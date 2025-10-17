https://noticiaslatam.lat/20251017/se-nos-paso-el-tiempo-y-no-lo-aprovechamos-cuales-son-las-causas-de-que-mexico-este-envejeciendo-1167623449.html

"Se nos pasó el tiempo y no lo aprovechamos": ¿cuáles son las causas de que México esté envejeciendo aceleradamente?

"Se nos pasó el tiempo y no lo aprovechamos": ¿cuáles son las causas de que México esté envejeciendo aceleradamente?

En el año 2000, México era considerado un país de jóvenes en donde la edad mediana era de 22 años. Sin embargo, el indicador ha subido a 30,5 años en la...

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), actualmente en México hay 17.121.580 personas adultas mayores, quienes representan el 12,8% de la población total.No obstante, se estima que, para el 2030, la cifra se eleve a un 14,96%, con lo que la nación latinoamericana entraría en una etapa representada por más personas mayores que por jóvenes de entre cero y 14 años. Si la tendencia en México sigue como hasta ahora, el porcentaje de personas mayores representará el 34,2% del total de la población para el año 2070. ¿Qué implicaciones tendría esto para el país? ¿Qué factores contribuyen al envejecimiento? Más esperanza de vida, pero menos nacimientosEn entrevista con Sputnik, la doctora en Población por el Colegio de México (Colmex) e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), María Cristina Gomes, señaló que los dos principales factores que han orillado a que México esté envejeciendo son que la esperanza de vida se duplicó y la baja en la tasa de fecundidad. Si bien el hecho de que la esperanza de vida en suelo mexicano es algo positivo, en el caso del país latinoamericano este crecimiento se dio de forma acelerada, al igual que la baja en los nacimientos."La fecundidad bajó de seis hijos por mujer en 1960, a dos hijos en 2020. Es decir, mientras vivimos más, por más tiempo, tenemos cada vez menos hijos", explicó la especialista, quien destacó que este proceso, que a Europa le llevó alrededor de 150 años, en el caso de América Latina se dio en un lapso de 50 años. "Tuvimos menos tiempo para adaptarnos a la nueva realidad". De acuerdo con la experta, el alza en la esperanza de vida se debe a la inversión en materia de salud e infraestructura, misma que aplicó la nación latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Un bono demográfico desaprovechadoEl bono demográfico se da cuando es mayor el grupo de personas en edad productiva, que el sector de personas dependientes. En el caso de México, de acuerdo con diversos estudios, el bono tendrá una duración de 58 años y comenzó en 1972; se prevé que concluya en 2030.A diferencia de la mayoría de los países europeos y China, México no aprovechó su bono demográfico, por lo que el hecho de que la población envejezca sí podría llegar a ser una problemática en los siguientes años, explicó Gomes. Y es que, dijo, en México y el resto de América Latina no se invirtió lo suficiente en materia de educación, ni se apostó por los trabajos dignos y bien remunerados. Predominó el empleo informal y precarizado, además de que la nación latinoamericana no cuenta con una economía de productos de alto valor agregado. La doctora en Población señaló que otra agravante en México es el alto número de enfermedades con las que viven los adultos mayores, lo que conlleva una tarea de cuidados que pocas veces puede ser cubierta. ¿A qué debería apostar México? De acuerdo con Gomes, para aprovechar lo que queda de ventana del bono demográfico, México tendría que apostar por la generación de empleos formales y con sueldos dignos, además de consolidar los derechos laborales como el acceso a una pensión digna. "Vivir en la informalidad no contribuye para una pensión para la vejez. Mientras que hoy los jóvenes tienen más educación que sus padres y que sus abuelos, la economía continúa básicamente siendo agraria y de manufactura, de productos de bajo valor agregado y basada en servicios muy básicos", señaló.Al respecto, el economista y doctor en Filosofía Josafat Hernández indicó en entrevista con Sputnik que para poder aprovechar el bono demográfico el país debe invertir, principalmente, en el desarrollo de la industria. "Es muy importante contar con una industria que pueda ser capaz de generar una situación de contratación del sector de los trabajadores, y también contribuir a generar un proceso de incorporación de las juventudes, que abonen al pago de impuestos, pero que también puedan ser innovadores y que se aprovechen las capacidades de la población", indicó.El analista señaló que el Plan México, impulsado por el actual Gobierno, podría ser una buena plataforma para mejorar la situación laboral de quienes integran el bono demográfico. Sin embargo, el experto abundó que la tarea no es fácil, debido a que el modelo económico capitalista apuesta por una automatización del trabajo, lo que a su vez lo precariza. "El desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial va a llevar hacia el desplazamiento de muchos jóvenes. Ahí se va a perder la posibilidad de aprovechar este bono demográfico, por las tendencias intrínsecas del desarrollo capitalista, que tiene un proceso de automatización del trabajo", acotó.Asimismo, "hay una tendencia del desarrollo capitalista dentro del neoliberalismo que, lo que ha generado, es una gran precarización. Por ende, tienes jóvenes con una gran capacidad de trabajo que quisieran laborar, pero los puestos son [insuficientes]", advirtió.

