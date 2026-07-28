https://noticiaslatam.lat/20260728/nueva-presidenta-de-peru-afirma-que-recibe-un-estado-debilitado-por-la-corrupcion-1174450593.html

Nueva presidenta de Perú afirma que recibe un Estado "debilitado por la corrupción"

Nueva presidenta de Perú afirma que recibe un Estado "debilitado por la corrupción"

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Keiko Fujimori, presidenta de Perú, dijo durante su discurso tras asumir el cargo que el diagnóstico con el que recibe el Gobierno del país latinoamericano "es... 28.07.2026, Sputnik Mundo

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Otras declaraciones claves de la nueva presidenta de Perú:

https://noticiaslatam.lat/20260728/keiko-fujimori-asume-el-mando-en-peru-1174441665.html

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