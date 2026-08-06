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El BID anuncia un aumento de recursos para combatir al crimen organizado en América Latina
El BID anuncia un aumento de recursos para combatir al crimen organizado en América Latina
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El Banco Interamericano de Desarrollo elevará de 2.500 a 4.000 millones de dólares los recursos destinados a proyectos de seguridad durante los próximos tres... 06.08.2026, Sputnik Mundo
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que incrementará en un 60% los recursos destinados a proyectos de seguridad y combate al crimen organizado en América Latina y el Caribe. La inversión pasará de 2.500 millones de dólares a 4.000 millones para los próximos tres años, en respuesta a la creciente demanda de los países miembros de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo.El anuncio fue realizado en Brasilia por el presidente del BID, Ilan Goldfajn, quien explicó que el organismo decidió reasignar recursos para atender las necesidades de los gobiernos de la región en materia de seguridad. Según indicó, alrededor del 60% de la meta anterior, equivalente a 1.400 millones de dólares, ya había sido comprometido en distintos proyectos.Entre las iniciativas financiadas hasta ahora figuran programas de reforma del sector de seguridad en Ecuador y Uruguay, además del fortalecimiento de la policía del Ministerio Público de Costa Rica, como parte de los esfuerzos para mejorar las capacidades institucionales frente al crimen organizado.Durante el encuentro también se anunció la creación del Observatorio Regional para el Crimen Organizado, una plataforma que tendrá como objetivo recopilar, organizar y compartir información de manera transparente entre los países integrantes de la alianza para fortalecer la cooperación regional.Asimismo, Bolivia se incorporó como el vigésimo tercer miembro de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, ampliando el alcance de este mecanismo impulsado por el BID para coordinar estrategias frente a las redes criminales que operan en distintos países.El ministro de Seguridad de Brasil, Wellington Lima, afirmó que las organizaciones delictivas aprovechan los espacios existentes entre las distintas jurisdicciones y fronteras, por lo que consideró indispensable fortalecer la coordinación entre los Estados para enfrentar este desafío.En la misma línea, el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, sostuvo que las organizaciones criminales han evolucionado en sus métodos de operación, lo que obliga a las instituciones encargadas de combatirlas a modernizarse y reforzar la cooperación internacional.Con este aumento de recursos y la puesta en marcha de nuevos mecanismos de coordinación, el BID busca fortalecer la capacidad de los países latinoamericanos para enfrentar el crimen organizado mediante reformas institucionales, intercambio de información y proyectos que mejoren la seguridad y la justicia en la región.
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El BID anuncia un aumento de recursos para combatir al crimen organizado en América Latina

06:45 GMT 06.08.2026
© AP Photo / Marco UgarteUno de los temas pendientes en México es el combate al crimen organizado.
Uno de los temas pendientes en México es el combate al crimen organizado. - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
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El Banco Interamericano de Desarrollo elevará de 2.500 a 4.000 millones de dólares los recursos destinados a proyectos de seguridad durante los próximos tres años, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado y respaldar iniciativas de reforma institucional y modernización de las fuerzas de seguridad.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que incrementará en un 60% los recursos destinados a proyectos de seguridad y combate al crimen organizado en América Latina y el Caribe. La inversión pasará de 2.500 millones de dólares a 4.000 millones para los próximos tres años, en respuesta a la creciente demanda de los países miembros de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo.
El anuncio fue realizado en Brasilia por el presidente del BID, Ilan Goldfajn, quien explicó que el organismo decidió reasignar recursos para atender las necesidades de los gobiernos de la región en materia de seguridad. Según indicó, alrededor del 60% de la meta anterior, equivalente a 1.400 millones de dólares, ya había sido comprometido en distintos proyectos.
Entre las iniciativas financiadas hasta ahora figuran programas de reforma del sector de seguridad en Ecuador y Uruguay, además del fortalecimiento de la policía del Ministerio Público de Costa Rica, como parte de los esfuerzos para mejorar las capacidades institucionales frente al crimen organizado.
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Durante el encuentro también se anunció la creación del Observatorio Regional para el Crimen Organizado, una plataforma que tendrá como objetivo recopilar, organizar y compartir información de manera transparente entre los países integrantes de la alianza para fortalecer la cooperación regional.
Asimismo, Bolivia se incorporó como el vigésimo tercer miembro de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, ampliando el alcance de este mecanismo impulsado por el BID para coordinar estrategias frente a las redes criminales que operan en distintos países.
El ministro de Seguridad de Brasil, Wellington Lima, afirmó que las organizaciones delictivas aprovechan los espacios existentes entre las distintas jurisdicciones y fronteras, por lo que consideró indispensable fortalecer la coordinación entre los Estados para enfrentar este desafío.
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En la misma línea, el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, sostuvo que las organizaciones criminales han evolucionado en sus métodos de operación, lo que obliga a las instituciones encargadas de combatirlas a modernizarse y reforzar la cooperación internacional.
Con este aumento de recursos y la puesta en marcha de nuevos mecanismos de coordinación, el BID busca fortalecer la capacidad de los países latinoamericanos para enfrentar el crimen organizado mediante reformas institucionales, intercambio de información y proyectos que mejoren la seguridad y la justicia en la región.
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