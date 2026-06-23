Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20260623/milei-autoriza-al-tesoro-argentino-obtener-financiacion-internacional-hasta-por-5000-millones-de-1174009803.html
Milei autoriza al Tesoro argentino obtener financiación internacional hasta por 5.000 millones de dólares
Milei autoriza al Tesoro argentino obtener financiación internacional hasta por 5.000 millones de dólares
Sputnik Mundo
El Gobierno del país sudamericano avaló la medida, que permite contratar deuda en dólares con entidades financieras internacionales, respaldada parcialmente... 23.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-23T04:40+0000
2026-06-23T04:40+0000
economía
javier milei
argentina
banco mundial
banco interamericano de desarrollo (bid)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1d/1168940366_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_79655bde9b00c74b3a583093cd3a42d5.jpg
Según el documento, el objetivo es reducir el costo de financiamiento del Estado argentino, por lo que se considera conveniente realizar operaciones de crédito con instituciones financieras de reconocida trayectoria. No se detalló qué bancos o entidades participarían en las futuras operaciones. La decisión llega después de que el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones aprobaran garantías por 2.000 millones de dólares para la nación sudamericana, y de que el Banco Interamericano de Desarrollo autorizara otra garantía por 550 millones de dólares. Argentina busca reforzar su capacidad financiera para enfrentar importantes vencimientos de deuda en dólares durante este año y el próximo. Sin embargo, el país aún no regresa plenamente a los mercados internacionales de deuda debido a las altas tasas de interés asociadas a su elevado riesgo crediticio.
https://noticiaslatam.lat/20260613/triunfo-financiero-milei-celebra-la-caida-del-riesgo-pais-a-su-nivel-mas-bajo-en-ocho-anos-1173871520.html
argentina
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1d/1168940366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9041f587eca3b9b28e5d281813fd6537.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
javier milei, argentina, banco mundial, banco interamericano de desarrollo (bid)
javier milei, argentina, banco mundial, banco interamericano de desarrollo (bid)

Milei autoriza al Tesoro argentino obtener financiación internacional hasta por 5.000 millones de dólares

04:40 GMT 23.06.2026
© AP Photo / Markus SchreiberEl presidente de Argentina, Javier Milei, saluda al llegar para pronunciar su discurso en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza
El presidente de Argentina, Javier Milei, saluda al llegar para pronunciar su discurso en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Síguenos en
El Gobierno del país sudamericano avaló la medida, que permite contratar deuda en dólares con entidades financieras internacionales, respaldada parcialmente por organismos multilaterales de crédito.
Según el documento, el objetivo es reducir el costo de financiamiento del Estado argentino, por lo que se considera conveniente realizar operaciones de crédito con instituciones financieras de reconocida trayectoria. No se detalló qué bancos o entidades participarían en las futuras operaciones.
El presidente de Argentina, Javier Milei. - Sputnik Mundo, 1920, 13.06.2026
América Latina
"Triunfo financiero": Milei celebra la caída del riesgo país a su nivel más bajo en ocho años
13 de junio, 04:40 GMT
La decisión llega después de que el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones aprobaran garantías por 2.000 millones de dólares para la nación sudamericana, y de que el Banco Interamericano de Desarrollo autorizara otra garantía por 550 millones de dólares.
Argentina busca reforzar su capacidad financiera para enfrentar importantes vencimientos de deuda en dólares durante este año y el próximo. Sin embargo, el país aún no regresa plenamente a los mercados internacionales de deuda debido a las altas tasas de interés asociadas a su elevado riesgo crediticio.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала