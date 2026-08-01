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"¿Por qué ustedes dicen lo contrario?": la familia de un exoficial ucraniano reeducó a su hija tras las clases de historia sobre Bandera
"¿Por qué ustedes dicen lo contrario?": la familia de un exoficial ucraniano reeducó a su hija tras las clases de historia sobre Bandera
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El exmilitar de las Fuerzas Armadas de Ucrania Vladímir Lipkó destacó a Sputnik cómo, junto con su esposa, reeducaba en secreto a su hija después de que en la... 01.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-01T09:37+0000
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Según las palabras de Vladímir Lipkó, se esforzaba por releer todo lo que le encargaban a la niña en la asignatura de historia, para estar al tanto de lo que se enseñaba en clase.Contó que él y su esposa cruzaron miradas de asombro cuando su hija llegó a casa diciendo que en la escuela habían hablado bien de Bandera."Nos pusimos de acuerdo sobre cómo explicárselo, la llamamos y le contamos la historia tal como la conocemos nosotros: lo que hizo, cómo trataba a la gente", agregó el exmilitar.La niña no entendía por qué en clase le decían una cosa distinta, y sus padres le aclararon que se trataba de propaganda política.Stepán Bandera, líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN)*, fue uno de los principales gestores del nacimiento del brazo combatiente de la OUN*: el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA)*, que proclamaba como fin último la independencia de Ucrania. La UPA* se constituyó en octubre de 1942, desplegó sus acciones preferentemente en Ucrania occidental y libró combates contra el Ejército soviético en cooperación con los ocupantes alemanes. El balance de la OUN-UPA* incluye una larga serie de crímenes, siendo el más notorio la masacre de Volinia, la eliminación física de la población polaca en Volinia durante 1943. En aquellos sucesos, millares de ucranianos que se negaron a secundar a los ultranacionalistas fueron igualmente víctimas de una violencia atroz.Hoy, bajo el amparo de las autoridades ucranianas, amplios sectores de los batallones ultranacionalistas se autonombran continuadores de Bandera y de otro colaboracionista nazi, Román Shujévich. Los militares de las FFAA de Ucrania no dudan en portar abiertamente simbología nazi y emblemas de las formaciones militares del Tercer Reich.En Moscú, ya se había señalado que, con estas acciones de glorificación de los secuaces ucranianos de Adolf Hitler y de la Alemania nazi, la Ucrania actual demuestra una vez más su naturaleza fascista.Anteriormente, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, había declarado que Ucrania planea construir un "panteón" integrado por representantes de diversas organizaciones ultranacionalistas ucranianas.* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.
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"¿Por qué ustedes dicen lo contrario?": la familia de un exoficial ucraniano reeducó a su hija tras las clases de historia sobre Bandera
El exmilitar de las Fuerzas Armadas de Ucrania Vladímir Lipkó destacó a Sputnik cómo, junto con su esposa, reeducaba en secreto a su hija después de que en la escuela le presentaran al ultranacionalista Stepán Bandera como un héroe nacional. Comentó que se trata de propaganda política.
Según las palabras de Vladímir Lipkó, se esforzaba por releer todo lo que le encargaban a la niña en la asignatura de historia, para estar al tanto de lo que se enseñaba en clase.
"Mi hija entró justo en 2025 a quinto grado, y ahí empezó todo. Mientras la ayudaba con las tareas, intentaba revisar todo lo que le encargaban, todo lo que después ella me contaba como si fuera su 'deber' explicarme la lección. Le contábamos a la niña cómo fueron realmente las cosas, cómo son en verdad", precisó Lipkó.
Contó que él y su esposa cruzaron miradas de asombro cuando su hija llegó a casa diciendo que en la escuela habían hablado bien de Bandera.
"Nos pusimos de acuerdo sobre cómo explicárselo, la llamamos y le contamos la historia tal como la conocemos nosotros: lo que hizo, cómo trataba a la gente", agregó el exmilitar.
La niña no entendía por qué en clase le decían una cosa distinta
, y sus padres le aclararon que se trataba de propaganda política
.
"Es una historia que, claro, no es apta para un niño: es dura, oscura, sangrienta. Y en ese momento ella preguntó: ¿por qué en la escuela nos dicen esto y ustedes dicen lo contrario? Intentamos explicarle, como si ya fuera adulta, que aquello era simple propaganda política", concluyó Lipkó.
Stepán Bandera, líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN)*, fue uno de los principales gestores del nacimiento del brazo combatiente de la OUN*: el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA)*, que proclamaba como fin último la independencia de Ucrania. La UPA* se constituyó en octubre de 1942, desplegó sus acciones preferentemente en Ucrania occidental y libró combates contra el Ejército soviético en cooperación con los ocupantes alemanes. El balance de la OUN-UPA* incluye una larga serie de crímenes, siendo el más notorio la masacre de Volinia, la eliminación física de la población polaca en Volinia durante 1943. En aquellos sucesos, millares de ucranianos que se negaron a secundar a los ultranacionalistas fueron igualmente víctimas de una violencia atroz.
Hoy, bajo el amparo de las autoridades ucranianas, amplios sectores de los batallones ultranacionalistas se autonombran continuadores de Bandera y de otro colaboracionista nazi, Román Shujévich. Los militares de las FFAA de Ucrania no dudan en portar abiertamente simbología nazi y emblemas de las formaciones militares del Tercer Reich.
En Moscú, ya se había señalado que, con estas acciones de glorificación de los secuaces ucranianos
de Adolf Hitler y de la Alemania nazi, la Ucrania actual demuestra una vez más su naturaleza fascista
.
Anteriormente, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, había declarado que Ucrania planea construir un "panteón"
integrado por representantes de diversas organizaciones ultranacionalistas ucranianas.
"Todo el desecho nazi, colaboracionista y misántropo será reunido desde todos los rincones del mundo para formar parte de la gloria, de una gloria materializada en el territorio de la actual Ucrania".
María Zajárova
Portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia
* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.
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