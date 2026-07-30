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"En respuesta al crimen": Irán afirma haber atacado una base de EEUU en Jordania, destruyendo 3 cazas F-35
"En respuesta al crimen": Irán afirma haber atacado una base de EEUU en Jordania, destruyendo 3 cazas F-35
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En respuesta a los últimos ataques de EEUU contra Irán, Teherán asestó golpes con misiles balísticos contra la base aérea estadounidense de Al-Azraq en... 30.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-30T13:15+0000
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Agrega que, "en respuesta a este crimen y para ayudar a liberar la tierra islámica de Jordania de la miseria de los ocupantes estadounidenses", la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica, utilizando varios misiles balísticos, atacó un hangar de mantenimiento de los cazas F-35 de Estados Unidos en la base aérea de Al-Azraq, destruyendo por completo tres aviones e infligiendo graves daños a otros tres.Según el CGRI, como consecuencia del ataque, también fallecieron varios militares, técnicos y personal de servicio estadounidense."Nuestra región no tiene cabida para un ejército asesino de niños que derrama tan cruelmente la sangre de familias inocentes mientras duermen, en plena noche. Nuestra lucha conjunta continuará hasta que el último ocupante estadounidense sea expulsado de tierras islámicas", destaca el comunicado.El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor.
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"En respuesta al crimen": Irán afirma haber atacado una base de EEUU en Jordania, destruyendo 3 cazas F-35
En respuesta a los últimos ataques de EEUU contra Irán, Teherán asestó golpes con misiles balísticos contra la base aérea estadounidense de Al-Azraq en Jordania, destruyendo tres aviones F-35 y eliminando a varios soldados estadounidenses, indica un comunicado del servicio de prensa del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
"Al amanecer de hoy, el enemigo estadounidense, impotente ante un enfrentamiento militar directo, utilizó sus bases ocupadas en su país [Jordania] para lanzar un ataque aéreo con bombas antibúnker contra dos viviendas de residentes locales en la isla de Qeshm, causando la muerte de un padre, una madre y un niño de la familia, e hiriendo a otros dos niños", señala.
Agrega que, "en respuesta a este crimen y para ayudar a liberar la tierra islámica de Jordania de la miseria de los ocupantes estadounidenses", la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica, utilizando varios misiles balísticos, atacó un hangar de mantenimiento de los cazas F-35 de Estados Unidos en la base aérea de Al-Azraq, destruyendo por completo tres aviones e infligiendo graves daños a otros tres.
Según el CGRI, como consecuencia del ataque, también fallecieron varios militares, técnicos y personal de servicio estadounidense.
"Nuestra región no tiene cabida para un ejército asesino de niños que derrama tan cruelmente la sangre de familias inocentes mientras duermen, en plena noche. Nuestra lucha conjunta continuará hasta que el último ocupante estadounidense sea expulsado de tierras islámicas", destaca el comunicado.
El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento
que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero
. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán
en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.
Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando
, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.
A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor
.
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