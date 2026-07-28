Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260728/nueva-presidenta-de-peru-afirma-que-recibe-un-estado-debilitado-por-la-corrupcion-1174450593.html
Nueva presidenta de Perú afirma que recibe un Estado "debilitado por la corrupción"
Nueva presidenta de Perú afirma que recibe un Estado "debilitado por la corrupción"
Sputnik Mundo
Keiko Fujimori, presidenta de Perú, dijo durante su discurso tras asumir el cargo que el diagnóstico con el que recibe el Gobierno del país latinoamericano "es... 28.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-28T21:58+0000
2026-07-28T21:58+0000
américa latina
política
keiko fujimori
perú
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1c/1174450966_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_55d1475af14df0e0419dab3ba16cea66.jpg
Otras declaraciones claves de la nueva presidenta de Perú:
https://noticiaslatam.lat/20260728/keiko-fujimori-asume-el-mando-en-peru-1174441665.html
perú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1c/1174450966_81:0:1502:1066_1920x0_80_0_0_9fc86256e1e26bd599711b4aa9a352c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, keiko fujimori, perú
política, keiko fujimori, perú

Nueva presidenta de Perú afirma que recibe un Estado "debilitado por la corrupción"

21:58 GMT 28.07.2026
© Foto : X - @presidenciaperuKeiko Fujimori, presidenta de Perú
Keiko Fujimori, presidenta de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 28.07.2026
© Foto : X - @presidenciaperu
Síguenos en
Keiko Fujimori, presidenta de Perú, dijo durante su discurso tras asumir el cargo que el diagnóstico con el que recibe el Gobierno del país latinoamericano "es complejo y doloroso"; en ese sentido, aseguró que el Estado se encuentra "debilitado por la improvisación, reflejada en la ausencia de una visión de país".

"A pesar de esta dramática situación, no me rendiré; no he venido a ofrecer milagros inmediatos ni promesas vacías. He venido a ofrecer método, disciplina, perseverancia y una ruta clara", expresó.

Otras declaraciones claves de la nueva presidenta de Perú:
Aseguró que los funcionarios que integrarán su Gobierno tendrán que "trabajar intensamente, con metas medibles y rendición de cuentas constantes".
Dijo que se enfocará no solo en la recuperación del crecimiento económico, sino también en "cerrar el enorme déficit social que afecta a millones de peruanos".
Planteó el establecimiento de canales de diálogo con los gobiernos locales para incorporar mecanismos eficientes de trabajo coordinado.
"En el plazo inmediato, mi Gobierno estará concentrado en dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y seguridad ciudadana".
En el segundo aspecto, dijo que la prioridad será el fortalecimiento de la Policía Nacional, esto incluyendo la integración de nuevas tecnologías contra el combate al delito.
Señaló que combatirán "a las mafias nacionales e internacionales que favorecen la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal".
Keiko Fujimori. - Sputnik Mundo, 1920, 28.07.2026
América Latina
Keiko Fujimori asume el mando en Perú
17:03 GMT
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала