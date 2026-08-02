Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260802/utilizaremos-todos-los-medios-para-defender-la-seguridad-nacional-ante-ataques-de-eeuu-cancilleria-1174515069.html
"Utilizaremos todos los medios para defender la seguridad nacional ante ataques de EEUU": Cancillería iraní
"Utilizaremos todos los medios para defender la seguridad nacional ante ataques de EEUU": Cancillería iraní
Sputnik Mundo
El Ministerio de Asuntos Exteriores del país persa emitió un comunicado donde señaló que, con base en el derecho internacional, usará las herramientas para... 02.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-02T01:45+0000
2026-08-02T02:26+0000
internacional
política
washington
eeuu
teherán
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/19/1172760086_0:15:1024:592_1920x0_80_0_0_1c43d7b340a985e3788a96f471e921cc.jpg
Asimismo, la Cancillería iraní mencionó que el bloqueo naval perpetrado por Washington y la ofensiva contra infraestructura civil son un ejemplo de "actos de agresión", así como de acciones que violan la Carta de las Naciones Unidas. Teherán y Washington reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorándum de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
washington
eeuu
teherán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/19/1172760086_129:11:1024:683_1920x0_80_0_0_cbcad7d9c52be44ef506572b4580efad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, washington, eeuu, teherán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
política, washington, eeuu, teherán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán

"Utilizaremos todos los medios para defender la seguridad nacional ante ataques de EEUU": Cancillería iraní

01:45 GMT 02.08.2026 (actualizado: 02:26 GMT 02.08.2026)
© AP Photo / Vahid SalemiEl canciller de Irán, Abás Aragchi.
El canciller de Irán, Abás Aragchi. - Sputnik Mundo, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Síguenos en
El Ministerio de Asuntos Exteriores del país persa emitió un comunicado donde señaló que, con base en el derecho internacional, usará las herramientas para velar por la soberanía e integridad de la nación, misma que ha sido agredida desde febrero por Estados Unidos.
"Utilizaremos todos los medios para defender legítimamente los derechos y la seguridad nacional", resaltó en el documento.
Asimismo, la Cancillería iraní mencionó que el bloqueo naval perpetrado por Washington y la ofensiva contra infraestructura civil son un ejemplo de "actos de agresión", así como de acciones que violan la Carta de las Naciones Unidas.
Teherán y Washington reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorándum de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала