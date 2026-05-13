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México niega operación encubierta de la CIA contra el narco
México niega operación encubierta de la CIA contra el narco
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que la agencia de inteligencia de EEUU haya tenido participación en la explosión... 13.05.2026, Sputnik Mundo
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"Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional", dijo el alto funcionario, quien tiene una estrecha relación con las autoridades estadounidenses."La cooperación con EEUU existe, es importante y ha dado resultados relevantes para ambos países; sin embargo, ésta se realiza bajo principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación", agregó.
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México niega operación encubierta de la CIA contra el narco

03:35 GMT 13.05.2026
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaGobierno de EEUU habría autorizado secretamente a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, según medios
Gobierno de EEUU habría autorizado secretamente a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, según medios - Sputnik Mundo, 1920, 13.05.2026
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que la agencia de inteligencia de EEUU haya tenido participación en la explosión ocurrida a finales de marzo en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, en la que murió un jefe del cártel de Sinaloa, identificado como como Francisco Beltrán, alias el 'Payín'.
"Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional", dijo el alto funcionario, quien tiene una estrecha relación con las autoridades estadounidenses.
"La cooperación con EEUU existe, es importante y ha dado resultados relevantes para ambos países; sin embargo, ésta se realiza bajo principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación", agregó.
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