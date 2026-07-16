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"Pondremos al Estado al servicio de la población", promete Fujimori al pueblo de Perú
"Pondremos al Estado al servicio de la población", promete Fujimori al pueblo de Perú
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Tras recibir las credenciales que la acreditan como presidenta electa del país andino, Keiko Fujimori declaró que, durante "mucho tiempo", Perú ha convivido... 16.07.2026, Sputnik Mundo
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"Pondremos al Estado al servicio de la población", promete Fujimori al pueblo de Perú

02:40 GMT 16.07.2026
© AP Photo / Guadalupe PardoKeiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú
Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 16.07.2026
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Tras recibir las credenciales que la acreditan como presidenta electa del país andino, Keiko Fujimori declaró que, durante "mucho tiempo", Perú ha convivido con un Estado que no llega, pero esa realidad "tiene que cambiar".
"Les prometo que pondremos el Estado al servicio de la población para terminar con esta desigualdad y enfrentamiento que nos está ahogando como sociedad. La democracia nos entrega un mandato, pero la República nos impone una obligación aún mayor: gobernar para todos", aseveró desde el Gran Teatro Nacional de Lima.
"Perú no necesita un gobierno que explique los problemas. Necesitamos un gobierno que los resuelva. No hemos venido a administrar la inercia. Hemos venido a recuperar el sentido de urgencia del Estado", abundó.
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