Milei autoriza al Tesoro argentino obtener financiación internacional hasta por 5.000 millones de dólares

Según el documento, el objetivo es reducir el costo de financiamiento del Estado argentino, por lo que se considera conveniente realizar operaciones de crédito con instituciones financieras de reconocida trayectoria. No se detalló qué bancos o entidades participarían en las futuras operaciones. La decisión llega después de que el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones aprobaran garantías por 2.000 millones de dólares para la nación sudamericana, y de que el Banco Interamericano de Desarrollo autorizara otra garantía por 550 millones de dólares. Argentina busca reforzar su capacidad financiera para enfrentar importantes vencimientos de deuda en dólares durante este año y el próximo. Sin embargo, el país aún no regresa plenamente a los mercados internacionales de deuda debido a las altas tasas de interés asociadas a su elevado riesgo crediticio.
El Gobierno del país sudamericano avaló la medida, que permite contratar deuda en dólares con entidades financieras internacionales, respaldada parcialmente por organismos multilaterales de crédito.
Según el documento, el objetivo es reducir el costo de financiamiento del Estado argentino, por lo que se considera conveniente realizar operaciones de crédito con instituciones financieras de reconocida trayectoria. No se detalló qué bancos o entidades participarían en las futuras operaciones.
Argentina busca reforzar su capacidad financiera para enfrentar importantes vencimientos de deuda en dólares durante este año y el próximo. Sin embargo, el país aún no regresa plenamente a los mercados internacionales de deuda debido a las altas tasas de interés asociadas a su elevado riesgo crediticio.
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