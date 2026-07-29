¿Qué hay detrás del balance que hizo Keiko Fujimori sobre Perú al asumir la presidencia?

Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú haciendo énfasis en que recibe "un país marcado por el abandono" y un Estado "debilitado por la improvisación, reflejada en la ausencia de una visión de país, que identifique los objetivos nacionales que demanda nuestro Perú".En su discurso ante el Congreso peruano y mandatarios internacionales, Fujimori remarcó que el Estado se encuentra en "situación catastrófica" e insistió en la existencia de "un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos, con servicios básicos que nunca llegaron a quienes más lo necesitaban".En ese sentido, apuntó que el país sufre en la actualidad de "miles de obras paralizadas o mal ejecutadas", "un sistema de salud que llega tarde o que nunca llega" y "un transporte caótico" y señaló cómo, según datos de la Contraloría General de la República, la corrupción y la ineficiencia le cuestan anualmente unos 40.000 millones de soles (unos 11 millones de dólares) por año a las arcas estatales.¿Diagnóstico o estrategia?En diálogo con Sputnik, el analista político peruano Alejandro Boyco señaló que las advertencias hechas por Fujimori son parte de una estrategia que busca aprovechar la sensación de que "los Gobiernos que ha tenido el país desde 2021 han dejado mucho que desear".Para el experto, el discurso de Fujimori resuena en la población porque "es claro que el Estado peruano se ha venido deteriorando rápidamente en la última década". Sin embargo, señaló, las palabras de la mandataria evitan decir que la dirigente de Fuerzas Popular "es una de las grandes responsables de que esto haya sucedido" desde su lugar de "lideresa del partido que ha tenido mayor control e influencia en el Parlamento en los últimos años".El economista Jhon Valdiglesias señaló por su parte para este medio que la mandataria acierta en la advertencia sobre las obras de infraestructura paralizadas, un problema que el país sudamericano sufre como consecuencia de "el gran número de ministros que ha ido cambiando en cada ministerio" durante la última década y que ha complejizado la aprobación de autorizaciones y permisos.Valdiglesias remarcó que, desde su candidatura, Fujimori buscó posicionarse como "quien tiene la propuesta de agilizar todo lo que tenga que ver con infraestructura pública y privada", algo fundamental para atraer nuevas inversiones al país, otro de los pilares del plan económico de la nueva presidenta.Para el economista, la apuesta de Fujimori por Elmer Cuba como ministro de Economía ratifica este camino. Cuba, economista, exdirector del Banco Central y referente de la consultora Macroconsult, podría aprovechar ese prestigio ganado entre grandes empresarios para facilitar la llegada de capitales al país, hacer un "ordenamiento fiscal" y "ensanchar la base tributaria" promoviendo una mayor formalidad laboral, opinó.La estrategia de "una vieja política"También en diálogo con Sputnik, el economista e investigador de la Universidad de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, difirió con la nueva presidenta en la gravedad de la situación económica peruana.Manco Zaconetti atribuyó los señalamientos de Fujimori a que, aunque llega por primera vez a la Presidencia a los 51 años, se trata de "una vieja política" con amplia experiencia en el debate político, además de ser primera dama a los 18 años, cuando tuvo que cumplir ese papel tras el divorcio de sus padres. La experiencia política le permite, por ejemplo, utilizar ese discurso para "sorprender a un auditorio no muy enterado", fundamentalmente con autoridades internacionales.Para el experto, Fujimori centrará su gestión en "tres patas": la sintonía con las Fuerzas Armadas, la cercanía con las grandes empresas a través de Cuba como ministro de Economía y una última arista "populista" con el aumento de pensiones a sectores vulnerables de la economía peruana.En esa línea, Boyco advirtió que, a diferencia de su padre Alberto Fujimori (1990-2000), Keiko Fujimori, no tiene "un discurso libertario al estilo de Javier Milei", por lo que complementará su apoyo a las grandes empresas con la continuidad de programas sociales.
La nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, asumió su cargo asegurando que recibe un país "en abandono" y una "situación económica catastrófica". Expertos consultados por Sputnik señalaron que, si bien la situación fiscal se ha deteriorado, la mandataria apela a una estrategia que la deje mejor parada hacia el futuro.
En su discurso ante el Congreso peruano y mandatarios internacionales, Fujimori remarcó que el Estado se encuentra en "situación catastrófica" e insistió en la existencia de "un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos, con servicios básicos que nunca llegaron a quienes más lo necesitaban".
En ese sentido, apuntó que el país sufre en la actualidad de "miles de obras paralizadas o mal ejecutadas", "un sistema de salud que llega tarde o que nunca llega" y "un transporte caótico" y señaló cómo, según datos de la Contraloría General de la República, la corrupción y la ineficiencia le cuestan anualmente unos 40.000 millones de soles (unos 11 millones de dólares) por año a las arcas estatales.
¿Diagnóstico o estrategia?
En diálogo con Sputnik, el analista político peruano Alejandro Boyco señaló que las advertencias hechas por Fujimori son parte de una estrategia que busca aprovechar la sensación de que "los Gobiernos que ha tenido el país desde 2021 han dejado mucho que desear".
"Estos discursos de acusar de todo lo malo a los Gobiernos anteriores pueden tener más cabida que en el pasado, porque alcanza con que haga las cosas medianamente bien o muestre algún resultado en alguna de las múltiples problemáticas que tiene el país", expuso el analista.
Para el experto, el discurso de Fujimori resuena en la población porque "es claro que el Estado peruano se ha venido deteriorando rápidamente en la última década". Sin embargo, señaló, las palabras de la mandataria evitan decir que la dirigente de Fuerzas Popular "es una de las grandes responsables de que esto haya sucedido" desde su lugar de "lideresa del partido que ha tenido mayor control e influencia en el Parlamento en los últimos años".
El economista Jhon Valdiglesias señaló por su parte para este medio que la mandataria acierta en la advertencia sobre las obras de infraestructura paralizadas, un problema que el país sudamericano sufre como consecuencia de "el gran número de ministros que ha ido cambiando en cada ministerio" durante la última década y que ha complejizado la aprobación de autorizaciones y permisos.
Valdiglesias remarcó que, desde su candidatura, Fujimori buscó posicionarse como "quien tiene la propuesta de agilizar todo lo que tenga que ver con infraestructura pública y privada", algo fundamental para atraer nuevas inversiones al país, otro de los pilares del plan económico de la nueva presidenta.
Para el economista, la apuesta de Fujimori por Elmer Cuba como ministro de Economía ratifica este camino. Cuba, economista, exdirector del Banco Central y referente de la consultora Macroconsult, podría aprovechar ese prestigio ganado entre grandes empresarios para facilitar la llegada de capitales al país, hacer un "ordenamiento fiscal" y "ensanchar la base tributaria" promoviendo una mayor formalidad laboral, opinó.
La estrategia de "una vieja política"
También en diálogo con Sputnik, el economista e investigador de la Universidad de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, difirió con la nueva presidenta en la gravedad de la situación económica peruana.
"Un país que tiene más de 100.000 millones de dólares de reservas internacionales, que tiene la moneda más fuerte de esta parte del continente, que tiene el coeficiente de deuda pública externa más baja de la región y con una inflación controlada, de menos del 3%, no es catastrófico", opinó el experto.
Manco Zaconetti atribuyó los señalamientos de Fujimori a que, aunque llega por primera vez a la Presidencia a los 51 años, se trata de "una vieja política" con amplia experiencia en el debate político, además de ser primera dama a los 18 años, cuando tuvo que cumplir ese papel tras el divorcio de sus padres. La experiencia política le permite, por ejemplo, utilizar ese discurso para "sorprender a un auditorio no muy enterado", fundamentalmente con autoridades internacionales.
Para el experto, Fujimori centrará su gestión en "tres patas": la sintonía con las Fuerzas Armadas, la cercanía con las grandes empresas a través de Cuba como ministro de Economía y una última arista "populista" con el aumento de pensiones a sectores vulnerables de la economía peruana.
En esa línea, Boyco advirtió que, a diferencia de su padre Alberto Fujimori (1990-2000), Keiko Fujimori, no tiene "un discurso libertario al estilo de Javier Milei", por lo que complementará su apoyo a las grandes empresas con la continuidad de programas sociales.
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