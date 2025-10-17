"Se nos pasó el tiempo y no lo aprovechamos": ¿cuáles son las causas de que México esté envejeciendo aceleradamente?

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), actualmente en México hay 17.121.580 personas adultas mayores, quienes representan el 12,8% de la población total.No obstante, se estima que, para el 2030, la cifra se eleve a un 14,96%, con lo que la nación latinoamericana entraría en una etapa representada por más personas mayores que por jóvenes de entre cero y 14 años. Si la tendencia en México sigue como hasta ahora, el porcentaje de personas mayores representará el 34,2% del total de la población para el año 2070. ¿Qué implicaciones tendría esto para el país? ¿Qué factores contribuyen al envejecimiento? En el año 2000, México era considerado un país de jóvenes en donde la edad mediana era de 22 años. Sin embargo, el indicador ha subido a 30,5 años en la actualidad y se proyecta que, para el 2050, sea de 43 años. ¿Por qué el país latinoamericano está envejeciendo? Sputnik consultó a expertos para analizar esta tendencia.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), actualmente en México hay 17.121.580 personas adultas mayores, quienes representan el 12,8% de la población total.
No obstante, se estima que, para el 2030, la cifra se eleve a un 14,96%, con lo que la nación latinoamericana entraría en una etapa representada por más personas mayores que por jóvenes de entre cero y 14 años.
Si la tendencia en México sigue como hasta ahora, el porcentaje de personas mayores representará el 34,2% del total de la población para el año 2070. ¿Qué implicaciones tendría esto para el país? ¿Qué factores contribuyen al envejecimiento?
Más esperanza de vida, pero menos nacimientos
En entrevista con Sputnik, la doctora en Población por el Colegio de México (Colmex) e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), María Cristina Gomes, señaló que los dos principales factores que han orillado a que México esté envejeciendo son que la esperanza de vida se duplicó y la baja en la tasa de fecundidad.
Si bien el hecho de que la esperanza de vida en suelo mexicano es algo positivo, en el caso del país latinoamericano este crecimiento se dio de forma acelerada, al igual que la baja en los nacimientos.
"La fecundidad bajó de seis hijos por mujer en 1960, a dos hijos en 2020. Es decir, mientras vivimos más, por más tiempo, tenemos cada vez menos hijos", explicó la especialista, quien destacó que este proceso, que a Europa le llevó alrededor de 150 años, en el caso de América Latina se dio en un lapso de 50 años. "Tuvimos menos tiempo para adaptarnos a la nueva realidad".
De acuerdo con elestudioLa evolución de la Mortalidad en México 1940-1980, durante la década de 1940, la esperanza de vida en el país era de apenas 40,4 años. La cifra se elevó a 57,8 para 1960 y a 66,2 años en la década de 1980. Para el año 2000 fue de 74, mientras que en 2025 asciende a 75,7 años.
De acuerdo con la experta, el alza en la esperanza de vida se debe a la inversión en materia de salud e infraestructura, misma que aplicó la nación latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX.
"Se invirtió en infraestructura de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, además de todas las vacunas, antibióticos, alimentos industrializados (...). Luego [los baby boomers] tuvimos dos o tres hijos, la mitad o tercera parte de nuestras mamás, y nuestros hijos tienen uno o ningún hijo. Esto se debió a que a la educación y al trabajo de la mujer, al acceso a los anticonceptivos modernos", abundó.
Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en tal solo 30 años, los nacimientos en México pasaron de 2.904.389 en 1994 a 2.672.227 en 2024.
Un bono demográfico desaprovechado
El bono demográfico se da cuando es mayor el grupo de personas en edad productiva, que el sector de personas dependientes.
En el caso de México, de acuerdo con diversos estudios, el bono tendrá una duración de 58 años y comenzó en 1972; se prevé que concluya en 2030.
A diferencia de la mayoría de los países europeos y China, México no aprovechó su bono demográfico, por lo que el hecho de que la población envejezca sí podría llegar a ser una problemática en los siguientes años, explicó Gomes.
Y es que, dijo, en México y el resto de América Latina no se invirtió lo suficiente en materia de educación, ni se apostó por los trabajos dignos y bien remunerados. Predominó el empleo informal y precarizado, además de que la nación latinoamericana no cuenta con una economía de productos de alto valor agregado.
"La ventana de oportunidad no fue aprovechada y está a punto de concluir, está por cerrarse (...). Ya se nos pasó el tiempo y necesitamos políticas urgentes para aprovechar este final del bono demográfico, antes de que la población envejezca", apuntó.
La doctora en Población señaló que otra agravante en México es el alto número de enfermedades con las que viven los adultos mayores, lo que conlleva una tarea de cuidados que pocas veces puede ser cubierta.
Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres primeras causas de defunción a nivel nacional, tanto para mujeres como para hombres, reportó el Inegi.
¿A qué debería apostar México?
De acuerdo con Gomes, para aprovechar lo que queda de ventana del bono demográfico, México tendría que apostar por la generación de empleos formales y con sueldos dignos, además de consolidar los derechos laborales como el acceso a una pensión digna.
"Vivir en la informalidad no contribuye para una pensión para la vejez. Mientras que hoy los jóvenes tienen más educación que sus padres y que sus abuelos, la economía continúa básicamente siendo agraria y de manufactura, de productos de bajo valor agregado y basada en servicios muy básicos", señaló.
Al respecto, el economista y doctor en Filosofía Josafat Hernández indicó en entrevista con Sputnik que para poder aprovechar el bono demográfico el país debe invertir, principalmente, en el desarrollo de la industria.
"Es muy importante contar con una industria que pueda ser capaz de generar una situación de contratación del sector de los trabajadores, y también contribuir a generar un proceso de incorporación de las juventudes, que abonen al pago de impuestos, pero que también puedan ser innovadores y que se aprovechen las capacidades de la población", indicó.
"Es necesario que, por ejemplo, el plan pueda tener una parte relacionada con la juventud para poder integrarlos a diferentes polos de desarrollo, y que hubiera un apartado específico dentro de estos para ver cómo las personas [de esa edad] de cada región puede entrar (...) y contribuir a este avance", sugirió.
Sin embargo, el experto abundó que la tarea no es fácil, debido a que el modelo económico capitalista apuesta por una automatización del trabajo, lo que a su vez lo precariza.
"El desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial va a llevar hacia el desplazamiento de muchos jóvenes. Ahí se va a perder la posibilidad de aprovechar este bono demográfico, por las tendencias intrínsecas del desarrollo capitalista, que tiene un proceso de automatización del trabajo", acotó.
Asimismo, "hay una tendencia del desarrollo capitalista dentro del neoliberalismo que, lo que ha generado, es una gran precarización. Por ende, tienes jóvenes con una gran capacidad de trabajo que quisieran laborar, pero los puestos son [insuficientes]", advirtió.
