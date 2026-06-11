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México goza de oportunidades en medio de la incertidumbre global, afirma el BID
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que la región latinoamericana ha fortalecido su capacidad para enfrentar choques externos, mientras... 11.06.2026, Sputnik Mundo
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México mantiene una posición económica estable gracias a la disminución de la inflación y al crecimiento de sus exportaciones, afirmó el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, quien destacó además que el país ha mostrado una mayor capacidad para enfrentar crisis e incertidumbres internacionales.Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Goldfajn señaló que América Latina atraviesa un periodo de estabilidad relativa frente a los choques registrados en los últimos años, aunque reconoció que el crecimiento económico de la región todavía se encuentra por debajo de las expectativas.El directivo explicó que, en el caso mexicano, existen oportunidades importantes derivadas de proyectos como el Plan México y el Plan Nacional de Infraestructura, iniciativas que podrían recibir respaldo financiero por hasta 25.000 millones de dólares durante los próximos seis años a través del BID y BID Invest.Por su parte, Laura Ripani, representante del Grupo BID en México, informó que durante 2025 el organismo otorgó financiamiento por 1.069 millones de dólares al país, mientras que en lo que va de 2026 la cifra ya supera los 1.300 millones de dólares.Entre los proyectos recientemente aprobados destaca un financiamiento por 500 millones de dólares destinado a fortalecer la coordinación entre distintas dependencias federales para avanzar en la construcción de un sistema nacional de cuidados, con participación de la Secretaría de Hacienda, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de las Mujeres y el sistema DIF.Goldfajn detalló que su visita a México incluye reuniones enfocadas en tres temas prioritarios: la promoción de oportunidades de inversión vinculadas al Plan México, la instalación de entre 100 y 120 centros comunitarios en distintas regiones del país y el fortalecimiento de las políticas de cuidados y digitalización financiera.El presidente del BID consideró que el actual entorno internacional, aunque complejo, también abre nuevas oportunidades para América Latina, debido a que diversas economías buscan diversificar sus cadenas de suministro y fortalecer relaciones comerciales con socios considerados confiables.Asimismo, destacó que México ha mostrado resultados sólidos en materia de inversión extranjera directa y aseguró que el organismo multilateral continuará apoyando al país para aprovechar las oportunidades derivadas de la reorganización económica global. Durante su estancia sostuvo encuentros con funcionarios del Gobierno federal, entre ellos el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.
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México goza de oportunidades en medio de la incertidumbre global, afirma el BID

07:55 GMT 11.06.2026
© AP Photo / Marco UgarteZócalo de la Ciudad de México
Zócalo de la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 11.06.2026
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que la región latinoamericana ha fortalecido su capacidad para enfrentar choques externos, mientras mantiene una apuesta por financiar proyectos de infraestructura, inversión y desarrollo social en México, de acuerdo con información del diario 'La Jornada'.
México mantiene una posición económica estable gracias a la disminución de la inflación y al crecimiento de sus exportaciones, afirmó el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, quien destacó además que el país ha mostrado una mayor capacidad para enfrentar crisis e incertidumbres internacionales.
Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Goldfajn señaló que América Latina atraviesa un periodo de estabilidad relativa frente a los choques registrados en los últimos años, aunque reconoció que el crecimiento económico de la región todavía se encuentra por debajo de las expectativas.
El directivo explicó que, en el caso mexicano, existen oportunidades importantes derivadas de proyectos como el Plan México y el Plan Nacional de Infraestructura, iniciativas que podrían recibir respaldo financiero por hasta 25.000 millones de dólares durante los próximos seis años a través del BID y BID Invest.
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Por su parte, Laura Ripani, representante del Grupo BID en México, informó que durante 2025 el organismo otorgó financiamiento por 1.069 millones de dólares al país, mientras que en lo que va de 2026 la cifra ya supera los 1.300 millones de dólares.
Entre los proyectos recientemente aprobados destaca un financiamiento por 500 millones de dólares destinado a fortalecer la coordinación entre distintas dependencias federales para avanzar en la construcción de un sistema nacional de cuidados, con participación de la Secretaría de Hacienda, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de las Mujeres y el sistema DIF.
Goldfajn detalló que su visita a México incluye reuniones enfocadas en tres temas prioritarios: la promoción de oportunidades de inversión vinculadas al Plan México, la instalación de entre 100 y 120 centros comunitarios en distintas regiones del país y el fortalecimiento de las políticas de cuidados y digitalización financiera.
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El presidente del BID consideró que el actual entorno internacional, aunque complejo, también abre nuevas oportunidades para América Latina, debido a que diversas economías buscan diversificar sus cadenas de suministro y fortalecer relaciones comerciales con socios considerados confiables.
Asimismo, destacó que México ha mostrado resultados sólidos en materia de inversión extranjera directa y aseguró que el organismo multilateral continuará apoyando al país para aprovechar las oportunidades derivadas de la reorganización económica global. Durante su estancia sostuvo encuentros con funcionarios del Gobierno federal, entre ellos el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.
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