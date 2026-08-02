"Utilizaremos todos los medios para defender la seguridad nacional ante ataques de EEUU": Cancillería iraní

Asimismo, la Cancillería iraní mencionó que el bloqueo naval perpetrado por Washington y la ofensiva contra infraestructura civil son un ejemplo de "actos de agresión", así como de acciones que violan la Carta de las Naciones Unidas. Teherán y Washington reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorándum de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
El Ministerio de Asuntos Exteriores del país persa emitió un comunicado donde señaló que, con base en el derecho internacional, usará las herramientas para velar por la soberanía e integridad de la nación, misma que ha sido agredida desde febrero por Estados Unidos.
"Utilizaremos todos los medios para defender legítimamente los derechos y la seguridad nacional", resaltó en el documento.
Teherán y Washington reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorándum de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
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