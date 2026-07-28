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Procuradora general de Nicaragua: "Los nicaragüenses somos los que decidimos y los que vamos a seguir adelante"

Procuradora general de Nicaragua: "Los nicaragüenses somos los que decidimos y los que vamos a seguir adelante"

Sputnik Mundo

La consolidación de la cooperación con Rusia y la defensa común ante la instrumentalización de la Justicia internacional centraron el diálogo en exclusiva que... 28.07.2026, Sputnik Mundo

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Una coordinación más estrecha con RusiaAparte de constatar que Nicaragua y Rusia llevan muchos años cooperando en materia jurídica, Morales enfatizó que, en los últimos meses, "se ha tenido una coordinación más estrecha"."Se ha vuelto más estrecha en los últimos meses en virtud de ciertos instrumentos que se han ratificado, que se han firmado con la Federación de Rusia, que, precisamente, lo que buscan es estrechar esa cooperación jurídica en distintos ámbitos", manifestó al señalar que se trata, básicamente, de materia penal, pero también en "otros aspectos administrativos", entre ellos el tema del cadastro o la regularización de las propiedades.Extradición y traslado de presosConsultada sobre la reciente ratificación por la Asamblea Nacional de Nicaragua de dos acuerdos con Rusia, uno de extradición y otro para el traslado de personas condenadas a prisión, Morales destacó que facilitarán la cooperación bilateral en materia penal."Recordemos que esto tiene que ver con las facultades que tiene cada país en cuanto a ejercer las acciones en el ámbito penal, no necesariamente en una tipología en particular, tiene que ver con que los procesos penales, indistintamente de cuáles sean, fluyan como tendría que ser y como ha fluido de parte de Nicaragua con el resto de países de Latinoamérica", señaló.Nicaragua rechaza la instrumentalización de la Justicia internacionalMorales también reiteró el rechazo de Nicaragua a las pretensiones extraterritoriales de tribunales como la Corte Penal Internacional al insistir en que la nación centroamericana es soberana "en todo el sentido de la palabra"."Hemos ratificado en distintos foros sobre dicha soberanía en cuanto a ejercer nuestras propias rutas de decisión y yo creo que nuestra posición ha sido firme: el Estado de Nicaragua es soberano en toda la plenitud de lo que corresponde a las distintas actuaciones, ya sea en el ámbito jurídico, en el ámbito social, económico, político. Y en ese sentido, somos los nicaragüenses los que vamos a resolver nuestros propios problemas y somos los nicaragüenses los que también hemos salido adelante con nuestros propios problemas, porque, indudablemente, nos corresponde llevar este esfuerzo a lo largo de todos estos años que hemos venido realizando y que, obviamente, no vamos a descansar de continuar en esa búsqueda del desarrollo de nuestro país", subrayó.Además, reafirmó que "las decisiones que tomen en otros foros respecto a nuestro país no tienen ninguna validez dentro de las decisiones que se toman en Nicaragua".Nicaragua saluda la labor de SputnikMorales también se refirió a la labor de Sputnik al respaldar la pluralidad de fuentes de información.Asimismo, dio la bienvenida a todos aquellos medios que, al igual que Sputnik, "quieran transmitir con objetividad".

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