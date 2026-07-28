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Gobierno argentino descarta afectación en la relación con Brasil por dichos de Milei contra Lula

Gobierno argentino descarta afectación en la relación con Brasil por dichos de Milei contra Lula

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La afirmación la realizó en conferencia de prensa el vocero de la Casa Rosada, Adrián Ravier, luego de que Brasilia llamara a consultas a su embajador en... 28.07.2026, Sputnik Mundo

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"No creemos que esto va a impactar en la parte diplomática de los dos países, o por lo menos del lado argentino. No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que comercian y, de hecho, se tienen como socios comerciales principales", dijo Ravier. El funcionario de la Administración del presidente Javier Milei, quien en días pasados calificó de "ladrón" y "presidiario" a su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto de Flavio Bolsonaro en la ciudad de San Pablo, añadió que los dos Gobiernos "tienen diferencias ideológicas, diferencias políticas", pero que Buenos Aires "nunca las ha llevado al plano diplomático".Tras las declaraciones del mandatario argentino, Brasil convocó de regreso al representante de la nación en Buenos Aires. "No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño", declaró la Cancillería de la gestión de Lula.

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