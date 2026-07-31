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La frontera en tensión: España enfrenta una nueva crisis migratoria

La frontera en tensión: España enfrenta una nueva crisis migratoria

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La ciudad autónoma española de Ceuta enfrenta una crisis migratoria sin precedentes tras el acceso irregular de más de 60.000 personas desde Marruecos por mar... 31.07.2026, Sputnik Mundo

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La urbe se encuentra con los servicios de acogida totalmente desbordados y varios comercios cerrados ante la tensión en la frontera. Sputnik recopila las imágenes más impactantes de esta "invasión".

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