Trump defiende a "los patriotas del ICE" tras demanda de México

Sus palabras se dan en momentos en que el Gobierno de México interpuso 20 demandas ante fiscalías estatales estadounidenses por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en operativos o en centros de detención del ICE. Las autoridades del país latinoamericano sostienen que estas personas fallecieron en condiciones que no han sido esclarecidas.
El presidente Donald Trump defendió el trabajo de los agentes migratorios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) durante un discurso en Georgia.
En su mensaje, el jefe de Estado afirmó que un "extranjero ilegal" de origen mexicano asesinó a dos personas a tiros.
Sus palabras se dan en momentos en que el Gobierno de México interpuso 20 demandas ante fiscalías estatales estadounidenses por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en operativos o en centros de detención del ICE.
Las autoridades del país latinoamericano sostienen que estas personas fallecieron en condiciones que no han sido esclarecidas.
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