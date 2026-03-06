https://noticiaslatam.lat/20260306/bolivia-recibira-500-millones-del-bid-para-reforzar-su-sistema-de-proteccion-social-1172161540.html

Bolivia recibirá $500 millones del BID para reforzar su sistema de protección social

Bolivia recibirá $500 millones del BID para reforzar su sistema de protección social

06.03.2026

El Gobierno de Bolivia recibirá un financiamiento de 500 millones de dólares para fortalecer su sistema de protección social y mejorar el acceso de los sectores más vulnerables a los programas de apoyo estatal.El apoyo provendrá del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que respaldará la creación de un nuevo registro social de hogares, considerado una herramienta clave para identificar con mayor precisión a las familias que requieren asistencia pública.Este sistema permitirá contar con información actualizada y centralizada sobre las condiciones socioeconómicas de los hogares bolivianos, lo que facilitará una asignación más eficiente de los recursos públicos.De acuerdo con el organismo multilateral, el nuevo registro social contribuirá a mejorar la focalización de los programas de ayuda y a fortalecer el sistema de transferencias directas que el Estado otorga a la población vulnerable.El mecanismo también busca aumentar la transparencia en la gestión de los recursos destinados a la política social, al incorporar criterios técnicos para determinar qué hogares deben recibir apoyo prioritario.Con esta herramienta, las autoridades podrán evaluar con mayor precisión las necesidades de cada familia y dirigir los programas sociales hacia quienes más los requieren, reduciendo errores de exclusión o inclusión.El financiamiento del BID forma parte de los esfuerzos para fortalecer las redes de protección social en América Latina y mejorar la capacidad de los gobiernos para atender a los sectores más vulnerables de la población.

