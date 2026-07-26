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Este país latinoamericano busca regular el uso de celulares en las escuelas

Este país latinoamericano busca regular el uso de celulares en las escuelas

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En tendencia con naciones como el Reino Unido y Francia, México buscará una regulación sobre el uso de celulares y otros dispositivos digitales con el fin de... 26.07.2026, Sputnik Mundo

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Recientemente, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que, durante el próximo período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, enviará una iniciativa de ley para regular el uso de plataformas digitales entre los jóvenes.La mandataria precisó que la intención de regular el uso de la inteligencia artificial y, particularmente, de las redes sociales es proteger la salud mental de los jóvenes ante la evidencia científica que señala que este tipo de plataformas genera adicción.Sheinbaum aclaró que no buscan generar prohibiciones, sino regulaciones encaminadas a una educación digital para toda la familia.La medida va en tendencia con otras regulaciones que se han establecido en países como Reino Unido y Francia, donde los menores de 16 años ya no tienen acceso a ningún tipo de plataforma digital.En México, 16 entidades federativas ya cuentan con algún tipo de regulación relacionada con el uso de dispositivos digitales en las escuelas, pero no existe ningún marco federal base.De acuerdo con datos del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, el 70% de la población de seis años o más es usuaria de internet, un porcentaje que aumenta hasta el 90% entre adolescentes.¿Qué incluye la iniciativa?La iniciativa de ley para regular el uso de dispositivos digitales en escuelas aún no se presenta, toda vez que aún no inicia el período ordinario de sesiones. Sin embargo, Claudia Sheinbaum comentó que se realizarán tres foros regionales para discutir el tema y generar consenso antes de presentar la propuesta.El primer foro se realizará el 19 de agosto en Nuevo León (noreste); después, otro en Chiapas (sur) el 3 septiembre, y el 17 de septiembre se realizará el último en Guerrero (sur)."Nosotros no queremos que esta sea una idea del Gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la inteligencia artificial y sobre todo las plataformas", afirmó la mandataria mexicana.

https://noticiaslatam.lat/20260723/es-un-problema-de-tecnologicas-que-tienen-disenos-que-atrapan-mexico-pone-la-mirada-en-las-redes-1174380005.html

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