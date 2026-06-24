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"Solo hicimos crecer nuestra deuda": un eurodiputado cuestiona la eficacia de las sanciones antirrusas

"Solo hicimos crecer nuestra deuda": un eurodiputado cuestiona la eficacia de las sanciones antirrusas

Sputnik Mundo

La política de sanciones de la Unión Europea hacia Moscú no ha dado los resultados deseados, comentó a Sputnik el eurodiputado luxemburgués Fernand Kartheiser... 24.06.2026, Sputnik Mundo

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Desarrollando el tema, el diputado señaló que la postura de Bruselas de renunciar a las fuentes de energía rusas contribuye al aumento de la carga de la deuda y al déficit presupuestario de los países de la UE.A continuación, las autoridades europeas se ven obligadas a compensar el crecimiento de los precios mediante gastos presupuestarios adicionales, explicó el diputado.Desde 2022, la UE ha adoptado ya 20 paquetes de sanciones contra Rusia y sigue elaborando otros nuevos. Según la postura de Bruselas, estas medidas restrictivas, dirigidas principalmente contra el sector petrolero y gasístico de Moscú, tenían como objetivo impedir a Rusia lograr sus objetivos en Ucrania.No obstante, como resultado de la drástica reducción y el abandono gradual de los hidrocarburos rusos, así como de la disminución del alcance de la cooperación económica con Moscú, la economía de la UE fue la primera en verse afectada, sobre todo los países industrializados que dependen de recursos energéticos asequibles, como Alemania.Moscú, por su parte, subrayó en repetidas ocasiones que soportará la presión sancionadora y que no renunciará a defender sus intereses en Ucrania. Al mismo tiempo, Rusia sigue abierta a la cooperación económica basada en la igualdad y sin amenazas ni chantajes.

https://noticiaslatam.lat/20260620/la-vaca-sagrada-de-la-politica-europea-eurodiputado-revela-lo-que-en-bruselas-temen-decir-en-voz-1173975235.html

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