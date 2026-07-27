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Milei acusa a Brasil, México y hasta el Partido Demócrata de EEUU de financiar una "campaña anti-Argentina"

Milei acusa a Brasil, México y hasta el Partido Demócrata de EEUU de financiar una "campaña anti-Argentina"

Sputnik Mundo

El presidente argentino Javier Milei acusó al Gobierno de Brasil de destinar "un 25% de los recursos" que presuntamente se habrían destinado para la supuesta... 27.07.2026, Sputnik Mundo

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"Además, financiada también esta campaña anti-Argentina, digamos, por México, por el Partido Demócrata de Estados Unidos, ¿quiénes son? Son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de libertad funcionen", añadió.Estas declaraciones surgen en medio de las tensiones diplomáticas entre Argentina y Brasil, reavivadas luego de que Milei insultara a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva por la prohibición para que pudiera visitar al expresidente Jair Bolsonaro.Tras esto, Brasil convocó a consultas a su embajador en Argentina. En un discurso en el acto oficial del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, realizado en la ciudad de San Pablo, Milei se refirió —sin mencionarlo por nombre— al mandatario brasileño Lula da Silva como "presidiario" y "ladrón", al tiempo que calificó de "basura calva" al magistrado Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil.Durante su encendida alocución, el jefe de Estado argentino respaldó de forma explícita al candidato opositor —hijo del expresidente Jair Bolsonaro— para enfrentar al oficialismo en los próximos comicios; además, atacó duramente al Gobierno local utilizando lenguaje soez.

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