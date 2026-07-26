https://noticiaslatam.lat/20260726/iran-estima-en-decenas-de-millones-de-dolares-el-dano-infligido-a-eeuu-en-dos-semanas-de-escalada-1174424597.html

Irán estima en decenas de millones de dólares el daño infligido a EEUU en dos semanas de escalada, según medios

Irán estima en decenas de millones de dólares el daño infligido a EEUU en dos semanas de escalada, según medios

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Teherán habría causado a Washington pérdidas por valor de más de dos decenas de millones de dólares desde el 8 hasta el 22 de julio, reporta la agencia... 26.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-26T18:33+0000

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El costo total del equipamiento y la infraestructura alcanzados por los golpes de represalia iraníes asciende a unos 20.600 millones de dólares, según un análisis realizado por el medio a partir del costo de sustitución de equipamiento similar en las FFAA de EEUU, los contratos de defensa y los documentos presupuestarios del Pentágono.Según estas estimaciones, el monto total de las pérdidas asciende a:Entre el equipamiento dañado se encuentran: El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor.

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