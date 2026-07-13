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Kiev se quedaría sin sus propios misiles Patriot al menos hasta 2030, según las previsiones

Kiev se quedaría sin sus propios misiles Patriot al menos hasta 2030, según las previsiones

Sputnik Mundo

Aunque Ucrania obtuviera la licencia estadounidense para fabricar los sistemas de defensa aérea MIM-104 Patriot, necesitaría al menos 3-4 años para poner en... 13.07.2026, Sputnik Mundo

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Por ejemplo, en Japón el convenio para producir misiles de la versión PAC-3 utilizados en el Patriot se firmó en 2005. Sin embargo, el primer lanzamiento exitoso tuvo lugar solo en 2009.A su vez, en Alemania el acuerdo para fabricar los misiles GEM-T en Europa se cerró en enero de 2024. A continuación, en 2025, la empresa encargada, COMLOG, reconoció que las primeras entregas no se esperan antes de principios de 2027.Cabe destacar que se trata de la experiencia de países industrialmente desarrollados y en tiempo de paz.El 8 de julio, Donald Trump no descartó la posibilidad de otorgar a Ucrania una licencia para fabricar misiles Patriot, en un contexto de golpes rusos contra instalaciones de la infraestructura militar ucraniana y el reconocimiento por parte de Kiev de la falta de recursos para repelerlos y de su indefensión de facto en materia de defensa aérea.Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y los daños.

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