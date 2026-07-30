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Miles de migrantes desafían la frontera de Ceuta y reavivan el fantasma de la crisis de 2021

Miles de migrantes desafían la frontera de Ceuta y reavivan el fantasma de la crisis de 2021

Sputnik Mundo

El enclave español de Ceuta vuelve a situarse en el epicentro de la crisis migratoria. Cientos de personas —y, según medios españoles, entre 2.000 y 3.000... 30.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-30T18:07+0000

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Según la Guardia Civil, la magnitud del flujo migratorio fue tal que las fuerzas de seguridad no lograron mantener el control total de la situación en la frontera.La llegada masiva se produjo después de una semana marcada por cifras récord. De acuerdo con las autoridades de Ceuta, alrededor de 1.500 migrantes alcanzaron la ciudad a nado en solo siete días, lo que equivale a unas 300 llegadas diarias.El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, calificó la situación de "absoluta emergencia humanitaria y social" y reclamó al Gobierno español la declaración del estado de emergencia. En sus palabras, la infraestructura de acogida está completamente desbordada: cientos de personas duermen en las calles y los centros para menores migrantes no acompañados funcionan con una ocupación superior al 2.400% de su capacidad prevista. Además, las autoridades locales pidieron a Madrid el despliegue del Ejército para reforzar la vigilancia fronteriza.Entre los factores que están detrás del aumento de los cruces figura una reciente resolución del Tribunal Supremo español, destacan los medios. A comienzos de julio, el alto tribunal dictaminó que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos de forma inmediata a Marruecos mediante el procedimiento abreviado de rechazo en frontera. El Ministerio del Interior sostiene que las redes de tráfico de personas han aprovechado esta decisión para fomentar la inmigración irregular.Las autoridades advierten de que la situación empieza a recordar la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas entraron en Ceuta en pocos días. Según organizaciones de defensa de los migrantes, en la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) siguen concentrándose nuevos grupos que esperan la oportunidad de cruzar la frontera.Además de la crisis humanitaria, continúa aumentando el número de víctimas mortales. Los servicios españoles mantienen las operaciones de rescate en aguas próximas a Ceuta, donde desde comienzos de año ya se han recuperado los cuerpos de 29 personas.

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