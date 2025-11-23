https://noticiaslatam.lat/20251123/remesas-captadas-por-america-latina-se-perfilan-a-alcanzar-un-maximo-historico-en-2025-segun-el-bid-1168746340.html

Remesas captadas por América Latina se perfilan a alcanzar un máximo histórico en 2025, según el BID

Remesas captadas por América Latina se perfilan a alcanzar un máximo histórico en 2025, según el BID

El más reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elaborado en el mes de noviembre, revela un panorama de contrastes en el flujo de remesas...

Según el documento, América Latina en su conjunto se encamina a un nuevo máximo histórico, alcanzando la cifra de 174.400 millones de dólares y consolidando 16 años consecutivos de crecimiento. Sin embargo, este éxito regional esconde una profunda divergencia: México —históricamente el principal receptor de remesas— experimentará por primera vez una contracción significativa de dichos ingresos.El BID proyecta que el país cerrará el 2025 con una caída del 4,5% en el flujo de remesas, totalizando aproximadamente 61.810 millones de dólares. Esta disminución representa cerca de 3.000 millones de dólares menos que el año anterior, marcando una tendencia a la baja que ha incluido seis meses consecutivos de contracción, un fenómeno que no se observaba desde 2012 en los registros del Banco de México.Los expertos del BID atribuyen esta caída a una "tormenta perfecta" de factores. El primero es un "efecto base" estadístico, provocado por los picos inusuales de envíos registrados en 2024, que estuvieron incentivados por una fuerte depreciación del peso mexicano, creando una base de comparación demasiado alta para 2025. Adicionalmente, se identificó una contracción del 1,2% en la fuerza laboral mexicana en Estados Unidos, a diferencia de otras nacionalidades migrantes, como consecuencia del endurecimiento de las políticas sobre los indocumentados desde Washington.A estos factores estadísticos y demográficos se suma un cambio en el perfil laboral de los mexicanos en el país del norte. El informe señala un desplazamiento notable de trabajadores desde empleos de tiempo completo hacia puestos de tiempo parcial, lo que inherentemente limita su capacidad para generar excedentes de ingresos destinados a ser enviados a casa. No obstante, a pesar de la caída en dólares, el impacto en los hogares se matiza, ya que la depreciación del peso y una inflación controlada implican que el poder de compra real de estas remesas en moneda local caerá solo un leve 0,4%.En marcado contraste con la situación mexicana, Centroamérica se ha erigido como el verdadero motor del crecimiento de las remesas en el hemisferio. La subregión proyecta una impresionante tasa de crecimiento del 20,4%, superando los 55.000 millones de dólares. Países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua lideran esta expansión, impulsada por migrantes que han recurrido a estrategias de supervivencia, como la utilización de sus ahorros y el aumento de las horas de trabajo, especialmente por parte de las mujeres.El resto de la región también mantiene una dinámica positiva. Sudamérica se proyecta con un aumento del 10,9%, acumulando alrededor de 36.300 millones de dólares, con Ecuador y Colombia a la cabeza. Este crecimiento se sustenta en una fuerza laboral sudamericana que ha crecido y ocupado empleos de tiempo completo en Estados Unidos. De igual manera, el Caribe presenta un crecimiento sostenido del 9,2%, con la República Dominicana y Haití como protagonistas clave, lo que confirma la resiliencia general de los flujos monetarios.A pesar del máximo histórico regional, el informe concluye con una advertencia sobre "señales de fatiga". Las estrategias que sustentaron el crecimiento (uso de ahorros y trabajo extra) son transitorias, sugiriendo que la región podría transitar hacia una nueva fase de crecimiento más lento y menos expansivo en 2026. Sin embargo, el estudio subraya el rol vital de las remesas como una red de seguridad social, ya que en los países analizados evitan que más de 4,3 millones de personas caigan en la pobreza, incluyendo a más de dos millones de beneficiarios en México.

