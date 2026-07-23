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Trump defiende a "los patriotas del ICE" tras demanda de México
Trump defiende a "los patriotas del ICE" tras demanda de México
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El presidente Donald Trump defendió el trabajo de los agentes migratorios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en... 23.07.2026, Sputnik Mundo
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Sus palabras se dan en momentos en que el Gobierno de México interpuso 20 demandas ante fiscalías estatales estadounidenses por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en operativos o en centros de detención del ICE. Las autoridades del país latinoamericano sostienen que estas personas fallecieron en condiciones que no han sido esclarecidas.
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Trump defiende a "los patriotas del ICE" tras demanda de México

04:30 GMT 23.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonEl Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EEUU.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EEUU. - Sputnik Mundo, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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El presidente Donald Trump defendió el trabajo de los agentes migratorios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) durante un discurso en Georgia.
En su mensaje, el jefe de Estado afirmó que un "extranjero ilegal" de origen mexicano asesinó a dos personas a tiros.
Sus palabras se dan en momentos en que el Gobierno de México interpuso 20 demandas ante fiscalías estatales estadounidenses por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en operativos o en centros de detención del ICE.
Las autoridades del país latinoamericano sostienen que estas personas fallecieron en condiciones que no han sido esclarecidas.
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