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La frontera en tensión: España enfrenta una nueva crisis migratoria
La frontera en tensión: España enfrenta una nueva crisis migratoria
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La ciudad autónoma española de Ceuta enfrenta una crisis migratoria sin precedentes tras el acceso irregular de más de 60.000 personas desde Marruecos por mar... 31.07.2026, Sputnik Mundo
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La urbe se encuentra con los servicios de acogida totalmente desbordados y varios comercios cerrados ante la tensión en la frontera. Sputnik recopila las imágenes más impactantes de esta "invasión".
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La frontera en tensión: España enfrenta una nueva crisis migratoria

18:01 GMT 31.07.2026 (actualizado: 18:35 GMT 31.07.2026)
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La ciudad autónoma española de Ceuta enfrenta una crisis migratoria sin precedentes tras el acceso irregular de más de 60.000 personas desde Marruecos por mar y tierra en pocas horas, superando los registros de mayo de 2021.
La urbe se encuentra con los servicios de acogida totalmente desbordados y varios comercios cerrados ante la tensión en la frontera.
Sputnik recopila las imágenes más impactantes de esta "invasión".
© AP Photo / Antonio Sempere

Los migrantes intentan cruzar desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.

Los migrantes intentan cruzar desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Antonio Sempere

Los migrantes intentan cruzar desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.

© REUTERS Fabian Bimmer

Varias personas se concentran cerca de la valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos, horas después de que miles de migrantes entraran en el enclave español por mar.

Varias personas se concentran cerca de la valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos, horas después de que miles de migrantes entraran en el enclave español por mar. - Sputnik Mundo
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Varias personas se concentran cerca de la valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos, horas después de que miles de migrantes entraran en el enclave español por mar.

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Un migrante lleva flotadores, utilizados para ir nadando desde Marruecos hasta Ceuta.

Un migrante lleva flotadores, utilizados para ir nadando desde Marruecos hasta Ceuta. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Antonio Sempere

Un migrante lleva flotadores, utilizados para ir nadando desde Marruecos hasta Ceuta.

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Militares españoles montan guardia en la frontera entre Ceuta y Marruecos, después de que miles de migrantes entraran en el enclave por mar.

Militares españoles montan guardia en la frontera entre Ceuta y Marruecos, después de que miles de migrantes entraran en el enclave por mar. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Fabian Bimmer

Militares españoles montan guardia en la frontera entre Ceuta y Marruecos, después de que miles de migrantes entraran en el enclave por mar.

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Los migrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta a nado.

Los migrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta a nado. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Antonio Sempere

Los migrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta a nado.

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Pertenencias dejadas atrás por migrantes flotan en el mar después de que cruzaran desde Marruecos a Ceuta.

Pertenencias dejadas atrás por migrantes flotan en el mar después de que cruzaran desde Marruecos a Ceuta. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Antonio Sempere

Pertenencias dejadas atrás por migrantes flotan en el mar después de que cruzaran desde Marruecos a Ceuta.

© AP Photo / Antonio Sempere

Los migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.

Los migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Antonio Sempere

Los migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.

© REUTERS Fabian Bimmer

Varios migrantes marroquíes permanecen junto a una ambulancia después de llegar a España en la frontera del enclave español de Ceuta y Marruecos.

Varios migrantes marroquíes permanecen junto a una ambulancia después de llegar a España en la frontera del enclave español de Ceuta y Marruecos. - Sputnik Mundo
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Varios migrantes marroquíes permanecen junto a una ambulancia después de llegar a España en la frontera del enclave español de Ceuta y Marruecos.

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Migrantes cruzan desde Marruecos a España.

Migrantes cruzan desde Marruecos a España. - Sputnik Mundo
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Migrantes cruzan desde Marruecos a España.

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Agentes de la policía española intervienen mientras los migrantes cruzan desde Marruecos hacia Ceuta.

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© AP Photo / Antonio Sempere

Agentes de la policía española intervienen mientras los migrantes cruzan desde Marruecos hacia Ceuta.

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