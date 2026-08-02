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Ceuta bajo presión migratoria, Europa entre las llamas y Japón sacudido por un terremoto, en las fotos de la semana

Ceuta bajo presión migratoria, Europa entre las llamas y Japón sacudido por un terremoto, en las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El cruce de migrantes desde... 02.08.2026, Sputnik Mundo

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