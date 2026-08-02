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Ceuta bajo presión migratoria, Europa entre las llamas y Japón sacudido por un terremoto, en las fotos de la semana
Ceuta bajo presión migratoria, Europa entre las llamas y Japón sacudido por un terremoto, en las fotos de la semana
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El cruce de migrantes desde... 02.08.2026, Sputnik Mundo
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Ceuta bajo presión migratoria, Europa entre las llamas y Japón sacudido por un terremoto, en las fotos de la semana

09:03 GMT 02.08.2026 (actualizado: 09:23 GMT 02.08.2026)
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El cruce de migrantes desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, el regreso a la Tierra de la tripulación de la Soyuz MS-28 y las llamas sin control en varios países europeos, entre las fotos de la semana.
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Participantes del festival de instalaciones paisajísticas Arcjtoyanie, en el parque artístico de Nikola-Lenivets, en la región de Kaluga, Rusia.

Participantes del festival de instalaciones paisajísticas Arcjtoyanie, en el parque artístico de Nikola-Lenivets, en la región de Kaluga, Rusia. - Sputnik Mundo
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Participantes del festival de instalaciones paisajísticas Arcjtoyanie, en el parque artístico de Nikola-Lenivets, en la región de Kaluga, Rusia.

© REUTERS Umit Bektas

Vecinos y bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en avance cerca de Formariz, en la provincia de Zamora, España.

Vecinos y bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en avance cerca de Formariz, en la provincia de Zamora, España. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Umit Bektas

Vecinos y bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en avance cerca de Formariz, en la provincia de Zamora, España.

© REUTERS Gaby Oraa

Niños miran a través de una ventana cómo arde una antorcha de gas en la Refinería Cardón, Venezuela.

Niños miran a través de una ventana cómo arde una antorcha de gas en la Refinería Cardón, Venezuela. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Gaby Oraa

Niños miran a través de una ventana cómo arde una antorcha de gas en la Refinería Cardón, Venezuela.

© REUTERS Bhawika Chhabra

La actriz india Sobhita Dhulipala presenta creaciones del diseñador de moda indio Rahul Mishra en la Hyundai India Couture Week, en Nueva Deli, la India.

La actriz india Sobhita Dhulipala presenta creaciones del diseñador de moda indio Rahul Mishra en la Hyundai India Couture Week, en Nueva Deli, la India. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Bhawika Chhabra

La actriz india Sobhita Dhulipala presenta creaciones del diseñador de moda indio Rahul Mishra en la Hyundai India Couture Week, en Nueva Deli, la India.

© REUTERS KCNA

El líder norcoreano, Kim Jong-un, saluda a veteranos de guerra que participaron en los actos por el 73.º aniversario del armisticio de la Guerra de Corea, en Pionyang, Corea del Norte.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, saluda a veteranos de guerra que participaron en los actos por el 73.º aniversario del armisticio de la Guerra de Corea, en Pionyang, Corea del Norte. - Sputnik Mundo
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© REUTERS KCNA

El líder norcoreano, Kim Jong-un, saluda a veteranos de guerra que participaron en los actos por el 73.º aniversario del armisticio de la Guerra de Corea, en Pionyang, Corea del Norte.

© AP Photo / Antonio Sempere

Migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.

Migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Antonio Sempere

Migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

Columnas de humo se alzan después de un ataque militar de Israel en Ciudad de Gaza.

Columnas de humo se alzan después de un ataque militar de Israel en Ciudad de Gaza. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Jehad Alshrafi

Columnas de humo se alzan después de un ataque militar de Israel en Ciudad de Gaza.

© REUTERS KYODO

Vista aérea de una chimenea derrumbada en la fábrica de Nippon Paper Industries en la ciudad de Yatsushiro tras un terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón.

Vista aérea de una chimenea derrumbada en la fábrica de Nippon Paper Industries en la ciudad de Yatsushiro tras un terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón. - Sputnik Mundo
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© REUTERS KYODO

Vista aérea de una chimenea derrumbada en la fábrica de Nippon Paper Industries en la ciudad de Yatsushiro tras un terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón.

© REUTERS Adriano Machado

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, gesticulan el día de su declaración conjunta a la prensa en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia, Brasil.

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, gesticulan el día de su declaración conjunta a la prensa en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia, Brasil. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Adriano Machado

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, gesticulan el día de su declaración conjunta a la prensa en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia, Brasil.

© Sputnik / Alexei Danichev / Acceder al contenido multimedia

Desfile teatralizado en la isla Elaguin durante la inauguración del XIV Festival Internacional de Teatros Callejeros Elaguin Park, en San Petersburgo, Rusia.

Desfile teatralizado en la isla Elaguin durante la inauguración del XIV Festival Internacional de Teatros Callejeros Elaguin Park, en San Petersburgo, Rusia. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Alexei Danichev
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Desfile teatralizado en la isla Elaguin durante la inauguración del XIV Festival Internacional de Teatros Callejeros Elaguin Park, en San Petersburgo, Rusia.

© Sputnik / NASA / Acceder al contenido multimedia

La tripulación de la nave Soyuz MS-28 realiza su aterrizaje en la Tierra. A bordo, la tripulación de la 74.ª expedición a la EEI, de izquierda a derecha: el astronauta de la NASA, Christopher Williams, los cosmonautas de Roscosmos, Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáyev.

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La tripulación de la nave Soyuz MS-28 realiza su aterrizaje en la Tierra. A bordo, la tripulación de la 74.ª expedición a la EEI, de izquierda a derecha: el astronauta de la NASA, Christopher Williams, los cosmonautas de Roscosmos, Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáyev.

© REUTERS Temilade Adelaja

Artistas disfrazados desfilan durante el Manchester Day 2026, que celebra los vínculos culturales entre Manchester y Barcelona con la participación de artistas de España y el Reino Unido, en Manchester, Reino Unido.

Artistas disfrazados desfilan durante el Manchester Day 2026, que celebra los vínculos culturales entre Manchester y Barcelona con la participación de artistas de España y el Reino Unido, en Manchester, Reino Unido. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Temilade Adelaja

Artistas disfrazados desfilan durante el Manchester Day 2026, que celebra los vínculos culturales entre Manchester y Barcelona con la participación de artistas de España y el Reino Unido, en Manchester, Reino Unido.

© REUTERS Valdrin Xhemaj

Una mujer participa en una manifestación contra el Gobierno, tras semanas de protestas contra un complejo turístico de lujo previsto en una zona ambientalmente sensible de la costa adriática, en Tirana, Albania.

Una mujer participa en una manifestación contra el Gobierno, tras semanas de protestas contra un complejo turístico de lujo previsto en una zona ambientalmente sensible de la costa adriática, en Tirana, Albania. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Valdrin Xhemaj

Una mujer participa en una manifestación contra el Gobierno, tras semanas de protestas contra un complejo turístico de lujo previsto en una zona ambientalmente sensible de la costa adriática, en Tirana, Albania.

© AP Photo / Martin Mejia

La mandataria Keiko Fujimori se dirige al palacio presidencial tras su investidura en Lima, Perú.

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© AP Photo / Martin Mejia

La mandataria Keiko Fujimori se dirige al palacio presidencial tras su investidura en Lima, Perú.

© AP Photo / Vahid Salemi

Las FFAA iraníes presentan un dron en una exhibición temporal frente a la Torre Azadi (Torre de la Libertad), en Teherán, Irán.

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© AP Photo / Vahid Salemi

Las FFAA iraníes presentan un dron en una exhibición temporal frente a la Torre Azadi (Torre de la Libertad), en Teherán, Irán.

© Sputnik / POOL/Vyacheslav Prokofiev / Acceder al contenido multimedia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la Planta Aeronáutica de Irkutsk, Rusia.

Durante su visita a la fábrica, el mandatario inspeccionó las instalaciones de producción donde se está lanzando la serie del nuevo avión de pasajeros ruso de fuselaje estrecho MC-21.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la Planta Aeronáutica de Irkutsk, Rusia.Durante su visita a la fábrica, el mandatario inspeccionó las instalaciones de producción donde se está lanzando la serie del nuevo avión de pasajeros ruso de fuselaje estrecho MC-21. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / POOL/Vyacheslav Prokofiev
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la Planta Aeronáutica de Irkutsk, Rusia.

Durante su visita a la fábrica, el mandatario inspeccionó las instalaciones de producción donde se está lanzando la serie del nuevo avión de pasajeros ruso de fuselaje estrecho MC-21.

© REUTERS Sonu Kishan

Manifestantes vandalizan un vehículo policial durante la convocatoria de huelga general Bihar Bandh, en demanda de la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, por las filtraciones en el examen NEET, en Patna, la India.

Manifestantes vandalizan un vehículo policial durante la convocatoria de huelga general Bihar Bandh, en demanda de la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, por las filtraciones en el examen NEET, en Patna, la India. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Sonu Kishan

Manifestantes vandalizan un vehículo policial durante la convocatoria de huelga general Bihar Bandh, en demanda de la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, por las filtraciones en el examen NEET, en Patna, la India.

© REUTERS Toby Melville

Las siluetas de unos ciervos contra la luna, próxima a alcanzar su fase de Luna llena de сiervo el 29 de julio, mientras se eleva sobre el Richmond Park de Londres, el Reino Unido.

Las siluetas de unos ciervos contra la luna, próxima a alcanzar su fase de Luna llena de сiervo el 29 de julio, mientras se eleva sobre el Richmond Park de Londres, el Reino Unido. - Sputnik Mundo
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Las siluetas de unos ciervos contra la luna, próxima a alcanzar su fase de Luna llena de сiervo el 29 de julio, mientras se eleva sobre el Richmond Park de Londres, el Reino Unido.

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