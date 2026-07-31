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"México está en la mira": el nuevo jefe de Inteligencia de EEUU enciende las alarmas

"México está en la mira": el nuevo jefe de Inteligencia de EEUU enciende las alarmas

Sputnik Mundo

Jay Clayton es el nuevo director de la Comunidad de Inteligencia de EEUU, de la que dependen agencias como la CIA o la DEA, cuyo historial injerencista en... 31.07.2026, Sputnik Mundo

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No es cualquier persona la que ha llegado a uno de los cargos más estratégicos de la Administración Trump. Durante su etapa como fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton jugó un papel crucial en el nuevo enfoque de la política exterior estadounidense hacia América Latina. Fue él quien elaboró la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, por presunto narcotráfico, y también fue él quien estuvo al frente de la acusación por supuesto "narcoterrorismo" contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Dos casos que, en opinión de expertos consultados por Sputnik, reflejan las intenciones intervencionistas de Washington para que la región se alinee a los intereses de la Casa Blanca. El experto destaca que la Administración Trump tiene un especial interés por tratar de debilitar o desacreditar a los gobiernos regionales de izquierda con el objetivo de que, más temprano que tarde, se alineen a los intereses de la Casa Blanca. Es por ese motivo que, afirma, "el semáforo está en rojo" y "las alertas están encendidas" en el Gobierno de Claudia Sheinbaum ante un eventual escenario injerencista de Washington. Aunque no tiene credenciales dentro del aparato de inteligencia estadounidense, Clayton conoce los entretelones de la justicia desde distintos frentes. No sólo fue fiscal de uno de los distritos más relevantes de su país, sino que también encabezó la Comisión de Bolsa y Valores durante el primer mandato de Trump, desde donde persiguió los fraudes financieros. La Comunidad de Inteligencia que dirigirá ahora está compuesta por 16 miembros y agencias que trabajan de manera conjunta para la ejecución de las relaciones exteriores y de seguridad nacional de EEUU, donde ahora Latinoamérica tiene un rol preponderante al nivel de Asia Pacífico u Oriente Medio. Estas son algunas de las agencias más importantes que responderán a Clayton: ¿Se avecina una política de EEUU más injerencista?Desde que Donald Trump llegó al Despacho Oval por segunda ocasión, la política exterior estadounidense tuvo un viraje que quedó asentado en la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU 2025, documento en el cual Latinoamérica fue descrita como una zona fundamental en la "lucha hemisférica" que Washington dice encabezar. Este nuevo enfoque se materializó, en buena medida, en la reciente creación del Escudo de las Américas, una iniciativa liderada por EEUU —específicamente el Pentágono y el Departamento de Estado— que plantea una supuesta lucha contra el narcotráfico en la región latinoamericana mediante "mecanismos de cooperación". Sin embargo, el combate al crimen organizado sería sólo un pretexto más. "Si EEUU no pudo garantizar el orden que prometió después de la Guerra Fría, al menos sí garantizó su zona de influencia y, desde luego, América Latina es su zona de influencia por excelencia desde el siglo XIX", explica el sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Edwin Bahena Armillas. Bajo la perspectiva de Bahena Armillas, el nombramiento de Jay Clayton podría "presionar aún más al Gobierno mexicano" a través de "una política muchísimo más injerencista", pero no el sentido de una intervención militar o acción invasiva explícita, sino de "control y vigilancia en el lavado de dinero" que se genera a partir del gran tráfico de drogas de México hacia EEUU."Esta es una hipótesis mía: EEUU quiere tener una parte del pastel del lavado de dinero que se hace México y que, después, regresa a EEUU. [Washington] ya no quiere que México tenga control sobre eso", observa el experto, quien por ello subraya la gran relevancia que tendrá Clayton como nuevo gran espía estadounidense en el mundo.

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