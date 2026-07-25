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Sánchez marca las prioridades en la lucha contra los incendios

Sánchez marca las prioridades en la lucha contra los incendios

Sputnik Mundo

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró que la principal prioridad de las autoridades es proteger a la población y frenar el avance de los... 25.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-25T17:31+0000

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Además, Sánchez señaló que, una vez controlada la emergencia, el Gobierno también participará en las labores de reconstrucción de las zonas afectadas.De acuerdo con medios locales, el fuego ha arrasado unas 35.000 hectáreas, mientras que cerca de 88.000 personas han sido evacuadas en municipios de Madrid y Ávila. Las autoridades mantienen un nivel de riesgo extremadamente alto de incendios en gran parte del territorio español. Ante la magnitud de la emergencia, España solicitó apoyo a la Unión Europea para reforzar las labores de extinción.Anteriormente, las autoridades del país anunciaron el estado de emergencia en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León).

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