https://noticiaslatam.lat/20260728/procuradora-general-de-nicaragua-los-nicaraguenses-somos-los-que-decidimos-y-los-que-vamos-a-seguir-1174435538.html
Procuradora general de Nicaragua: "Los nicaragüenses somos los que decidimos y los que vamos a seguir adelante"
Procuradora general de Nicaragua: "Los nicaragüenses somos los que decidimos y los que vamos a seguir adelante"
Sputnik Mundo
La consolidación de la cooperación con Rusia y la defensa común ante la instrumentalización de la Justicia internacional centraron el diálogo en exclusiva que... 28.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-28T10:12+0000
2026-07-28T10:12+0000
2026-07-28T10:12+0000
américa latina
nicaragua
rusia
política
sputnik (medio de comunicación)
justicia
corte penal internacional (cpi)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1b/1174436882_0:4:2212:1248_1920x0_80_0_0_86ae43583ca4d10388f9f40e7d26b27a.png
Una coordinación más estrecha con RusiaAparte de constatar que Nicaragua y Rusia llevan muchos años cooperando en materia jurídica, Morales enfatizó que, en los últimos meses, "se ha tenido una coordinación más estrecha"."Se ha vuelto más estrecha en los últimos meses en virtud de ciertos instrumentos que se han ratificado, que se han firmado con la Federación de Rusia, que, precisamente, lo que buscan es estrechar esa cooperación jurídica en distintos ámbitos", manifestó al señalar que se trata, básicamente, de materia penal, pero también en "otros aspectos administrativos", entre ellos el tema del cadastro o la regularización de las propiedades.Extradición y traslado de presosConsultada sobre la reciente ratificación por la Asamblea Nacional de Nicaragua de dos acuerdos con Rusia, uno de extradición y otro para el traslado de personas condenadas a prisión, Morales destacó que facilitarán la cooperación bilateral en materia penal."Recordemos que esto tiene que ver con las facultades que tiene cada país en cuanto a ejercer las acciones en el ámbito penal, no necesariamente en una tipología en particular, tiene que ver con que los procesos penales, indistintamente de cuáles sean, fluyan como tendría que ser y como ha fluido de parte de Nicaragua con el resto de países de Latinoamérica", señaló.Nicaragua rechaza la instrumentalización de la Justicia internacionalMorales también reiteró el rechazo de Nicaragua a las pretensiones extraterritoriales de tribunales como la Corte Penal Internacional al insistir en que la nación centroamericana es soberana "en todo el sentido de la palabra"."Hemos ratificado en distintos foros sobre dicha soberanía en cuanto a ejercer nuestras propias rutas de decisión y yo creo que nuestra posición ha sido firme: el Estado de Nicaragua es soberano en toda la plenitud de lo que corresponde a las distintas actuaciones, ya sea en el ámbito jurídico, en el ámbito social, económico, político. Y en ese sentido, somos los nicaragüenses los que vamos a resolver nuestros propios problemas y somos los nicaragüenses los que también hemos salido adelante con nuestros propios problemas, porque, indudablemente, nos corresponde llevar este esfuerzo a lo largo de todos estos años que hemos venido realizando y que, obviamente, no vamos a descansar de continuar en esa búsqueda del desarrollo de nuestro país", subrayó.Además, reafirmó que "las decisiones que tomen en otros foros respecto a nuestro país no tienen ninguna validez dentro de las decisiones que se toman en Nicaragua".Nicaragua saluda la labor de SputnikMorales también se refirió a la labor de Sputnik al respaldar la pluralidad de fuentes de información.Asimismo, dio la bienvenida a todos aquellos medios que, al igual que Sputnik, "quieran transmitir con objetividad".
https://noticiaslatam.lat/20260606/ministro-de-comercio-de-nicaragua-el-mercado-ruso-y-del-resto-de-la-union-economica-euroasiatica-1173780788.html
https://noticiaslatam.lat/20260724/canciller-de-nicaragua-estamos-viendo-el-desmantelamiento-de-la-imposicion-hegemonica-de-occidente-1174399246.html
nicaragua
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Víctor Ternovsky
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg
Víctor Ternovsky
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1b/1174436882_146:0:2065:1439_1920x0_80_0_0_d5b308585c161d51fa82e2f467c7e552.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Víctor Ternovsky
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg
nicaragua, rusia, política, sputnik (medio de comunicación), justicia, corte penal internacional (cpi)
nicaragua, rusia, política, sputnik (medio de comunicación), justicia, corte penal internacional (cpi)
Procuradora general de Nicaragua: "Los nicaragüenses somos los que decidimos y los que vamos a seguir adelante"
Exclusiva
La consolidación de la cooperación con Rusia y la defensa común ante la instrumentalización de la Justicia internacional centraron el diálogo en exclusiva que mantuvo la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, con Sputnik.
Una coordinación más estrecha con Rusia
Aparte de constatar que Nicaragua y Rusia llevan muchos años cooperando en materia jurídica, Morales enfatizó que, en los últimos meses, "se ha tenido una coordinación más estrecha".
"Se ha vuelto más estrecha en los últimos meses en virtud de ciertos instrumentos que se han ratificado, que se han firmado con la Federación de Rusia, que, precisamente, lo que buscan es estrechar esa cooperación jurídica en distintos ámbitos", manifestó al señalar que se trata, básicamente, de materia penal, pero también en "otros aspectos administrativos", entre ellos el tema del cadastro o la regularización de las propiedades.
"Yo creo que estos instrumentos y esta coordinación —que me corresponde como procuradora general de Justicia atender ahora con la Federación de Rusia— vendrán a consolidar lo que ya teníamos en otros ámbitos", subrayó.
Extradición y traslado de presos
Consultada sobre la reciente ratificación por la Asamblea Nacional de Nicaragua de dos acuerdos con Rusia, uno de extradición y otro para el traslado de personas condenadas a prisión, Morales destacó que facilitarán la cooperación bilateral en materia penal.
"Recordemos que esto tiene que ver con las facultades que tiene cada país en cuanto a ejercer las acciones en el ámbito penal, no necesariamente en una tipología en particular, tiene que ver con que los procesos penales, indistintamente de cuáles sean, fluyan como tendría que ser y como ha fluido de parte de Nicaragua con el resto de países de Latinoamérica", señaló.
Nicaragua rechaza la instrumentalización de la Justicia internacional
Morales también reiteró el rechazo de Nicaragua a las pretensiones extraterritoriales de tribunales como la Corte Penal Internacional
al insistir en que la nación centroamericana es soberana "en todo el sentido de la palabra".
"Hemos ratificado en distintos foros sobre dicha soberanía en cuanto a ejercer nuestras propias rutas de decisión y yo creo que nuestra posición ha sido firme: el Estado de Nicaragua es soberano en toda la plenitud de lo que corresponde a las distintas actuaciones, ya sea en el ámbito jurídico, en el ámbito social, económico, político. Y en ese sentido, somos los nicaragüenses los que vamos a resolver nuestros propios problemas y somos los nicaragüenses los que también hemos salido adelante con nuestros propios problemas, porque, indudablemente, nos corresponde llevar este esfuerzo a lo largo de todos estos años que hemos venido realizando y que, obviamente, no vamos a descansar de continuar en esa búsqueda del desarrollo de nuestro país", subrayó.
Además, reafirmó que "las decisiones que tomen en otros foros respecto a nuestro país no tienen ninguna validez dentro de las decisiones que se toman en Nicaragua".
"Independientemente de la extraterritorialidad o independientemente de la finalidad que se quiera tener con respecto a casos puntuales, está más que claro que los nicaragüenses somos los que decidimos y somos los nicaragüenses los que vamos a seguir adelante, los que vamos a seguir llevando a buen término las decisiones y el discurso de todos los ámbitos", declaró.
Nicaragua saluda la labor de Sputnik
Morales también se refirió a la labor de Sputnik al respaldar la pluralidad de fuentes de información.
"Sputnik ha avanzado considerablemente a este lado del mundo
, con firmeza y con mucha precisión. Yo creo que es bueno tener otro tipo de información que no sea la que a lo largo de los años nos han querido imponer", resaltó.
Asimismo, dio la bienvenida a todos aquellos medios que, al igual que Sputnik, "quieran transmitir con objetividad".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.