Lanzamiento de la nave espacial Soyuz MS-28 con tripulación ruso-estadounidense a la EEI, al detalle
El 27 de noviembre despegó desde el cosmódromo ruso de Baikonur la nave Soyuz MS-28, que llevará a dos cosmonautas rusos y a un astronauta estadounidense hasta... 27.11.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te presenta los detalles más interesantes y las especificaciones técnicas de este vuelo espacial.
2025
El 27 de noviembre despegó desde el cosmódromo ruso de Baikonur la nave Soyuz MS-28, que llevará a dos cosmonautas rusos y a un astronauta estadounidense hasta la Estación Espacial Internacional (EEI). La misión durará 242 días, durante los cuales está previsto realizar 40 experimentos y efectuar dos salidas al espacio abierto.
Sputnik te presenta los detalles más interesantes y las especificaciones técnicas de este vuelo espacial.