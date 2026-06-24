https://noticiaslatam.lat/20260624/solo-hicimos-crecer-nuestra-deuda-un-eurodiputado-cuestiona-la-eficacia-de-las-sanciones-antirrusas-1174026066.html
"Solo hicimos crecer nuestra deuda": un eurodiputado cuestiona la eficacia de las sanciones antirrusas
"Solo hicimos crecer nuestra deuda": un eurodiputado cuestiona la eficacia de las sanciones antirrusas
Sputnik Mundo
La política de sanciones de la Unión Europea hacia Moscú no ha dado los resultados deseados, comentó a Sputnik el eurodiputado luxemburgués Fernand Kartheiser... 24.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-24T09:22+0000
2026-06-24T09:22+0000
2026-06-24T09:22+0000
economía
📈 mercados y finanzas
rusia
unión europea (ue)
📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
crisis económica
mercado energético
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/18/1174027296_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_2822ec7f3857c8d4ce83f9d04d8bb88b.png
Desarrollando el tema, el diputado señaló que la postura de Bruselas de renunciar a las fuentes de energía rusas contribuye al aumento de la carga de la deuda y al déficit presupuestario de los países de la UE.A continuación, las autoridades europeas se ven obligadas a compensar el crecimiento de los precios mediante gastos presupuestarios adicionales, explicó el diputado.Desde 2022, la UE ha adoptado ya 20 paquetes de sanciones contra Rusia y sigue elaborando otros nuevos. Según la postura de Bruselas, estas medidas restrictivas, dirigidas principalmente contra el sector petrolero y gasístico de Moscú, tenían como objetivo impedir a Rusia lograr sus objetivos en Ucrania.No obstante, como resultado de la drástica reducción y el abandono gradual de los hidrocarburos rusos, así como de la disminución del alcance de la cooperación económica con Moscú, la economía de la UE fue la primera en verse afectada, sobre todo los países industrializados que dependen de recursos energéticos asequibles, como Alemania.Moscú, por su parte, subrayó en repetidas ocasiones que soportará la presión sancionadora y que no renunciará a defender sus intereses en Ucrania. Al mismo tiempo, Rusia sigue abierta a la cooperación económica basada en la igualdad y sin amenazas ni chantajes.
https://noticiaslatam.lat/20260620/la-vaca-sagrada-de-la-politica-europea-eurodiputado-revela-lo-que-en-bruselas-temen-decir-en-voz-1173975235.html
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/18/1174027296_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_1a1e26c669264e5f252c48bd6faf6a33.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📈 mercados y finanzas, rusia, unión europea (ue), 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, crisis económica, mercado energético
📈 mercados y finanzas, rusia, unión europea (ue), 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, crisis económica, mercado energético
"Solo hicimos crecer nuestra deuda": un eurodiputado cuestiona la eficacia de las sanciones antirrusas
La política de sanciones de la Unión Europea hacia Moscú no ha dado los resultados deseados, comentó a Sputnik el eurodiputado luxemburgués Fernand Kartheiser. En opinión del miembro del Parlamento Europeo, ha sido el propio bloque europeo el que sufrió los efectos de dichas restricciones.
"Para mí, esto demuestra una vez más que estas sanciones son inútiles, porque no pueden alcanzar los objetivos que se les habían fijado", opinó.
Desarrollando el tema, el diputado señaló que la postura de Bruselas de renunciar a las fuentes de energía rusas contribuye al aumento de la carga de la deuda y al déficit presupuestario
de los países de la UE.
"Por el momento, los países de la UE intentan aplicar subvenciones, aumentando la deuda y el déficit público como consecuencia de una política que carece por completo de lógica y no conduce a nada", señaló Kartheiser.
A continuación, las autoridades europeas se ven obligadas a compensar el crecimiento de los precios mediante gastos presupuestarios adicionales, explicó el diputado.
Desde 2022, la UE ha adoptado ya 20 paquetes de sanciones contra Rusia y sigue elaborando otros nuevos. Según la postura de Bruselas, estas medidas restrictivas, dirigidas principalmente contra el sector petrolero y gasístico de Moscú, tenían como objetivo impedir a Rusia lograr sus objetivos en Ucrania.
No obstante, como resultado de la drástica reducción y el abandono gradual de los hidrocarburos rusos, así como de la disminución del alcance de la cooperación económica con Moscú, la economía de la UE fue la primera en verse afectada
, sobre todo los países industrializados que dependen de recursos energéticos asequibles, como Alemania
.
Moscú, por su parte, subrayó en repetidas ocasiones que soportará la presión sancionadora y que no renunciará a defender sus intereses en Ucrania
. Al mismo tiempo, Rusia sigue abierta a la cooperación económica basada en la igualdad y sin amenazas ni chantajes.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.