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"Utilizaremos todos los medios para defender la seguridad nacional ante ataques de EEUU": Cancillería iraní

"Utilizaremos todos los medios para defender la seguridad nacional ante ataques de EEUU": Cancillería iraní

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El Ministerio de Asuntos Exteriores del país persa emitió un comunicado donde señaló que, con base en el derecho internacional, usará las herramientas para... 02.08.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, la Cancillería iraní mencionó que el bloqueo naval perpetrado por Washington y la ofensiva contra infraestructura civil son un ejemplo de "actos de agresión", así como de acciones que violan la Carta de las Naciones Unidas. Teherán y Washington reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorándum de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.

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