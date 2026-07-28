Nueva presidenta de Perú afirma que recibe un Estado "debilitado por la corrupción"
© Foto : X - @presidenciaperuKeiko Fujimori, presidenta de Perú
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Keiko Fujimori, presidenta de Perú, dijo durante su discurso tras asumir el cargo que el diagnóstico con el que recibe el Gobierno del país latinoamericano "es complejo y doloroso"; en ese sentido, aseguró que el Estado se encuentra "debilitado por la improvisación, reflejada en la ausencia de una visión de país".
"A pesar de esta dramática situación, no me rendiré; no he venido a ofrecer milagros inmediatos ni promesas vacías. He venido a ofrecer método, disciplina, perseverancia y una ruta clara", expresó.
Otras declaraciones claves de la nueva presidenta de Perú:
Aseguró que los funcionarios que integrarán su Gobierno tendrán que "trabajar intensamente, con metas medibles y rendición de cuentas constantes".
Dijo que se enfocará no solo en la recuperación del crecimiento económico, sino también en "cerrar el enorme déficit social que afecta a millones de peruanos".
Planteó el establecimiento de canales de diálogo con los gobiernos locales para incorporar mecanismos eficientes de trabajo coordinado.
"En el plazo inmediato, mi Gobierno estará concentrado en dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y seguridad ciudadana".
En el segundo aspecto, dijo que la prioridad será el fortalecimiento de la Policía Nacional, esto incluyendo la integración de nuevas tecnologías contra el combate al delito.
Señaló que combatirán "a las mafias nacionales e internacionales que favorecen la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal".
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