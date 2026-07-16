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"Pondremos al Estado al servicio de la población", promete Fujimori al pueblo de Perú

"Pondremos al Estado al servicio de la población", promete Fujimori al pueblo de Perú

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Tras recibir las credenciales que la acreditan como presidenta electa del país andino, Keiko Fujimori declaró que, durante "mucho tiempo", Perú ha convivido... 16.07.2026, Sputnik Mundo

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"Perú no necesita un gobierno que explique los problemas. Necesitamos un gobierno que los resuelva. No hemos venido a administrar la inercia. Hemos venido a recuperar el sentido de urgencia del Estado", abundó.

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