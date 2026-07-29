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El terrorismo de Zelenski "no decidirá el desenlace del conflicto ucraniano", opina un analista

El terrorismo de Zelenski "no decidirá el desenlace del conflicto ucraniano", opina un analista

Sputnik Mundo

Los ataques terroristas de Ucrania, que precedieron a la visita de Volodímir Zelenski a la Casa Blanca, no ayudarán en absoluto a Kiev a ganar el conflicto... 29.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-29T16:11+0000

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Durante su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, el 28 de julio, Zelenski habría buscado garantizar la continuidad de los envíos de armas occidentales a Kiev, así como "dar la impresión de su propia fortaleza y de que cualquier nueva ayuda militar no se desperdiciará", sugirió Masri.Por lo tanto, el objetivo principal de los nuevos atentados de Ucrania contra el territorio ruso era "obtener apoyo bélico para desarrollar la producción de drones", ya que, por sí mismos, esos golpes "tienen un carácter más bien simbólico y no generan un efecto militar real sobre el terreno", resaltó el exministro.Sin embargo, prosiguió Masri, la parte estadounidense "ya llegó a la conclusión de que es hora de poner fin a este conflicto", eso con "el empeoramiento de la situación económica en Europa y la creciente presión dentro de la UE" como telón de fondo.De acuerdo con la prensa estadounidense, la reunión del 28 de julio entre Trump y Zelenski duró cerca de una hora y a puerta cerrada. Según un comentario de Zelenski en las redes sociales, se discutieron, entre otros temas, cuestiones relacionadas con la concesión de licencias para la producción en Ucrania de misiles interceptores para los sistemas Patriot.Moscú ha expresado en repetidas ocasiones que ninguna ayuda militar occidental a Kiev hará que Rusia renuncie a alcanzar los objetivos de la operación militar especial en Ucrania, sino que solo prolongará el conflicto.

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