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La frontera en tensión: España enfrenta una nueva crisis migratoria
La frontera en tensión: España enfrenta una nueva crisis migratoria
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La ciudad autónoma española de Ceuta enfrenta una crisis migratoria sin precedentes tras el acceso irregular de más de 60.000 personas desde Marruecos por mar... 31.07.2026, Sputnik Mundo
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La urbe se encuentra con los servicios de acogida totalmente desbordados y varios comercios cerrados ante la tensión en la frontera. Sputnik recopila las imágenes más impactantes de esta "invasión".
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La frontera en tensión: España enfrenta una nueva crisis migratoria 18:01 GMT 31.07.2026 (actualizado: 18:35 GMT 31.07.2026)
La ciudad autónoma española de Ceuta enfrenta una crisis migratoria sin precedentes tras el acceso irregular de más de 60.000 personas desde Marruecos por mar y tierra en pocas horas, superando los registros de mayo de 2021.
La urbe se encuentra con los servicios de acogida totalmente desbordados y varios comercios cerrados ante la tensión en la frontera.
Sputnik recopila las imágenes más impactantes de esta "invasión".
© AP Photo / Antonio Sempere
Los migrantes intentan cruzar desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.
Los migrantes intentan cruzar desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.
© REUTERS Fabian Bimmer
Varias personas se concentran cerca de la valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos, horas después de que miles de migrantes entraran en el enclave español por mar.
Varias personas se concentran cerca de la valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos, horas después de que miles de migrantes entraran en el enclave español por mar.
© AP Photo / Antonio Sempere
Un migrante lleva flotadores, utilizados para ir nadando desde Marruecos hasta Ceuta.
Un migrante lleva flotadores, utilizados para ir nadando desde Marruecos hasta Ceuta.
© REUTERS Fabian Bimmer
Militares españoles montan guardia en la frontera entre Ceuta y Marruecos, después de que miles de migrantes entraran en el enclave por mar.
Militares españoles montan guardia en la frontera entre Ceuta y Marruecos, después de que miles de migrantes entraran en el enclave por mar.
© AP Photo / Antonio Sempere
Los migrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta a nado.
Los migrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta a nado.
© AP Photo / Antonio Sempere
Pertenencias dejadas atrás por migrantes flotan en el mar después de que cruzaran desde Marruecos a Ceuta.
Pertenencias dejadas atrás por migrantes flotan en el mar después de que cruzaran desde Marruecos a Ceuta.
© AP Photo / Antonio Sempere
Los migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.
Los migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.
© REUTERS Fabian Bimmer
Varios migrantes marroquíes permanecen junto a una ambulancia después de llegar a España en la frontera del enclave español de Ceuta y Marruecos.
Varios migrantes marroquíes permanecen junto a una ambulancia después de llegar a España en la frontera del enclave español de Ceuta y Marruecos.
© AP Photo / Antonio Sempere
Migrantes cruzan desde Marruecos a España.
Migrantes cruzan desde Marruecos a España.
© AP Photo / Antonio Sempere
Agentes de la policía española intervienen mientras los migrantes cruzan desde Marruecos hacia Ceuta.
Agentes de la policía española intervienen mientras los migrantes cruzan desde Marruecos hacia Ceuta.