https://noticiaslatam.lat/20260729/que-hay-detras-del-balance-que-hizo-keiko-fujimori-sobre-peru-al-asumir-la-presidencia-1174453543.html

¿Qué hay detrás del balance que hizo Keiko Fujimori sobre Perú al asumir la presidencia?

¿Qué hay detrás del balance que hizo Keiko Fujimori sobre Perú al asumir la presidencia?

Sputnik Mundo

La nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, asumió su cargo asegurando que recibe un país "en abandono" y una "situación económica catastrófica". Expertos... 29.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-29T04:28+0000

2026-07-29T04:28+0000

2026-07-29T04:28+0000

américa latina

perú

keiko fujimori

alberto fujimori

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1c/1174453155_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_c3c0bcc22cbc1282d8ebe9b63a021aaf.jpg

Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú haciendo énfasis en que recibe "un país marcado por el abandono" y un Estado "debilitado por la improvisación, reflejada en la ausencia de una visión de país, que identifique los objetivos nacionales que demanda nuestro Perú".En su discurso ante el Congreso peruano y mandatarios internacionales, Fujimori remarcó que el Estado se encuentra en "situación catastrófica" e insistió en la existencia de "un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos, con servicios básicos que nunca llegaron a quienes más lo necesitaban".En ese sentido, apuntó que el país sufre en la actualidad de "miles de obras paralizadas o mal ejecutadas", "un sistema de salud que llega tarde o que nunca llega" y "un transporte caótico" y señaló cómo, según datos de la Contraloría General de la República, la corrupción y la ineficiencia le cuestan anualmente unos 40.000 millones de soles (unos 11 millones de dólares) por año a las arcas estatales.¿Diagnóstico o estrategia?En diálogo con Sputnik, el analista político peruano Alejandro Boyco señaló que las advertencias hechas por Fujimori son parte de una estrategia que busca aprovechar la sensación de que "los Gobiernos que ha tenido el país desde 2021 han dejado mucho que desear".Para el experto, el discurso de Fujimori resuena en la población porque "es claro que el Estado peruano se ha venido deteriorando rápidamente en la última década". Sin embargo, señaló, las palabras de la mandataria evitan decir que la dirigente de Fuerzas Popular "es una de las grandes responsables de que esto haya sucedido" desde su lugar de "lideresa del partido que ha tenido mayor control e influencia en el Parlamento en los últimos años".El economista Jhon Valdiglesias señaló por su parte para este medio que la mandataria acierta en la advertencia sobre las obras de infraestructura paralizadas, un problema que el país sudamericano sufre como consecuencia de "el gran número de ministros que ha ido cambiando en cada ministerio" durante la última década y que ha complejizado la aprobación de autorizaciones y permisos.Valdiglesias remarcó que, desde su candidatura, Fujimori buscó posicionarse como "quien tiene la propuesta de agilizar todo lo que tenga que ver con infraestructura pública y privada", algo fundamental para atraer nuevas inversiones al país, otro de los pilares del plan económico de la nueva presidenta.Para el economista, la apuesta de Fujimori por Elmer Cuba como ministro de Economía ratifica este camino. Cuba, economista, exdirector del Banco Central y referente de la consultora Macroconsult, podría aprovechar ese prestigio ganado entre grandes empresarios para facilitar la llegada de capitales al país, hacer un "ordenamiento fiscal" y "ensanchar la base tributaria" promoviendo una mayor formalidad laboral, opinó.La estrategia de "una vieja política"También en diálogo con Sputnik, el economista e investigador de la Universidad de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, difirió con la nueva presidenta en la gravedad de la situación económica peruana.Manco Zaconetti atribuyó los señalamientos de Fujimori a que, aunque llega por primera vez a la Presidencia a los 51 años, se trata de "una vieja política" con amplia experiencia en el debate político, además de ser primera dama a los 18 años, cuando tuvo que cumplir ese papel tras el divorcio de sus padres. La experiencia política le permite, por ejemplo, utilizar ese discurso para "sorprender a un auditorio no muy enterado", fundamentalmente con autoridades internacionales.Para el experto, Fujimori centrará su gestión en "tres patas": la sintonía con las Fuerzas Armadas, la cercanía con las grandes empresas a través de Cuba como ministro de Economía y una última arista "populista" con el aumento de pensiones a sectores vulnerables de la economía peruana.En esa línea, Boyco advirtió que, a diferencia de su padre Alberto Fujimori (1990-2000), Keiko Fujimori, no tiene "un discurso libertario al estilo de Javier Milei", por lo que complementará su apoyo a las grandes empresas con la continuidad de programas sociales.

https://noticiaslatam.lat/20260728/puede-el-gobierno-de-fujimori-distanciarse-de-china-para-estrechar-la-relacion-de-peru-con-eeuu--1174439189.html

https://noticiaslatam.lat/20260715/nueva-sintonia-ideologica-entre-peru-chile-y-colombia-revive-la-alianza-del-pacifico-asegura-1174284136.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

perú, keiko fujimori, alberto fujimori, 💬 opinión y análisis