https://noticiaslatam.lat/20260623/milei-autoriza-al-tesoro-argentino-obtener-financiacion-internacional-hasta-por-5000-millones-de-1174009803.html

Milei autoriza al Tesoro argentino obtener financiación internacional hasta por 5.000 millones de dólares

Milei autoriza al Tesoro argentino obtener financiación internacional hasta por 5.000 millones de dólares

Sputnik Mundo

El Gobierno del país sudamericano avaló la medida, que permite contratar deuda en dólares con entidades financieras internacionales, respaldada parcialmente... 23.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-23T04:40+0000

2026-06-23T04:40+0000

2026-06-23T04:40+0000

economía

javier milei

argentina

banco mundial

banco interamericano de desarrollo (bid)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1d/1168940366_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_79655bde9b00c74b3a583093cd3a42d5.jpg

Según el documento, el objetivo es reducir el costo de financiamiento del Estado argentino, por lo que se considera conveniente realizar operaciones de crédito con instituciones financieras de reconocida trayectoria. No se detalló qué bancos o entidades participarían en las futuras operaciones. La decisión llega después de que el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones aprobaran garantías por 2.000 millones de dólares para la nación sudamericana, y de que el Banco Interamericano de Desarrollo autorizara otra garantía por 550 millones de dólares. Argentina busca reforzar su capacidad financiera para enfrentar importantes vencimientos de deuda en dólares durante este año y el próximo. Sin embargo, el país aún no regresa plenamente a los mercados internacionales de deuda debido a las altas tasas de interés asociadas a su elevado riesgo crediticio.

https://noticiaslatam.lat/20260613/triunfo-financiero-milei-celebra-la-caida-del-riesgo-pais-a-su-nivel-mas-bajo-en-ocho-anos-1173871520.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

javier milei, argentina, banco mundial, banco interamericano de desarrollo (bid)