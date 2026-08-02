Ceuta bajo presión migratoria, Europa entre las llamas y Japón sacudido por un terremoto, en las fotos de la semana
Participantes del festival de instalaciones paisajísticas Arcjtoyanie, en el parque artístico de Nikola-Lenivets, en la región de Kaluga, Rusia.
Participantes del festival de instalaciones paisajísticas Arcjtoyanie, en el parque artístico de Nikola-Lenivets, en la región de Kaluga, Rusia.
Vecinos y bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en avance cerca de Formariz, en la provincia de Zamora, España.
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Niños miran a través de una ventana cómo arde una antorcha de gas en la Refinería Cardón, Venezuela.
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La actriz india Sobhita Dhulipala presenta creaciones del diseñador de moda indio Rahul Mishra en la Hyundai India Couture Week, en Nueva Deli, la India.
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El líder norcoreano, Kim Jong-un, saluda a veteranos de guerra que participaron en los actos por el 73.º aniversario del armisticio de la Guerra de Corea, en Pionyang, Corea del Norte.
El líder norcoreano, Kim Jong-un, saluda a veteranos de guerra que participaron en los actos por el 73.º aniversario del armisticio de la Guerra de Corea, en Pionyang, Corea del Norte.
Migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.
Columnas de humo se alzan después de un ataque militar de Israel en Ciudad de Gaza.
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Vista aérea de una chimenea derrumbada en la fábrica de Nippon Paper Industries en la ciudad de Yatsushiro tras un terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón.
Vista aérea de una chimenea derrumbada en la fábrica de Nippon Paper Industries en la ciudad de Yatsushiro tras un terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón.
El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, gesticulan el día de su declaración conjunta a la prensa en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia, Brasil.
El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, gesticulan el día de su declaración conjunta a la prensa en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia, Brasil.
Desfile teatralizado en la isla Elaguin durante la inauguración del XIV Festival Internacional de Teatros Callejeros Elaguin Park, en San Petersburgo, Rusia.
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La tripulación de la nave Soyuz MS-28 realiza su aterrizaje en la Tierra. A bordo, la tripulación de la 74.ª expedición a la EEI, de izquierda a derecha: el astronauta de la NASA, Christopher Williams, los cosmonautas de Roscosmos, Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáyev.
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Artistas disfrazados desfilan durante el Manchester Day 2026, que celebra los vínculos culturales entre Manchester y Barcelona con la participación de artistas de España y el Reino Unido, en Manchester, Reino Unido.
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Una mujer participa en una manifestación contra el Gobierno, tras semanas de protestas contra un complejo turístico de lujo previsto en una zona ambientalmente sensible de la costa adriática, en Tirana, Albania.
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La mandataria Keiko Fujimori se dirige al palacio presidencial tras su investidura en Lima, Perú.
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Las FFAA iraníes presentan un dron en una exhibición temporal frente a la Torre Azadi (Torre de la Libertad), en Teherán, Irán.
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la Planta Aeronáutica de Irkutsk, Rusia.
Durante su visita a la fábrica, el mandatario inspeccionó las instalaciones de producción donde se está lanzando la serie del nuevo avión de pasajeros ruso de fuselaje estrecho MC-21.
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Manifestantes vandalizan un vehículo policial durante la convocatoria de huelga general Bihar Bandh, en demanda de la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, por las filtraciones en el examen NEET, en Patna, la India.
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Las siluetas de unos ciervos contra la luna, próxima a alcanzar su fase de Luna llena de сiervo el 29 de julio, mientras se eleva sobre el Richmond Park de Londres, el Reino Unido.
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