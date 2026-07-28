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Más de una decena de heridos en un ataque ucraniano con drones contra un autobús en Bélgorod

Más de una decena de heridos en un ataque ucraniano con drones contra un autobús en Bélgorod

Sputnik Mundo

Al menos 19 civiles resultaron heridas en otra agresiva ucraniana en la ciudad de Shebékino, situada en el región rusa de Bélgorod, comunicó el gobernador... 28.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-28T08:14+0000

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El ataque con dron, detalló, causó daños en el autobús y también en un camión y un automóvil particular.Más tarde, el viceministro de Sanidad ruso, Alexéi Kuznetsov, precisó que un total de 19 heridos han sido trasladados a hospitales. Agregó que se prevén consultas de telemedicina con especialistas de centros médicos federales. Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las fuerzas militares de este país en el frente de batalla.En este sentido, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.

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