, según la mandataria.
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"EEUU debe mirarse a sí mismo": Sheinbaum responde a ataques de asesor de Trump

22:08 GMT 28.07.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 28.07.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
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La seguridad y la política interna de México no deben ser instrumentalizadas en EEUU con fines electorales, afirmó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, luego de las declaraciones del subjefe de Gabinete, Stephen Miller, quien señaló que el crimen organizado es una de las principales causas por las que no funciona el sistema judicial mexicano.
"EEUU tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y el lavado de dinero en EEUU relacionado con el narcotráfico", advirtió.
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Hecho en… ¿Méjijo?: Trump se burla de la presunta pronunciación de Sheinbaum | Video
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Luego de que Miller acusara que en México hay "territorios controlados y ocupados por organizaciones terroristas" —en referencia a los cárteles—, la mandataria insistió en que cada Gobierno debe hacer su trabajo, como detener el flujo de armas desde EEUU a México, una tarea que corresponde, en gran medida, a Washington, según la mandataria.
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